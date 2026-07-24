Antwerp heeft verrassende topkandidaat in beeld: kampioenentrainer moet T1 worden op de Bosuil

Antwerp lijkt niet lang zonder hoofdcoach te zullen blijven. De Great Old voert de zoektocht naar een nieuwe trainer op en heeft daarbij een opvallende naam bovenaan het lijstje staan. Marink Reedijk geldt momenteel als een van de voornaamste kandidaten.

De 34-jarige Nederlander zette zichzelf vorig seizoen nadrukkelijk op de kaart door een indrukwekkend seizoen af te werken met SK Beveren. Reedijk loodste de Waaslanders op overtuigende wijze naar de Jupiler Pro League en deed dat bovendien zonder ook maar één competitiewedstrijd te verliezen in de Challenger Pro League.

Die uitzonderlijke prestatie maakte hem meteen een van de meest gegeerde jonge trainers op de Belgische markt. Toch kwam er na de promotie een verrassende wending. Reedijk besloot zijn avontuur op de Freethiel af te sluiten en bewust te kiezen voor een nieuwe uitdaging.

Antwerp lonkt

Die uitdaging zou wel eens op de Bosuil kunnen liggen, schrijft GvA. Antwerp ziet in Reedijk een trainer die past binnen het profiel waar de club naar op zoek is: jong, ambitieus en met een duidelijke voetbalvisie.

Een overstap naar de Great Old zou bovendien een logische volgende stap in zijn carrière betekenen. Na zijn succesvolle passage bij SK Beveren krijgt Reedijk zo mogelijk de kans om zich ook op het hoogste niveau te bewijzen bij een Belgische topclub.

Belgische ervaring

Ondanks zijn jonge leeftijd is Reedijk geen onbekende in het Belgische voetbal. Een eventuele aanstelling bij Antwerp zou zelfs al zijn vierde trainersfunctie in ons land worden.





Zijn eerste Belgische ervaring deed hij op in 2018, toen hij als assistent-trainer aan de slag ging bij KSV Roeselare. Nadien keerde hij terug naar Nederland, maar in 2023 haalde Anderlecht hem opnieuw naar België om de leiding te nemen over RSCA Futures.

Bij de beloften van paars-wit stond hij bekend als een coach die veel aandacht besteedt aan de ontwikkeling van jonge spelers en aantrekkelijk, verzorgd voetbal nastreeft. Die aanpak trok ook de aandacht van SK Beveren, waar hij vorig seizoen zijn definitieve doorbraak als hoofdtrainer kende.

Bekend gezicht voor Vandenhaute

Mocht Reedijk effectief naar Antwerp trekken, dan komt hij bovendien opnieuw een bekend gezicht tegen. Wouter Vandenhaute werkte eerder al met de Nederlander samen tijdens diens periode bij Anderlecht.

Dat kan een extra troef zijn in de onderhandelingen. Reedijk kent de Belgische competitie intussen door en door en heeft bewezen dat hij snel een herkenbare speelstijl kan implementeren.