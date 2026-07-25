Club Brugge zal met heel wat minder vrede moeten nemen dan een jaar geleden: transfer bijna rond

Het vertrek van Raphael Onyedika bij Club Brugge lijkt nog slechts een kwestie van tijd. Volgens het Duitse BILD zitten Club Brugge en Eintracht Frankfurt in de eindfase van de onderhandelingen over de Nigeriaanse middenvelder.

Een definitief akkoord is er nog niet, maar alle signalen wijzen erop dat de deal de komende dagen afgerond zal worden. Frankfurt heeft Onyedika al weken bovenaan het verlanglijstje staan voor de positie van verdedigende middenvelder.

De gesprekken tussen beide clubs zijn de voorbije dagen verder geïntensiveerd en volgens de Duitse krant zijn beide partijen steeds dichter naar elkaar toegegroeid. De Bundesliga-club wil de transfer afronden met een bedrag van ongeveer 9 miljoen euro. Dat is opvallend, want een jaar geleden had Club Brugge wellicht een veel hogere transfersom kunnen incasseren.

Club hield woord na uitgestelde transfer

Vorige zomer genoot Onyedika al belangstelling uit verschillende topcompetities. Toch besloot Club Brugge toen niet mee te werken aan een transfer. Blauw-zwart wilde absoluut geen sterkhouder verliezen met de Champions League-campagne in het vooruitzicht en maakte de Nigeriaanse international duidelijk dat hij nog één seizoen zou blijven.

Tegelijk kreeg Onyedika ook een belofte mee: als hij nog een jaar zou blijven, zou Club Brugge deze zomer wél meewerken aan een transfer.

Dat moment lijkt nu aangebroken. De 25-jarige middenvelder gaat bovendien zijn laatste contractjaar in en heeft geen plannen om zijn verbintenis in Jan Breydel te verlengen. Club Brugge dreigt hem daardoor binnen een jaar transfervrij kwijt te spelen, waardoor een verkoop deze zomer de meest logische oplossing is.





Hoewel een transfersom van ongeveer negen miljoen euro lager ligt dan wat Club twaalf maanden geleden had kunnen vragen, beseft de Belgische landskampioen dat de onderhandelingspositie ondertussen aanzienlijk is verzwakt.

Onyedika wil enkel naar Frankfurt

Ondanks de interesse van het Saoedische Al Ittihad lijkt er weinig twijfel te bestaan over de voorkeur van de speler. Onyedika heeft volgens de Duitse media al een persoonlijk akkoord bereikt met Eintracht Frankfurt en wil zijn carrière graag verderzetten in de Bundesliga.

Frankfurt hoopt de transfer dan ook zo snel mogelijk af te ronden. De club wil de Nigeriaan nog tijdens de voorbereiding laten aansluiten op het trainingskamp in Grassau.

Momenteel verblijft Onyedika nog met Club Brugge op oefenkamp in Rennes, waar de landskampioen zich voorbereidt op het nieuwe seizoen. Het is nog onzeker of hij zaterdag nog in actie zal komen in de oefenwedstrijd tegen Stade Rennes.

Club Brugge heeft vervanger al in het vizier

Achter de schermen bereidt Club Brugge zich intussen al voor op een leven zonder Onyedika. Blauw-zwart heeft zijn oog laten vallen op Peer Koopmeiners, de 25-jarige middenvelder van AZ, als ideale opvolger.

Een akkoord is voorlopig echter nog ver weg. AZ houdt stevig vast aan een vraagprijs van ongeveer 13 miljoen euro, terwijl Club Brugge voorlopig mikt op een bod van ongeveer 9 miljoen euro, aangevuld met bonussen.

Eerst moet de verkoop van Onyedika worden afgerond, waarna Club Brugge wellicht vol zal doorschakelen om Koopmeiners los te weken uit Alkmaar. Of de Belgische landskampioen daarin zal slagen, hangt grotendeels af van de financiële ruimte die de transfer van Onyedika uiteindelijk oplevert.