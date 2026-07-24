Chef Voetbal van BILD kondigt meteen volgende stap van De Cat aan: 'Bayern München kijkt van dichtbij mee'

TSG 1899 Hoffenheim heeft de strijd om Nathan De Cat gewonnen. De subtopper troefde enkele Duitse en Engelse (top)clubs af. Al lijkt één andere club héél blij met de keuze van de éénvoudig Rode Duivel.

Nathan De Cat had zijn nieuwe werkgever voor het uitkiezen. Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig, Manchester United, Tottenham Hotspur en Chelsea FC hadden de voorbije maanden contact met (de entourage van) De Cat.

Uiteindelijk koos de éénvoudig Rode Duivel voor TSG 1899 Hoffenheim. We schrijven dit uiteraard met alle respect voor Die Kraichgauer, maar Hoffenheim is qua naam en faam de minste van bovengenoemd rijtje geïnteresseerd clubs.

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De keuze voor Hoffenheim is dan ook weloverwogen gemaakt. De Cat kan in Sinsheim ervaring opdoen in de Bundesliga zonder de extra druk die bij een topclub komt kijken. Nog een voordeel: Hoffenheim speelt komend seizoen in de Europa League.

Eén van de eerste Europese topclubs die naar De Cat informeerde was overigens Bayern München. Het was uiteraard Vincent Kompany zelf die het goudhaantje van paars-wit heel graag naar Beieren had gehaald.

Bayern München kijkt van héél dichtbij mee

Al besefte The Prince zelf al snel dat de stap naar Der Rekordmeister voor De Cat te groot zou geweest zijn. Een aankoop met onmiddellijke verhuur (aan Anderlecht) maakte eventjes een ritje op de geruchtenmolen, maar die piste werd nooit concreet besproken.





Al is Bayern München wél héél blij met de keuze van De Cat. Dat schrijven we bij monde van Christian Falk. En als de Chef Voetbal van BILD én clubvolger van Bayern München het zegt zal het ook correct zijn.

Is TSG 1899 Hoffenheim de gedroomde tussenstap voor Nathan De Cat?

Bayern München zal de prestaties en evolutie van De Cat bij Hoffenheim nauwgezet volgen. In de scoutingsverslagen van Bayern München over De Cat staat immer steevast dat de middenvelder alle kwaliteiten heeft om te slagen in Beieren. Zoals hierboven beschreven kwam de stap simpelweg te vroeg.

Niet alleen de jonge leeftijd van De Cat, maar evenzeer de concurrentie op het Beierse middenveld is moordend. De 18-jarige middenvelder zou anno 2026 Joshua Kimmich niet uit de ploeg spelen. Met Aleksandar Pavlovic en Tom Bischof lopen er al twee van de grootste Duitse talenten op het Beierse middenveld rond.

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Bayern juicht bovendien toe dat De Cat binnen pakweg twee seizoenen nog steeds haalbaar zal zijn. Indien de keuze op pakweg Borussia Dortmund of Manchester United was gevallen was het véél lastiger geweest voor Der Rekordmeister om De Cat alsnog naar München te halen.

Maar we lopen op de zaken vooruit. De Cat moet zichzelf de komende maanden bewijzen in de Bundesliga. En het seizoen daaropvolgend zich meteen gaan profileren als één van de sterkhouders bij Hoffenheim. Bayern München én de andere Europese topclubs kijken met het vergrootglas mee.