Anderlecht wil na Nga Kana ook deze drie andere toptalenten langer aan zich binden

Anderlecht werkt niet alleen aan versterking voor de A-kern, maar ook volop aan de toekomst van Neerpede. Nadat Joshua Nga Kana (17) eerder deze zomer zijn contract verlengde tot juni 2029, wil paars-wit nu ook drie andere toptalenten langer aan zich binden.

Het gaat om Jayden Onia Seke (17), Noah Kalonji (17) en Noa Ojea (16). De onderhandelingen met hun entourage zijn volop aan de gang en binnen Anderlecht heerst het vertrouwen dat er de komende periode een akkoord zal worden bereikt.

Noa Ojea wordt gezien als goudhaantje

Vooral Onia Seke en Kalonji lieten zich donderdag al opmerken in de Europese wedstrijd tegen Hammarby. Onia Seke verscheen aan de aftrap, terwijl Kalonji in de tweede helft zijn officiële debuut voor de hoofdmacht maakte. Samen met Nga Kana onderstreepten ze nog maar eens dat de jeugdopleiding opnieuw een belangrijke bron van talent is voor de Brusselaars.

Ook Noa Ojea wordt intern beschouwd als een van de grootste beloften van zijn generatie. De 16-jarige maakt voorlopig nog deel uit van de jeugdopleiding, maar Anderlecht wil ook zijn toekomst zo snel mogelijk veiligstellen.

Flankspelers gaan kansen krijgen

Onia Seke en Ojea liggen momenteel nog vast tot de zomer van 2027. Kalonji heeft dan weer een overeenkomst die loopt tot medio 2028.



Met de contractverlenging van Nga Kana als voorbeeld wil Anderlecht de volgende weken ook de dossiers van de andere goudhaantjes afronden. Zo wil de recordkampioen vermijden dat buitenlandse clubs zich in de toekomst eenvoudig kunnen melden voor de grootste talenten van Neerpede. Normaal gezien gaan ze allemaal hun kansen krijgen dit seizoen.