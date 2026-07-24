Club Brugge brengt miljoenenbod uit voor Nederlander, maar AZ vraagt bijna het dubbele

Club Brugge wil zich deze zomer verder versterken en heeft zijn pijlen gericht op Peer Koopmeiners. De verdedigende middenvelder van AZ staat hoog op het lijstje van blauw-zwart, maar een akkoord lijkt voorlopig nog niet meteen in zicht. Vooral het prijskaartje vormt een belangrijk struikelblok.

Volgens De Telegraaf heeft Club Brugge al een eerste bod uitgebracht op de 26-jarige Nederlander. Dat voorstel zou volgens Het Nieuwsblad rond de negen miljoen euro liggen. AZ ziet dat bedrag echter niet als voldoende en wil pas meewerken aan een vertrek als de club een uitzonderlijk bedrag ontvangt.

De Alkmaarders zouden mikken op een transfersom van ongeveer 17 miljoen euro. Dat ligt aanzienlijk hoger dan de huidige inschatting van Transfermarkt, dat de marktwaarde van Koopmeiners op twaalf miljoen euro bepaalt.

Koopmeiners ziet avontuur bij Club zitten

Een factor die Club Brugge kan helpen in de onderhandelingen, is de persoonlijke voorkeur van Koopmeiners zelf. De middenvelder zou graag de overstap maken naar de Belgische landskampioen. Bij Club krijgt hij de kans om Champions League te spelen en mee te strijden om de landstitel.

Koopmeiners is geen onbekende voor AZ. Hij doorliep er de volledige jeugdopleiding en groeide via Jong AZ door naar de eerste ploeg. Opvallend genoeg speelde hij maar liefst 115 wedstrijden voor Jong AZ, alvorens hij definitief doorbrak bij de hoofdmacht.

Sindsdien verzamelde hij 117 officiële optredens voor AZ. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en elf assists. Als controleur op het middenveld staat hij vooral bekend om zijn loopvermogen, duelkracht en zijn vermogen om het spel te verdelen vanuit een meer teruggetrokken positie.





Club zoekt extra kwaliteit op middenveld

Voor Club Brugge zou Koopmeiners een interessante toevoeging zijn aan het middenveld. De club wil na een succesvol seizoen blijven doorgroeien en moet zich voorbereiden op een nieuwe campagne waarin Europees voetbal opnieuw een belangrijke rol speelt.

De onderhandelingen met AZ beloven echter niet eenvoudig te worden. De Nederlandse club heeft nog een contract tot juni 2028 met Koopmeiners en bevindt zich daardoor in een sterke positie. Club Brugge zal dus moeten afwegen hoe ver het wil gaan om de gewenste versterking binnen te halen.