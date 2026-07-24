Eerste beslissing van Van Bommel richting Rode Duivels valt op, ook Antwerp-pion komt over

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Eerste beslissing van Van Bommel richting Rode Duivels valt op, ook Antwerp-pion komt over
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Mark Van Bommel maakt zich klaar voor zijn nieuwe uitdaging als bondscoach van de Rode Duivels. Hoewel zijn aanstelling nog niet officieel is afgerond, werkt de Nederlander al aan een belangrijk onderdeel van zijn voorbereiding: de communicatie.

Zo wil hij namelijk graag Frans leren als bondscoach. Dat meldt Het Nieuwsblad. De taal is een belangrijk aandachtspunt bij de Rode Duivels. Binnen de selectie zijn zowel Nederlandstalige als Franstalige spelers aanwezig en ook binnen de voetbalbond wordt veel belang gehecht aan een goede communicatie. Van Bommel spreekt momenteel vooral Nederlands en Engels, maar wil zich aanpassen aan de Belgische situatie door ook Frans onder de knie te krijgen.

Van Bommel past zich aan Belgische context aan

De Nederlander staat op het punt om de opvolger te worden van Rudi Garcia, die na het WK afscheid nam als bondscoach. Garcia loodste België naar de kwartfinales van het wereldkampioenschap, maar de voetbalbond koos uiteindelijk voor een nieuwe richting. Met Van Bommel wil België opnieuw bouwen aan een ploeg die op lange termijn kan meestrijden op de grootste toernooien.

Ook de samenstelling van zijn technische staf krijgt steeds meer vorm. Volgens eerdere berichtgeving worden Maarten Martens, Boudewijn Zenden en Reinier Robbemond assistenten van Van Bommel. Martens zorgt daarbij voor een Belgische aanwezigheid binnen de staf. De voormalige Rode Duivel was eerder hoofdtrainer van AZ en werkte ook bij de jeugdopleiding van Club Brugge.

Nieuwe staf krijgt steeds meer vorm

Zenden brengt dan weer een pak internationale ervaring mee. De Nederlander speelde voor onder meer Barcelona, Chelsea, Liverpool en Marseille en verzamelde 54 caps voor Oranje. Bovendien spreekt hij al Frans, wat een extra troef kan zijn binnen de nieuwe staf.

Daarnaast zou ook videoanalist Alex Abresch aansluiten. Hij komt over van Antwerp, waar hij al samenwerkte met Van Bommel tijdens diens succesvolle periode bij de club.

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De eerste stap van Van Bommel richting de Rode Duivels gebeurt dus niet op het trainingsveld, maar achter de schermen. De toekomstige bondscoach wil zich aanpassen aan de Belgische context en daar hoort ook de taal bij.

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Mark Van Bommel

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