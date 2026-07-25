Anderlecht wil na Nga Kana ook deze drie andere toptalenten langer aan zich binden

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 3 reacties
Anderlecht wil na Nga Kana ook deze drie andere toptalenten langer aan zich binden
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Anderlecht werkt niet alleen aan versterking voor de A-kern, maar ook volop aan de toekomst van Neerpede. Nadat Joshua Nga Kana (17) eerder deze zomer zijn contract verlengde tot juni 2029, wil paars-wit nu ook drie andere toptalenten langer aan zich binden.

Het gaat om Jayden Onia Seke (17), Noah Kalonji (17) en Noa Ojea (16). De onderhandelingen met hun entourage zijn volop aan de gang en binnen Anderlecht heerst het vertrouwen dat er de komende periode een akkoord zal worden bereikt.

Noa Ojea wordt gezien als goudhaantje

Vooral Onia Seke en Kalonji lieten zich donderdag al opmerken in de Europese wedstrijd tegen Hammarby. Onia Seke verscheen aan de aftrap, terwijl Kalonji in de tweede helft zijn officiële debuut voor de hoofdmacht maakte. Samen met Nga Kana onderstreepten ze nog maar eens dat de jeugdopleiding opnieuw een belangrijke bron van talent is voor de Brusselaars.

Ook Noa Ojea wordt intern beschouwd als een van de grootste beloften van zijn generatie. De 16-jarige maakt voorlopig nog deel uit van de jeugdopleiding, maar Anderlecht wil ook zijn toekomst zo snel mogelijk veiligstellen.

Flankspelers gaan kansen krijgen

Onia Seke en Ojea liggen momenteel nog vast tot de zomer van 2027. Kalonji heeft dan weer een overeenkomst die loopt tot medio 2028.


Met de contractverlenging van Nga Kana als voorbeeld wil Anderlecht de volgende weken ook de dossiers van de andere goudhaantjes afronden. Zo wil de recordkampioen vermijden dat buitenlandse clubs zich in de toekomst eenvoudig kunnen melden voor de grootste talenten van Neerpede. Normaal gezien gaan ze allemaal hun kansen krijgen dit seizoen.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
RSCA Futures
Jayden Onia-Seke

Meer nieuws

Anderlecht heeft concurrent voor Augustinsson op het oog

Anderlecht heeft concurrent voor Augustinsson op het oog

09:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07: Vukanić - David

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07: Vukanić - David

11:30
Club Brugge zal met heel wat minder vrede moeten nemen dan een jaar geleden: transfer bijna rond

Club Brugge zal met heel wat minder vrede moeten nemen dan een jaar geleden: transfer bijna rond

12:00
Zulte Waregem dichtbij knappe transfer: 19-jarige middenvelder is onderweg

Zulte Waregem dichtbij knappe transfer: 19-jarige middenvelder is onderweg

11:30
Union-sterspeler bevestigt zelf transfer: "Koop dat truitje maar"

Union-sterspeler bevestigt zelf transfer: "Koop dat truitje maar"

11:00
Makelaar Romelu Lukaku zet Napoli onder druk met klare taal en steek richting de club

Makelaar Romelu Lukaku zet Napoli onder druk met klare taal en steek richting de club

10:21
Hoe Wouter Vandenhaute Antwerp in handen kreeg: het verhaal

Hoe Wouter Vandenhaute Antwerp in handen kreeg: het verhaal

09:30
8
Real Madrid slaat dubbelslag? Na Rodri lonkt nu ook wereldtalent van 130 miljoen euro

Real Madrid slaat dubbelslag? Na Rodri lonkt nu ook wereldtalent van 130 miljoen euro

08:30
Yann Sommer had extra reden om voor Brugge (en Knokke) te kiezen: "Ik praat er liever niet te veel over"

Yann Sommer had extra reden om voor Brugge (en Knokke) te kiezen: "Ik praat er liever niet te veel over"

08:00
1
Lichtpunt voor Antwerp in woelige periode: jonge garde steelt de show tegen Olympiakos

Lichtpunt voor Antwerp in woelige periode: jonge garde steelt de show tegen Olympiakos

07:20
5
Sven Jacques wordt zelf aandeelhouder van Antwerp FC én vertelt wat de nieuwe filosofie zal worden

Sven Jacques wordt zelf aandeelhouder van Antwerp FC én vertelt wat de nieuwe filosofie zal worden

07:00
3
Sibierski gaat het paars-witte transferrecord breken: 'Anderlecht biedt tien miljoen euro voor flankaanvaller'

Sibierski gaat het paars-witte transferrecord breken: 'Anderlecht biedt tien miljoen euro voor flankaanvaller'

20:40
7
Philippe Albert zet meteen druk op Mark van Bommel én Belgische voetbalbond: "Ik verwacht een verklaring"

Philippe Albert zet meteen druk op Mark van Bommel én Belgische voetbalbond: "Ik verwacht een verklaring"

23:00
10
Chef Voetbal van BILD kondigt meteen volgende stap van De Cat aan: 'Bayern München kijkt van dichtbij mee'

Chef Voetbal van BILD kondigt meteen volgende stap van De Cat aan: 'Bayern München kijkt van dichtbij mee'

21:00
2
'Al Hilal verdubbelt (!) bod van AS Roma en haalt Nederlands international naar Midden-Oosten'

'Al Hilal verdubbelt (!) bod van AS Roma en haalt Nederlands international naar Midden-Oosten'

22:30
1
Niét wonen en leven in Knokke, maar deze troefkaart van Club Brugge overtuigde Yann Sommer

Niét wonen en leven in Knokke, maar deze troefkaart van Club Brugge overtuigde Yann Sommer

22:00
6
Geen 150, maar 200 miljoen (!) euro: 'Real Madrid drukt door, Bayern is al op zoek naar vervanger van Olise'

Geen 150, maar 200 miljoen (!) euro: 'Real Madrid drukt door, Bayern is al op zoek naar vervanger van Olise'

21:30
6
Vitor Bruno heeft een duidelijk statement gemaakt bij Anderlecht: slecht nieuws voor sommigen

Vitor Bruno heeft een duidelijk statement gemaakt bij Anderlecht: slecht nieuws voor sommigen

18:30
'Barcelona biedt Ferran Torres in allerijl contractverlenging aan, PSG wil de deal kapen'

'Barcelona biedt Ferran Torres in allerijl contractverlenging aan, PSG wil de deal kapen'

20:20
OVERZICHT: Hier is het Belgisch voetbal komend seizoen te zien én we geven meteen de prijzen mee

OVERZICHT: Hier is het Belgisch voetbal komend seizoen te zien én we geven meteen de prijzen mee

20:00
5
'Met dit héél lucratieve aanbod heeft Besiktas Mo Salah helemaal overtuigd om naar Turkije te verhuizen'

'Met dit héél lucratieve aanbod heeft Besiktas Mo Salah helemaal overtuigd om naar Turkije te verhuizen'

19:20
1
Wat is er aan de hand met Rode Duivel? 'Debast voor veertig miljoen euro aangeboden in Engeland'

Wat is er aan de hand met Rode Duivel? 'Debast voor veertig miljoen euro aangeboden in Engeland'

19:40
1
Neerpede-boy uit zijn frustraties na gesprek met Antoine Sibierski

Neerpede-boy uit zijn frustraties na gesprek met Antoine Sibierski

16:30
2
Dit is waarom Club Brugge 'nee' zei tegen 35 miljoen euro voor Tresoldi

Dit is waarom Club Brugge 'nee' zei tegen 35 miljoen euro voor Tresoldi

18:00
Wouter Vandenhaute is officieel de nieuwe eigenaar van Antwerp: dit is wat hij investeert

Wouter Vandenhaute is officieel de nieuwe eigenaar van Antwerp: dit is wat hij investeert

16:04
14
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/07: Vandevoordt - Gulácsi

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/07: Vandevoordt - Gulácsi

17:00
'Influencer' en voormalig adultster Mia Khalifa haalt zich woede van heel Argentinië op de hals

'Influencer' en voormalig adultster Mia Khalifa haalt zich woede van heel Argentinië op de hals

17:30
4
Uitstekend nieuws wordt bevestigd voor Maarten Vandevoordt

Uitstekend nieuws wordt bevestigd voor Maarten Vandevoordt

17:00
Conclusie na Hammarby: probleem Anderlecht ligt niet enkel op de flanken, ook hier dringend ingreep nodig

Conclusie na Hammarby: probleem Anderlecht ligt niet enkel op de flanken, ook hier dringend ingreep nodig

14:00
10
Toby Alderweireld heeft meteen enkele belangrijke zaken te zeggen over Mark van Bommel

Toby Alderweireld heeft meteen enkele belangrijke zaken te zeggen over Mark van Bommel

15:30
3
Anderlecht-coach Vitor Bruno spreekt zich uit over opvallende rode kaart voor Saliba

Anderlecht-coach Vitor Bruno spreekt zich uit over opvallende rode kaart voor Saliba

24/07
OFFICIEEL: Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach, volledige staf bekend met enkele opvallende namen

OFFICIEEL: Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach, volledige staf bekend met enkele opvallende namen

14:46
15
Pijnlijk: Barcelona-ster legt schuld voor blessure bij medisch departement van... nationale ploeg

Pijnlijk: Barcelona-ster legt schuld voor blessure bij medisch departement van... nationale ploeg

14:30
Op een slecht moment: 'FC Porto denkt aan belangrijke Anderlecht-speler'

Op een slecht moment: 'FC Porto denkt aan belangrijke Anderlecht-speler'

24/07
3
Niet enkel AS Roma: nu komt ook wereldtopper aankloppen voor Nicolo Tresoldi

Niet enkel AS Roma: nu komt ook wereldtopper aankloppen voor Nicolo Tresoldi

13:15
1
Italiaanse bond krijgt nul op het rekest van Guardiola, nieuwe bekende naam schuift meteen naar voren

Italiaanse bond krijgt nul op het rekest van Guardiola, nieuwe bekende naam schuift meteen naar voren

13:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 1
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 14/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
Seraing Seraing 14/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 15/08 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 15/08 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 15/08 Lierse SK Lierse SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 16/08 KAA Gent KAA Gent
Luik FC Luik FC 17/08 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

Viva Charleroi Viva Charleroi over Excellente nouvelle pour Charleroi : un cadre, sur le départ, va finalement rester wiad wiad over OVERZICHT: Hier is het Belgisch voetbal komend seizoen te zien én we geven meteen de prijzen mee Vital Verheyen Vital Verheyen over Wouter Vandenhaute is officieel de nieuwe eigenaar van Antwerp: dit is wat hij investeert Limfizzkit Limfizzkit over Hoe Wouter Vandenhaute Antwerp in handen kreeg: het verhaal Borak Borak over Geen 150, maar 200 miljoen (!) euro: 'Real Madrid drukt door, Bayern is al op zoek naar vervanger van Olise' CringeMedia CringeMedia over Sven Jacques wordt zelf aandeelhouder van Antwerp FC én vertelt wat de nieuwe filosofie zal worden Nero Nero over 'Al Hilal verdubbelt (!) bod van AS Roma en haalt Nederlands international naar Midden-Oosten' Union 60 Union 60 over Promise David aurait-il confirmé lui-même son départ de l'Union Saint-Gilloise ? Stefaan_82 Stefaan_82 over Breekt Antoine Sibierski meteen het paars-witte transferrecord? 'Anderlecht gaat héél ver voor deze aanvaller' Impala Impala over Lichtpunt voor Antwerp in woelige periode: jonge garde steelt de show tegen Olympiakos Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved