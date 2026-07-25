Cercle Brugge stunt: 'Deal met Manchester City'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Cercle Brugge stunt: 'Deal met Manchester City'
Foto: © photonews
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Cercle Brugge wil zich ernstig wapenen met oog op het nieuwe seizoen. Daartoe zijn ze bereid om ver te gaan. Ze hebben nu ook een stevige deal op het oog met Manchester City. Een topper op komst naar Jan Breydel? Het zou zomaar kunnen, want er is concrete interesse én een deal (in de maak).

Cercle Brugge staat op het punt zich te versterken met Joel Ndala. Volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri heeft Cercle Brugge ondertussen zelfs al een akkoord bereikt met Manchester City over een definitieve transfer van de twintigjarige linksbuiten.

De jongeling is een echt jeugdproduct van Manchester City en ondertussen al tien jaar actief bij The Citizens - van zijn tiende tot zijn twintigste dus. Hij werd toen op bijzonder jonge leeftijd weggeplukt bij Port Vale en is sindsdien grote sier aan het maken bij Mancheter City.

Manchester City lijkt Joel Ndala definitief te gaan verpatsen

De flankaanvaller doorliep vervolgens de volledige jeugdopleiding van de Engelse topclub en was onlangs nog goed voor zeventien goals en acht assists in een seizoen bij de U18 van The Citizens. Hij heeft ondertussen ook al wat ervaring opgedaan in het buitenland en bij andere ploegen.

Naast Nottingham Forest, Hull City en Sheffield Wednesday was hij ook al eens actief voor Jong PSV, telkens op huurbasis. Nu is het echter Cercle Brugge die de forcing voert voor de jonge winger. En dat zou dus wel degelijk op definitieve basis zijn in plaats van op huurbasis.

Cercle Brugge wil Joel Ndala van Manchester City in huis halen

Volgens Sacha Tavolieri hebben beide clubs een akkoord bereikt over een permanente transfer. Daarmee zou Ndala na verschillende uitleenperiodes Manchester City definitief verlaten en zijn carrière voortzetten bij De Vereniging vanaf deze zomer. 

De speler heeft een marktwaarde van drie miljoen euro volgens Transfermarkt. Daarmee heeft hij heel wat adelbrieven in huis richting de toekomst. Mogelijk kan hij op Jan Breydel zichzelf aan de wereld laten zien en zo verdere stappen zetten in zijn carrière.

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