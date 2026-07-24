Neerpede-boy uit zijn frustraties na gesprek met Antoine Sibierski

Anas Tajaouart heeft openlijk gesproken over zijn teleurstelling bij Anderlecht. De 20-jarige middenvelder, die dit seizoen op huurbasis voor promovendus La Louvière uitkomt, had gehoopt na zijn sterke prestaties meer kansen te krijgen bij de hoofdmacht van paars-wit.

Het jeugdproduct van Neerpede maakte vorig seizoen zijn debuut in het eerste elftal, maar bleef daarna vooral uitkomen voor de RSCA Futures. Zelfs zijn wereldtitel met Marokko op het WK U20 leverde hem geen extra kansen op.

"Ik had gehoopt meer opportuniteiten te krijgen om mezelf te tonen. Volgens mij was dat het perfecte moment om mij een kans te geven. Tegen Ninove speelde ik een goede wedstrijd in de Croky Cup, maar daarna kwam er niets meer", vertelt Tajaouart bij L'Avenir.

Volgens de middenvelder vroeg toenmalig trainer Besnik Hasi hem geduldig te blijven, maar na de wijzigingen in de technische staf veranderde zijn situatie.

Gesprek met Sibierski

Met de komst van Vitor Bruno sprak Tajaouart zelfs niet meer met de nieuwe hoofdcoach. Zijn enige gesprek was met sportief directeur Antoine Sibierski.

"Hij zei me dat hij me niet goed kende en dat ik daarom opnieuw moest aansluiten bij de Futures. Meer werd er eigenlijk niet gezegd."





Voor Tajaouart was dat het signaal dat een uitleenbeurt de beste oplossing was. Bij La Louvière wil hij nu eindelijk bewijzen dat hij het niveau van de Jupiler Pro League aankan.

"Na vier jaar bij de Futures vond ik dat het tijd was om een volgende stap te zetten. Ik wil vooral spelen en mezelf tonen. De rest zal dan vanzelf volgen."