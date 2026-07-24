Vitor Bruno heeft een duidelijk statement gemaakt bij Anderlecht: slecht nieuws voor sommigen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Vitor Bruno heeft een duidelijk statement gemaakt bij Anderlecht: slecht nieuws voor sommigen
Foto: © photonews
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Dat Neerpede opnieuw leeft, werd donderdagavond nog maar eens bewezen tegen Hammarby. Met Jayden Onia-Seke en Joshua Nga Kana stonden twee 17-jarigen aan de aftrap, Noah Kalonji kreeg als invaller zijn eerste minuten en ook de 20-jarige Ibrahim Keita maakte zijn debuut voor de hoofdmacht.

Opvallend, zeker omdat enkele meer ervaren spelers de hele wedstrijd op de bank bleven. Na afloop maakte trainer Vitor Bruno duidelijk dat die keuzes geen toeval waren. Voor de Portugese coach telt slechts één criterium: kwaliteit.

"De jongeren hebben gespeeld omdat ze de kwaliteiten hebben. Voor mij is leeftijd geen probleem, maar ook geen excuus," stelde Bruno. "Hammarby had een gemiddelde leeftijd die drie jaar hoger lag dan de onze, maar dat zegt niets. Mijn jonge spelers hebben de kwaliteiten om hier te staan."

Geen statuten

Bij zijn voorstelling als trainer had Bruno al aangekondigd dat niemand automatisch zeker zou zijn van een basisplaats. Die boodschap herhaalde hij na de wedstrijd nog eens. "Ik heb vanaf mijn eerste dag gezegd dat er geen statuten zijn in deze groep. De beste spelers spelen. Leeftijd heeft daar niets mee te maken. Als een jonge speler mij toont dat hij klaar is, dan zal hij ook spelen."

Die woorden werden tegen Hammarby meteen kracht bijgezet. Terwijl Onia-Seke, Nga Kana, Kalonji en Keita hun kans kregen, bleven gevestigde namen als Adriano Bertaccini, Tristan Degreef en Mario Stroeykens de volledige wedstrijd op de bank. Het illustreert dat Vitor Bruno geen rekening houdt met reputatie of verleden, maar uitsluitend met wat hij op training en in de wedstrijden ziet.

Kana ziet duidelijke filosofie

Ook Marco Kana, zelf ooit op jonge leeftijd doorgebroken bij Anderlecht, herkent zich volledig in de aanpak van zijn trainer. De middenvelder weet als geen ander hoe belangrijk vertrouwen kan zijn voor een talent uit Neerpede. "We kijken niet naar hun leeftijd. Als ze op het veld staan, verwachten we evenveel van hen als van de oudere spelers," zegt Kana.

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Volgens hem past de aanpak van Vitor Bruno perfect bij de identiteit van Anderlecht. "De coach vindt dat een speler van 16 evenveel kans moet krijgen als iemand van 25 of 35 jaar. Alleen wat je op training en in wedstrijden laat zien, telt. Hij zal nooit twijfelen om spelers uit de jeugdopleiding te brengen. Dat zit in zijn DNA, maar ook in dat van Anderlecht."

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