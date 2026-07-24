Sibierski gaat het paars-witte transferrecord breken: 'Anderlecht biedt tien miljoen euro voor flankaanvaller'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 4 reacties
Sibierski gaat het paars-witte transferrecord breken: 'Anderlecht biedt tien miljoen euro voor flankaanvaller'
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Antoine Sibierski schuimt de transfermarkt af in zijn zoektocht naar versterkingen voor RSC Anderlecht. Alieu Njie is één van de spelers die op de radar van de Fransman is verschenen. Breekt de sportief directeur al meteen het paars-witte transferrecord tijdens zijn eerste transferperiode?

Manuel Gonzalez

Sibierski gaat het paars-witte transferrecord breken: 'Anderlecht biedt tien miljoen euro voor flankaanvaller'

Het is RSC Anderlecht menens in de strijd om de handtekening van Alieu Njie. Antoine Sibierski had de voorbije weken meermaals contact met de (entourage van) de flankaanvaller én Torino FC.

Anderlecht bood de voorbije weken al zeven miljoen euro én negen miljoen euro voor de 21-jarige flankaanvaller. Torino houdt het been stijf en wil dertien miljoen euro op de bankrekening zien verschijnen. 

Ultiem bod van tien miljoen euro

Al is er natuurlijk een verschil tussen een vraagprijs en de effectieve transfersom. De Italiaanse media weten dat Anderlecht een ultiem bod aan het voorbereiden. Breekt Sibierski in zijn eerste transferperiode meteen het transferrecord van paars-wit? 

Dat ultieme bod is er eentje van tien miljoen euro. Daarnaast is Anderlecht bereid om tien procent op de doorverkoopwaarde af te staan aan Torino. Zal het genoeg zijn? Dat zullen we de komende dagen weten...

Antoine Sibierski schuimt de transfermarkt af in zijn zoektocht naar versterkingen voor RSC Anderlecht. Alieu Njie is één van de spelers die op de radar van de Fransman is verschenen. Breekt de sportief directeur al meteen het paars-witte transferrecord tijdens zijn eerste transferperiode?

De teller van Antoine Sibierski staat momenteel op twee transfers. Met Giulan Biancone en Léo Pétrot haalde de sportief directeur van RSC Anderlecht al twee (defensieve) versterkingen op. Of moet het drie zijn? Met Vitor Bruno haalde de Fransman ook een nieuwe coach naar het Lotto Park.

Het werk van Sibierski is echter verre van af. Zo speurt de sportief directeur van de Belgische recordkampioen nog naar versterkingen voor het middenveld én extra aanvallende slagkracht. Voor het offensieve compartiment is Alieu Njie op de radar van Sibierski verschenen. Meer zelfs: Anderlecht bracht al een bod uit op de 21-jarige flankaanvaller. 

Alieu Njie Alieu Njie
© photonews

La Stampa weet dat Anderlecht een bod van zeven miljoen euro heeft gedaan om Njie naar Brussel te halen. Die aanbieding werd zonder pardon van tafel geveegd door Torino FC. Einde verhaal? Toch niet. Anderlecht bereidt momenteel een ultiem bod van maar liefst negen miljoen euro voor. Inclusief bonussen welteverstaan.

Lees ook... 'Anderlecht wil Cercle aftroeven en transferrecord breken'
Het zou er meteen voor zorgen dat Sibierski in zijn eerste transferperiode het paars-witte transferrecord breekt. Dat record staat momenteel op naam van Nicolae Stanciu. Anderlecht betaalde in de zomer van 2016 net geen acht miljoen euro om de Roemeen los te weken bij het toenmalige Steaua Bucharest.

Lees ook... 'Anderlecht wil Cercle aftroeven en transferrecord breken'

RSC Anderlecht krijgt concurrentie uit Italië én Engeland

Lees ook... 'Anderlecht wil Cercle aftroeven en transferrecord breken'
Lees ook... 'Anderlecht wil Cercle aftroeven en transferrecord breken'
Lees ook... 'Anderlecht wil Cercle aftroeven en transferrecord breken'
Lees ook... 'Anderlecht wil Cercle aftroeven en transferrecord breken'
Transfermarkt schat de marktwaarde van Njie op amper drie miljoen euro. Maar dat wil niet zeggen dat Anderlecht zegezeker is als er effectief negen miljoen euro op tafel komt. Met Nottingham Forest en US Lecce zijn er kapers op de kust. De Zweed met Gambiaanse roots heeft dan weer een contract tot medio 2029 in Turijn.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Torino
Alieu Njie

Meer nieuws

Chef Voetbal van BILD kondigt meteen volgende stap van De Cat aan: 'Bayern München kijkt van dichtbij mee'

Chef Voetbal van BILD kondigt meteen volgende stap van De Cat aan: 'Bayern München kijkt van dichtbij mee'

21:00
Vitor Bruno heeft een duidelijk statement gemaakt bij Anderlecht: slecht nieuws voor sommigen

Vitor Bruno heeft een duidelijk statement gemaakt bij Anderlecht: slecht nieuws voor sommigen

18:30
'Anderlecht wil Cercle aftroeven en transferrecord breken'

'Anderlecht wil Cercle aftroeven en transferrecord breken'

07:00
'Barcelona biedt Ferran Torres in allerijl contractverlenging aan, PSG wil de deal kapen'

'Barcelona biedt Ferran Torres in allerijl contractverlenging aan, PSG wil de deal kapen'

20:20
OVERZICHT: Hier is het Belgisch voetbal komend seizoen te zien én we geven meteen de prijzen mee

OVERZICHT: Hier is het Belgisch voetbal komend seizoen te zien én we geven meteen de prijzen mee

20:00
1
'Met dit héél lucratieve aanbod heeft Besiktas Mo Salah helemaal overtuigd om naar Turkije te verhuizen'

'Met dit héél lucratieve aanbod heeft Besiktas Mo Salah helemaal overtuigd om naar Turkije te verhuizen'

19:20
Wat is er aan de hand met Rode Duivel? 'Debast voor veertig miljoen euro aangeboden in Engeland'

Wat is er aan de hand met Rode Duivel? 'Debast voor veertig miljoen euro aangeboden in Engeland'

19:40
Neerpede-boy uit zijn frustraties na gesprek met Antoine Sibierski

Neerpede-boy uit zijn frustraties na gesprek met Antoine Sibierski

16:30
Dit is waarom Club Brugge 'nee' zei tegen 35 miljoen euro voor Tresoldi

Dit is waarom Club Brugge 'nee' zei tegen 35 miljoen euro voor Tresoldi

18:00
Wouter Vandenhaute is officieel de nieuwe eigenaar van Antwerp: dit is wat hij investeert

Wouter Vandenhaute is officieel de nieuwe eigenaar van Antwerp: dit is wat hij investeert

16:04
13
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/07: Vandevoordt - Gulácsi

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/07: Vandevoordt - Gulácsi

17:00
'Influencer' en voormalig adultster Mia Khalifa haalt zich woede van heel Argentinië op de hals

'Influencer' en voormalig adultster Mia Khalifa haalt zich woede van heel Argentinië op de hals

17:30
2
Uitstekend nieuws wordt bevestigd voor Maarten Vandevoordt

Uitstekend nieuws wordt bevestigd voor Maarten Vandevoordt

17:00
Conclusie na Hammarby: probleem Anderlecht ligt niet enkel op de flanken, ook hier dringend ingreep nodig

Conclusie na Hammarby: probleem Anderlecht ligt niet enkel op de flanken, ook hier dringend ingreep nodig

14:00
6
Toby Alderweireld heeft meteen enkele belangrijke zaken te zeggen over Mark van Bommel

Toby Alderweireld heeft meteen enkele belangrijke zaken te zeggen over Mark van Bommel

15:30
3
Anderlecht-coach Vitor Bruno spreekt zich uit over opvallende rode kaart voor Saliba

Anderlecht-coach Vitor Bruno spreekt zich uit over opvallende rode kaart voor Saliba

12:00
OFFICIEEL: Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach, volledige staf bekend met enkele opvallende namen

OFFICIEEL: Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach, volledige staf bekend met enkele opvallende namen

14:46
15
Pijnlijk: Barcelona-ster legt schuld voor blessure bij medisch departement van... nationale ploeg

Pijnlijk: Barcelona-ster legt schuld voor blessure bij medisch departement van... nationale ploeg

14:30
Op een slecht moment: 'FC Porto denkt aan belangrijke Anderlecht-speler'

Op een slecht moment: 'FC Porto denkt aan belangrijke Anderlecht-speler'

11:30
3
Niet enkel AS Roma: nu komt ook wereldtopper aankloppen voor Nicolo Tresoldi

Niet enkel AS Roma: nu komt ook wereldtopper aankloppen voor Nicolo Tresoldi

13:15
1
Italiaanse bond krijgt nul op het rekest van Guardiola, nieuwe bekende naam schuift meteen naar voren

Italiaanse bond krijgt nul op het rekest van Guardiola, nieuwe bekende naam schuift meteen naar voren

13:00
Antwerp heeft verrassende topkandidaat in beeld: kampioenentrainer moet T1 worden op de Bosuil

Antwerp heeft verrassende topkandidaat in beeld: kampioenentrainer moet T1 worden op de Bosuil

12:17
8
Werd Anderlecht benadeeld tegen Hammarby? "Er was helemaal niets aan de hand"

Werd Anderlecht benadeeld tegen Hammarby? "Er was helemaal niets aan de hand"

09:00
12
Club Brugge brengt miljoenenbod uit voor Nederlander, maar AZ vraagt bijna het dubbele

Club Brugge brengt miljoenenbod uit voor Nederlander, maar AZ vraagt bijna het dubbele

11:00
4
Opvallend: hoe Paul Onuachu KRC Genk een handje helpt

Opvallend: hoe Paul Onuachu KRC Genk een handje helpt

10:30
'Club Brugge wijst bod van 35 miljoen euro af op sterkhouder'

'Club Brugge wijst bod van 35 miljoen euro af op sterkhouder'

10:10
16
Goed nieuws voor Anan Khalaili na mislukte transfer naar Inter

Goed nieuws voor Anan Khalaili na mislukte transfer naar Inter

09:30
3
Matchfixing? WK 2026 krijgt onverwacht staartje na zeven opvallende situaties

Matchfixing? WK 2026 krijgt onverwacht staartje na zeven opvallende situaties

08:30
2
Eerste beslissing van Van Bommel richting Rode Duivels valt op, ook Antwerp-pion komt over

Eerste beslissing van Van Bommel richting Rode Duivels valt op, ook Antwerp-pion komt over

08:00
Ajax haalt uit op verplaatsing en ziet jonge Belg opnieuw groeien

Ajax haalt uit op verplaatsing en ziet jonge Belg opnieuw groeien

07:20
Alles bij het oude? Anderlecht slikt late opdoffers in opening Europees seizoen

Alles bij het oude? Anderlecht slikt late opdoffers in opening Europees seizoen

23/07
6
Waar gaat dat heen? KRC Genk wijst megalomaan bod simpelweg af

Waar gaat dat heen? KRC Genk wijst megalomaan bod simpelweg af

23:00
Het zal in terugmatch moeten gebeuren: KAA Gent blijft ook met vele nieuwkomers in zelfde bedje ziek

Het zal in terugmatch moeten gebeuren: KAA Gent blijft ook met vele nieuwkomers in zelfde bedje ziek

22:30
10
UPDATE: Groen licht voor Mark van Bommel bij KBVB

UPDATE: Groen licht voor Mark van Bommel bij KBVB

21:45
48
FIFA wordt tegengesproken en ligt zwaar onder vuur: matchfixing op WK?

FIFA wordt tegengesproken en ligt zwaar onder vuur: matchfixing op WK?

22:00
11
RSC Anderlecht kiest meteen voor de jeugd, De Bilde heeft stevige mening

RSC Anderlecht kiest meteen voor de jeugd, De Bilde heeft stevige mening

23/07
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 1
Inter Milaan Inter Milaan 22/08 Monza Monza
Udinese Udinese 22/08 Como Como
Parma Parma 22/08 Cagliari Cagliari
Genoa Genoa 22/08 Napoli Napoli
Venezia Venezia 23/08 Lecce Lecce
Frosinone Frosinone 23/08 Juventus Juventus
Torino Torino 23/08 AC Milan AC Milan
Atalanta Atalanta 23/08 Sassuolo Sassuolo
Bologna Bologna 24/08 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 24/08 Fiorentina Fiorentina

Nieuwste reacties

H.J. H.J. over OVERZICHT: Hier is het Belgisch voetbal komend seizoen te zien én we geven meteen de prijzen mee Walter Baseggio Walter Baseggio over Conclusie na Hammarby: probleem Anderlecht ligt niet enkel op de flanken, ook hier dringend ingreep nodig Walter Baseggio Walter Baseggio over Breekt Antoine Sibierski meteen het paars-witte transferrecord? 'Anderlecht gaat héél ver voor deze aanvaller' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Wouter Vandenhaute is officieel de nieuwe eigenaar van Antwerp: dit is wat hij investeert fierce fierce over Anderlecht twijfelt over Bertaccini: Vitor Bruno ziet geen plaats voor hem FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over 'Club Brugge wijst bod van 35 miljoen euro af op sterkhouder' stochanskys stochanskys over 'Influencer' en voormalig adultster Mia Khalifa haalt zich woede van heel Argentinië op de hals El Malvario El Malvario over Un jeune talent de La Louvière rejoint un club de Série A Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over OFFICIEEL: Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach, volledige staf bekend met enkele opvallende namen rafke pafke rafke pafke over 'Mark Van Bommel kiest opvallende namen voor staf bij Rode Duivels, waaronder bekende Belg' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved