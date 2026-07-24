Geen 150, maar 200 miljoen (!) euro: 'Real Madrid drukt door, Bayern is al op zoek naar vervanger van Olise'

Real Madrid werkt achter de schermen aan de transfer van Michael Olise. Ook Bayern München voelt dat er iets op komst is. De Duitse grootmacht legt ondertussen een lijstje met potentiële vervangers aan.

Had Florentino Perez het dan toch over Michael Olise toen hij op de vooravond van de voorzittersverkiezingen een belofte deed aan de Madrileense socio's? De voorzitter van Real Madrid liet weten dat hij onmiddellijk na zijn herverkiezing een monsterbod van 150 miljoen euro zou uitbrengen.

Meteen werd Michael Olise aan Real Madrid gelinkt. De 24-jarige flankaanvaller groeide het afgelopen seizoen uit van sterkhouder bij Bayern München tot potentiële winnaar van de Gouden Bal. En zo'n adelbrieven zorgen er automatisch voor dat je de aandacht van Perez krijgt.

Het statement van Real Madrid bevestigt pas echt de vermoedens

Bayern München én Real Madrid - en dan weet je pas echt dat er rook én vuur is - lieten in een statement weten dat er de geruchten uit de lucht waren gegrepen. In werkelijkheid heeft De Koninklijke het zaakje even in de koelkast gestoken om de de soap niet té vroeg te laten beginnen.

De Spaanse media weten dat Real Madrid in een achterkamer al de eerste contacten heeft gelegd met Bayern München. De uitkomst van die gesprekken? 150 miljoen euro is niét genoeg om Olise te kopen. Der Rekordmeister heeft een prijskaartje van 200 miljoen euro rond de nek van de flankaanvaller gehangen.

Bayern München is op zoek naar een opvolger voor Michael Olise



Ook de Duitse media zijn ondertussen op het verhaal gesprongen. En nogmaals: er is rook én vuur. Bayern München heeft ondertussen een lijst met potentiële vervangers van Olise aangelegd én de eeste contacten gelegd met de betrokken partijen. Zorgt de 24-voudig Frans international voor dé transfer van de zomer? Wordt ongetwijfeld vervolgd.