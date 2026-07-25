Ex-jeugdspeler van Anderlecht en voormalig belofteninternational heeft een nieuwe uitdaging gevonden

Stéphane Omeonga, een ex-jeugdspeler van Neerpede die in zijn carrière onder meer voor Cercle Brugge uitkwam, heeft van club gewisseld. Hij tekende in de Griekse tweede klasse bij Niki Volos.

De inmiddels 30-jarige Stéphane Omeonga speelde sinds 2025 in Griekenland bij Panserraikos. Na 45 wedstrijden voor de club uit de Griekse eerste klasse verlaat hij Panserraikos en zakt hij een niveau want hij tekende officieel bij Niki Volos, in tweede klasse.

Het wordt al de negende profclub van Omeonga sinds zijn vertrek bij RSC Anderlecht, waar hij zijn opleiding genoot, in 2016.

Na Italië (Avellino, Genoa, Pescara), een terugkeer naar België bij Cercle Brugge, passages in Schotland (Hibernian, Livingston FC) en Israël (Bnei Sakhnin) zet de centrale middenvelder zijn carrière dus verder in Griekenland.

Bij de beloften met Lukébakio en Saelemaekers

Stéphane Omeonga droeg het shirt van de Belgische U21 van 2017 tot 2019. In die periode speelde hij onder meer samen met heel wat toekomstige Rode Duivels, zoals Dodi Lukébakio, Alexis Saelemaekers, Orel Mangala en Yari Verschaeren.



Omeonga werd al op jonge leeftijd als een talent beschouwd, maar slaagde er nooit helemaal in om de stap te zetten die nodig was om op het allerhoogste niveau door te breken. Bij het Schotse Livingston FC speelde hij in zijn carrière wel de meeste wedstrijden: 63.