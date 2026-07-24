Ajax haalt uit op verplaatsing en ziet jonge Belg opnieuw groeien

Mika Godts stond in de basis bij Ajax Amsterdam en hielp mee aan de ruime 1-4-zege van zijn ploeg op het veld van Vojvodina. De Nederlanders komen zo dicht bij de derde voorronde van de Conference League.

Ajax heeft zijn eerste wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League niet gemist. Op bezoek bij Vojvodina won de Nederlandse club met 4-1. De Amsterdammers hielden ondanks de Servische gelijkmaker in de eerste helft de controle en zetten zo een grote stap richting de volgende ronde. De return wordt in eigen huis gespeeld.

Al na drie minuten opende Davy Klaassen de score. Zijn eerste poging werd nog gekeerd door doelman Dragan Rosic, maar Klaassen volgde goed en werkte de rebound alsnog binnen. Vojvodina kwam via Petar Sukacev terug op gelijke hoogte, maar Ajax ging nog voor de rust opnieuw aan de leiding. Steven Berghuis zorgde voor de 1-2.

Mika Godts meteen belangrijk

Ajax kwam na de pauze opnieuw scherp uit de kleedkamer. Na een knappe actie van Mika Godts op de flank vond de Belg Oscar Gloukh in het strafschopgebied. De aanvallende middenvelder haalde hard uit en maakte er 1-3 van.

Vojvodina probeerde in het laatste halfuur nog iets terug te doen, maar Ajax gaf defensief weinig weg. De Nederlandse ploeg bleef de controle behouden en hield de ruime voorsprong vast.

Het slotakkoord kwam van Mohamed Abdalla. De jonge middenvelder viel in de 90e minuut in en maakte diep in de blessuretijd zijn eerste doelpunt voor de hoofdmacht. Met zijn treffer op 16 jaar en 277 dagen werd hij de jongste doelpuntenmaker ooit van een Nederlandse club in Europees verband.





Ruime uitgangspositie

Door de 1-4-zege begint Ajax met een comfortabele voorsprong aan de terugwedstrijd. De Amsterdammers kunnen zich voor eigen publiek plaatsen voor de derde voorronde van de Conference League. Als Ajax zich kwalificeert, neemt het het op tegen de winnaar van het duel tussen Shelbourne en Kalju.