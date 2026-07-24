Wat is er aan de hand met Rode Duivel? 'Debast voor veertig miljoen euro aangeboden in Engeland'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Wat is er aan de hand met Rode Duivel? 'Debast voor veertig miljoen euro aangeboden in Engeland'
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Zeno Debast wordt gelinkt aan een héél opvallende transfer. Onze landgenoot werd aangeboden aan Arsenal FC. Ook Manchester United volgt het dossier met héél véél interesse op.

Zeno Debast is helemaal klaar om aan het nieuwe seizoen te beginnen. De 26-voudig Rode Duivel stond afgelopen seizoen maar liefst 35 wedstrijden aan de kant. Op die manier miste de verdediger het grootste deel van de competitie in Portugal.

Het jeugdproduct van RSC Anderlecht reisde met de Belgische selectie naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Na de groepsfase was Debast fit, maar de Belgische voetbalbond kreeg géén toestemming van Sporting CP om hem te laten spelen. 

Ligt de toekomst van Zeno Debast in Lissabon of... in de Premier League?

Moeten we er een tekening bij maken dat Debast héél véél honger heeft om aan het nieuwe seizoen te beginnen? Al is dé hamvraag: zal dat nog steeds in Lissabon zijn? Onze landgenoot wordt aan een transfer naar de Premier League gelinkt. 

De Engelse media weten dat Debast is aangeboden aan Arsenal FC. The Gunners volgen de prestaties van de 22-jarige verdediger al langer op de voet. De Engelse landskampioen informeerde zelfs naar zijn voorwaarden toen de verdediger nog onder contract lag bij Anderlecht. Ondertussen volgt ook Manchester United het dossier met héél véél interesse. 

Héél opvallend: Rode Duivel werd aangeboden bij Engelse topclubs

Opvallend aan het hele verhaal: Debast is aangeboden door tussenpersonen. Meer zelfs: die derden beweerden eveneens een mandaat te hebben om hun acties te rechtvaardigen. Ook het prijskaartje werd meteen gecommuniceerd. Debast is op te halen voor veertig miljoen euro. Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 28 miljoen euro.

Sporting CP ontkent in alle toonaarden dat er met Debast wordt geleurd. Integendeel: de Portugese topclub ziet in onze landgenoot één van dé defensieve steunpilaren voor het komende seizoen. Is het Debast zelf die zijn opties via een omweg laat in kaart brengen? Wordt ongetwijfeld vervolgd…

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