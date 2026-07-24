Wouter Vandenhaute is officieel de nieuwe eigenaar van Antwerp: dit is wat hij investeert

Het is definitief. Antwerp heeft officieel een nieuwe eigenaar. Na maanden van onderhandelingen zijn vrijdag alle documenten ondertekend en is de overname door het Antwerpse consortium rond Wouter Vandenhaute volledig afgerond, schrijft GvA.

Daarmee komt er een einde aan het tijdperk van Paul Gheysens als sterke man van stamnummer één. Een week nadat beide partijen al een principeakkoord bereikten, werd de deal nu ook juridisch en financieel volledig afgewerkt.

Tijdens een urenlange afsluitende vergadering werden de laatste handtekeningen geplaatst en wisselden tientallen miljoenen euro's van eigenaar. Vanaf nu ligt de toekomst van Antwerp definitief in handen van het nieuwe bestuur.

Vandenhaute aan het roer

Wouter Vandenhaute is de drijvende kracht achter het consortium en investeert zelf meer dan tien miljoen euro. Daarmee wordt hij ook de meerderheidsaandeelhouder van de Great Old. Eerder was hij actief bij Anderlecht, maar daar werd de situatie onhoudbaar nadat de supporters zich tegen hem keerden.

Daarnaast bestaat de investeerdersgroep uit een vijftiental Antwerpse ondernemers, allemaal supporters van de club. Zij investeerden elk minstens 250.000 euro in het project, waarmee de nieuwe eigenaars duidelijk kiezen voor een lokaal verankerde structuur.

Ook voormalig kapitein Toby Alderweireld maakt deel uit van het consortium. Welke rol hij op langere termijn binnen de club zal opnemen, is voorlopig nog niet bekend. Veel waarnemers moedigen aan dat hij een actieve rol zou opnemen binnen de club.



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Meteen veel werk op de plank

Met de overname officieel afgerond, kan de nieuwe clubleiding zich volledig richten op de sportieve toekomst. CEO Sven Jaecques, voorzitter Jacques Vandermeiren, sportief directeur Marc Overmars en Vandenhaute zelf kunnen nu zonder onzekerheid aan hun project beginnen.

Dat werk wacht niet. Antwerp moet nog altijd een nieuwe hoofdtrainer aanstellen en wil de selectie de komende weken verder versterken. Met de competitiestart in aantocht is snelheid daarbij geboden.

De verwachting is dat er de komende dagen en weken dan ook heel wat beweging zal volgen op de Bosuil, zowel op als naast het veld.