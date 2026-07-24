Matchfixing? WK 2026 krijgt onverwacht staartje na zeven opvallende situaties

Het WK 2026 krijgt een onverwacht staartje. Terwijl FIFA benadrukt dat er tijdens het toernooi geen sprake was van verdachte gokactiviteiten of wedstrijdmanipulatie, heeft een onafhankelijke internationale waakhond wel degelijk meerdere opvallende situaties gesignaleerd.

De Group of Copenhagen, een internationale organisatie die zich bezighoudt met het opsporen van mogelijke manipulatie in de sport, stelde tijdens het WK zeven meldingen van mogelijke onregelmatigheden vast. De groep analyseerde alle 104 wedstrijden en keek daarbij onder meer naar opvallende bewegingen op de gokmarkt, verdachte patronen en mogelijke signalen van voorkennis.

Volgens informatie van The Athletic was ook de situatie rond Balogun opvallend. Op 2 juli verscheen er op het Amerikaanse voorspellingsplatform Polymarket een markt met de vraag: "Zal Folarin Balogun spelen tegen België?" Dat gebeurde op dezelfde dag waarop de Amerikaanse spits een rode kaart kreeg in de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina.

Op dat moment was het nog onzeker of Balogun beschikbaar zou zijn voor de volgende wedstrijd. De disciplinaire commissie van FIFA maakte pas op 5 juli bekend dat zijn schorsing werd opgeschort en dat de aanvaller dus mocht aantreden.

De Group of Copenhagen stelde volgens bronnen vast dat er voor geen enkele andere speler die tijdens het WK een rode kaart kreeg een gelijkaardige markt werd geopend.

Dat gegeven trok de aandacht van de integriteitsgroep, die FIFA inmiddels om een officiële uitleg heeft gevraagd. Er is voorlopig geen bewijs dat er daadwerkelijk sprake was van manipulatie of voorkennis, maar de timing van de markt rond Balogun zorgt wel voor vragen.





FIFA ziet geen probleem, maar waakhond blijft alert

De FIFA Integrity Task Force, die tijdens het WK samenwerkte met de Group of Copenhagen, kwam eerder met een ander oordeel. Volgens FIFA werden er over het volledige toernooi geen verdachte gokactiviteiten of aanwijzingen voor wedstrijdmanipulatie gevonden.

De Group of Copenhagen spreekt dat niet rechtstreeks tegen, maar hanteert een andere benadering. De organisatie gaf zeven zogenaamde "gele meldingen" aan. Dat betekent niet automatisch dat er fraude heeft plaatsgevonden, maar wel dat bepaalde gebeurtenissen extra onderzoek verdienen.

Zo werden ook andere momenten onderzocht, waaronder de rode kaart voor Zuid-Afrikaan Themba Zwane tegen Mexico, een opvallend grote inzet van 4,8 miljoen dollar op het feit dat Spanje niet zou winnen van Kaapverdië (0-0) en de zware VAR-vertraging bij een afgekeurd doelpunt van Ferran Torres tegen Saudi-Arabië.

Christian Kalb, een expert in de gokindustrie die eerder samenwerkte met overheden rond gokregulering, waarschuwde tegenover The Athletic dat verdachte patronen niet altijd wijzen op manipulatie.

"Er kunnen verschillende verklaringen zijn voor afwijkend gedrag op gokmarkten", stelde hij. Volgens Kalb kunnen bedrijven voorspellingsmarkten ook gebruiken om risico’s af te dekken. Een grote gokmarkt betekent dus niet automatisch dat er sprake is van verboden praktijken.

Recordbedragen op gokmarkten

De discussie komt op een moment waarop de omvang van de gokindustrie rond grote sportevenementen blijft groeien. Volgens de Group of Copenhagen werd tijdens het WK ongeveer 240 miljard dollar ingezet, bijna dubbel zoveel als tijdens het WK 2022 in Qatar.

Voor het eerst werd ook permanent toezicht gehouden op voorspellingsplatformen zoals Polymarket en Kalshi. Die markten werken vaak anders dan traditionele bookmakers en maken het mogelijk om op zeer specifieke gebeurtenissen te wedden.

De zaak rond Balogun zal waarschijnlijk nog verder worden onderzocht. Vooral omdat de markt werd geopend op een moment waarop zijn beschikbaarheid tegen België nog onzeker was. Hoewel er voorlopig geen concrete aanwijzingen zijn dat er iets fout liep, toont de situatie wel hoe scherp de controle rond gokmarkten tijdens een WK tegenwoordig is.