Philippe Albert zet meteen druk op Mark van Bommel én Belgische voetbalbond: "Ik verwacht een verklaring"

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Philippe Albert zet meteen druk op Mark van Bommel én Belgische voetbalbond: "Ik verwacht een verklaring"
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Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. In Vlaanderen was het géén verrassing dat er afscheid werd genomen van Rudi Garcia. Philippe Albert begrijpt de beslissing van de Belgische voetbalbond daar weer niet. Meer zelfs: de voormalige Rode Duivel eist een verklaring.

Het nieuws dat het contract van Rudi Garcia niet werd verlengd kwam allerminst als een donderslag bij heldere hemel. Vooral in de Vlaamse media werd het vertrek van de Fransman al tijdens het WK aangekondigd. 

Vincent Mannaert was niet opgezet met bepaalde acties van Garcia, terwijl ook van binnen de Belgische voetbalbond steeds meer (negatieve) verhalen naar buiten kwamen. Al is niet iedereen het eens met de beslissing van (de sportief directeur van) de Belgische voetbalbond.

Philippe Albert begrijpt niét dat het contract van Rudi Garcia als bondscoach niét werd verlengd

"Garcia heeft zijn vooropgestelde doelen bereikt", is Philippe Albert in La Capitale dan weer een pak rationeler. "Vanuit sportief oogpunt hanteer ik een héél simpel principe: een coach die voor resultaten zorgt moet je houden. Ik ben dan ook verrast met de beslissing."

Bovendien is Albert er zeker van dat - ondanks het feit dat er strubbelingen waren op managementniveau - de spelersgroep wél vol achter de voormalige bondscoach stond. "Ik neem de wedstrijd tegen Senegal als voorbeeld. Een spelersgroep zorgt niét voor zo'n ommekeer als ze niet achter de coach staan."

Mark Van Bommel weet meteen waar hij aan toe is

"Ik ben zelf speler geweest", aldus de 41-voudig Rode Duivel. "Een kleedkamer die van een coach af wil kan dat héél snel én gemakkelijk doen. Hier heeft de spelersgroep precies het tegenovergestelde gedaan. Ik verwacht dan ook een verklaring voor het vertrek van Garcia."

Ondertussen is het duidelijk dat Mark van Bommel het roer zal overnemen. "Van Bommel zal op dezelfde manier worden beoordeeld als Garcia. De vorige bondscoach heeft geen gunsten gekregen en dat zal bij de nieuwe bondscoach evenmin het geval zijn."

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