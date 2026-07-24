Sibierski gaat het paars-witte transferrecord breken: 'Anderlecht biedt tien miljoen euro voor flankaanvaller'

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Antoine Sibierski schuimt de transfermarkt af in zijn zoektocht naar versterkingen voor RSC Anderlecht. Alieu Njie is één van de spelers die op de radar van de Fransman is verschenen. Breekt de sportief directeur al meteen het paars-witte transferrecord tijdens zijn eerste transferperiode?