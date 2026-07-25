Kortrijk en Antwerp spelen gelijk, Thorgan Hazard al meteen trefzeker voor Lens tegen Charleroi

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Kortrijk en Antwerp spelen gelijk, Thorgan Hazard al meteen trefzeker voor Lens tegen Charleroi
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Sporting Charleroi trok naar Lens voor een galawedstrijd tegen Racing. In een match waarin de Zebra's via een strafschop op voorsprong kwamen, maar zelf ook een penalty moesten incasseren, getrapt door ene... Thorgan Hazard.

Johan Walckiers

Antwerp met B-team gelijk tegen Lierse

Antwerp heeft daags na de overtuigende 3-0-zege tegen Olympiakos 1-1 gelijkgespeeld tegen Lierse. Op de Bosuil kwam een veredeld B-elftal van de Great Old in actie in een oefenwedstrijd die werd afgewerkt in drie blokken van dertig minuten.

De bezoekers klommen in het eerste wedstrijdbedrijf op voorsprong via Pieter De Schrijver, die raak trof na een stilstaande fase. Antwerp nam daarna steeds meer het heft in handen en kwam verdiend langszij dankzij Jeff Godelaine. In het slot ging de thuisploeg nog nadrukkelijk op zoek naar de overwinning, maar de winning goal bleef uit. De bal belandde nog op de lat, waardoor Antwerp genoegen moest nemen met een gelijkspel.

Johan Walckiers

KV Kortrijk en SK Beveren hebben zaterdag allebei een overwinning geboekt in hun voorlaatste voorbereidingswedstrijden richting de start van de Jupiler Pro League.

Kortrijk rekende overtuigend af met Royal Knokke FC. De promovendus haalde het met 4-1 van de ambitieuze amateurclub en werkt later op de dag nog een tweede oefenwedstrijd af tegen het Franse Amiens.

Ook SK Beveren trok met een goed gevoel van het veld. Op bezoek bij de Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht won de promovendus een doelpuntenrijke wedstrijd met 3-4. Daarmee zet Beveren zijn voorbereiding verder op een positieve manier voort, amper twee weken voor de competitiestart.

Voor beide clubs was het opnieuw een belangrijke test richting hun terugkeer op het hoogste niveau. Kortrijk opent het nieuwe seizoen meteen met een zware opdracht op vrijdag 7 augustus, wanneer het op bezoek gaat bij landskampioen Club Brugge. SK Beveren begint zijn campagne twee dagen later met een uitwedstrijd op de Bosuil tegen Antwerp. 

Sporting Charleroi trok naar Lens voor een galawedstrijd tegen Racing. In een match waarin de Zebra's via een strafschop op voorsprong kwamen, maar zelf ook een penalty moesten incasseren, getrapt door ene... Thorgan Hazard.

Het is een zeer positief resultaat voor de mannen van Mario Kohnen, als je weet dat Racing Lens vorig seizoen lang meevocht met Paris Saint-Germain voor de titel in Ligue 1. Sporting Charleroi ging namelijk een knap gelijkspel (2-2) halen op het veld van Racing Lens, dat in het Noorden zijn eerste oefenmatch speelde.

Het stadion werd al snel stil toen RCSC een strafschop kreeg, die Parfait Guiagon koel omzette (0-1, 7e minuut). Guiagon gebaarde zelfs naar het Lens-publiek om rustig te blijven.

Lens reageerde echter snel: een corner vond het hoofd van Sima, die Koné klopte, enkele minuten na de openingsgoal (10e). Daarna was de Franse club de betere in die eerste helft; Mohamed Koné moest nogmaals ingrijpen om te vermijden dat Charleroi met een achterstand ging rusten.

Goal van Thorgan Hazard, maar knap Carolo-resultaat

Na de pauze voerde Dino Toppmöller (die we bij ons kort leerden kennen aan het roer van... Excelsior Virton, in 2019, vooraleer zijn carrière in Duitsland in een stroomversnelling kwam) veel wissels door. Hij bracht onder meer Thorgan Hazard, die deze zomer transfervrij overkwam van Anderlecht. Opvallend: in de eerste helft stond Michal Skoras, overgekomen van AA Gent, in de basis.

Net als Guiagon in de eerste helft profiteerde Hazard snel van een penalty en zette hij zijn ploeg op voorsprong (2-1, 50'). Sporting antwoordde echter vlug met een goal van Jakob Romsaas (56', 2-2). Koné hield die stand vast voor de Zebra's, terwijl Kohnen uiteindelijk weinig wisselde tijdens de wedstrijd. Opvallend: Aiham Ousou, tot voor kort nog op de vertreklijst, stond in de basis en was kapitein.

De elf van Royal Charleroi SC: Koné - Teugels, Ousou (c), Keita, Van den Kerkhof - Khalifi, Boukamir - Guiagon, Pflucke (Romsaas, 46'), Bernier - Scheidler (Colassin, 46').

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Charleroi

Meer nieuws

Dit wordt er in het buitenland allemaal gedacht over de aanstelling van Van Bommel

Dit wordt er in het buitenland allemaal gedacht over de aanstelling van Van Bommel

12:45
2
Loïs Openda zijn nieuwe club, loon en overeenkomst voor maar liefst vijf jaar liggen op straat

Loïs Openda zijn nieuwe club, loon en overeenkomst voor maar liefst vijf jaar liggen op straat

14:45
OFFICIEEL: Westerlo haalt jong Danish Dynamite in huis

OFFICIEEL: Westerlo haalt jong Danish Dynamite in huis

14:16
Zware transferbom op komst? Arsenal wil absolute wereldster van Real Madrid

Zware transferbom op komst? Arsenal wil absolute wereldster van Real Madrid

14:55
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07: Lantaki - Vukanić - David

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07: Lantaki - Vukanić - David

13:30
Hoe Wouter Vandenhaute Antwerp in handen kreeg: het verhaal

Hoe Wouter Vandenhaute Antwerp in handen kreeg: het verhaal

09:30
9
Genk kan zich opmaken voor biedoorlog: AC Milan kijkt uit naar vers geld voor Karetsas

Genk kan zich opmaken voor biedoorlog: AC Milan kijkt uit naar vers geld voor Karetsas

14:00
OFFICIEEL: KV Mechelen verhuurt jonge linksachter (ex-Anderlecht) aan Nederlandse club

OFFICIEEL: KV Mechelen verhuurt jonge linksachter (ex-Anderlecht) aan Nederlandse club

13:30
Club Brugge zal met heel wat minder vrede moeten nemen dan een jaar geleden: transfer bijna rond

Club Brugge zal met heel wat minder vrede moeten nemen dan een jaar geleden: transfer bijna rond

12:00
6
Lichtpunt voor Antwerp in woelige periode: jonge garde steelt de show tegen Olympiakos

Lichtpunt voor Antwerp in woelige periode: jonge garde steelt de show tegen Olympiakos

07:20
6
Zulte Waregem dichtbij knappe transfer: 19-jarige middenvelder is onderweg

Zulte Waregem dichtbij knappe transfer: 19-jarige middenvelder is onderweg

11:30
Sven Jacques wordt zelf aandeelhouder van Antwerp FC én vertelt wat de nieuwe filosofie zal worden

Sven Jacques wordt zelf aandeelhouder van Antwerp FC én vertelt wat de nieuwe filosofie zal worden

07:00
3
Union-sterspeler bevestigt zelf transfer: "Koop dat truitje maar"

Union-sterspeler bevestigt zelf transfer: "Koop dat truitje maar"

11:00
Makelaar Romelu Lukaku zet Napoli onder druk met klare taal en steek richting de club

Makelaar Romelu Lukaku zet Napoli onder druk met klare taal en steek richting de club

10:21
Anderlecht wil na Nga Kana ook deze drie andere toptalenten langer aan zich binden

Anderlecht wil na Nga Kana ook deze drie andere toptalenten langer aan zich binden

10:00
6
Anderlecht heeft concurrent voor Augustinsson op het oog

Anderlecht heeft concurrent voor Augustinsson op het oog

09:00
1
Yann Sommer had extra reden om voor Brugge (en Knokke) te kiezen: "Ik praat er liever niet te veel over"

Yann Sommer had extra reden om voor Brugge (en Knokke) te kiezen: "Ik praat er liever niet te veel over"

08:00
1
Real Madrid slaat dubbelslag? Na Rodri lonkt nu ook wereldtalent van 130 miljoen euro

Real Madrid slaat dubbelslag? Na Rodri lonkt nu ook wereldtalent van 130 miljoen euro

08:30
Philippe Albert zet meteen druk op Mark van Bommel én Belgische voetbalbond: "Ik verwacht een verklaring"

Philippe Albert zet meteen druk op Mark van Bommel én Belgische voetbalbond: "Ik verwacht een verklaring"

23:00
11
Niét wonen en leven in Knokke, maar deze troefkaart van Club Brugge overtuigde Yann Sommer

Niét wonen en leven in Knokke, maar deze troefkaart van Club Brugge overtuigde Yann Sommer

22:00
6
'Al Hilal verdubbelt (!) bod van AS Roma en haalt Nederlands international naar Midden-Oosten'

'Al Hilal verdubbelt (!) bod van AS Roma en haalt Nederlands international naar Midden-Oosten'

22:30
1
Geen 150, maar 200 miljoen (!) euro: 'Real Madrid drukt door, Bayern is al op zoek naar vervanger van Olise'

Geen 150, maar 200 miljoen (!) euro: 'Real Madrid drukt door, Bayern is al op zoek naar vervanger van Olise'

21:30
6
Chef Voetbal van BILD kondigt meteen volgende stap van De Cat aan: 'Bayern München kijkt van dichtbij mee'

Chef Voetbal van BILD kondigt meteen volgende stap van De Cat aan: 'Bayern München kijkt van dichtbij mee'

21:00
2
OVERZICHT: Hier is het Belgisch voetbal komend seizoen te zien én we geven meteen de prijzen mee

OVERZICHT: Hier is het Belgisch voetbal komend seizoen te zien én we geven meteen de prijzen mee

20:00
5
Sibierski gaat het paars-witte transferrecord breken: 'Anderlecht biedt tien miljoen euro voor flankaanvaller'

Sibierski gaat het paars-witte transferrecord breken: 'Anderlecht biedt tien miljoen euro voor flankaanvaller'

20:40
7
'Barcelona biedt Ferran Torres in allerijl contractverlenging aan, PSG wil de deal kapen'

'Barcelona biedt Ferran Torres in allerijl contractverlenging aan, PSG wil de deal kapen'

20:20
Wat is er aan de hand met Rode Duivel? 'Debast voor veertig miljoen euro aangeboden in Engeland'

Wat is er aan de hand met Rode Duivel? 'Debast voor veertig miljoen euro aangeboden in Engeland'

19:40
1
'Met dit héél lucratieve aanbod heeft Besiktas Mo Salah helemaal overtuigd om naar Turkije te verhuizen'

'Met dit héél lucratieve aanbod heeft Besiktas Mo Salah helemaal overtuigd om naar Turkije te verhuizen'

19:20
1
Dit is waarom Club Brugge 'nee' zei tegen 35 miljoen euro voor Tresoldi

Dit is waarom Club Brugge 'nee' zei tegen 35 miljoen euro voor Tresoldi

18:00
Vitor Bruno heeft een duidelijk statement gemaakt bij Anderlecht: slecht nieuws voor sommigen

Vitor Bruno heeft een duidelijk statement gemaakt bij Anderlecht: slecht nieuws voor sommigen

18:30
Toby Alderweireld heeft meteen enkele belangrijke zaken te zeggen over Mark van Bommel

Toby Alderweireld heeft meteen enkele belangrijke zaken te zeggen over Mark van Bommel

24/07
3
Wouter Vandenhaute is officieel de nieuwe eigenaar van Antwerp: dit is wat hij investeert

Wouter Vandenhaute is officieel de nieuwe eigenaar van Antwerp: dit is wat hij investeert

16:04
17
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/07: Vandevoordt - Gulácsi

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/07: Vandevoordt - Gulácsi

17:00
'Influencer' en voormalig adultster Mia Khalifa haalt zich woede van heel Argentinië op de hals

'Influencer' en voormalig adultster Mia Khalifa haalt zich woede van heel Argentinië op de hals

17:30
4
Uitstekend nieuws wordt bevestigd voor Maarten Vandevoordt

Uitstekend nieuws wordt bevestigd voor Maarten Vandevoordt

17:00
Neerpede-boy uit zijn frustraties na gesprek met Antoine Sibierski

Neerpede-boy uit zijn frustraties na gesprek met Antoine Sibierski

16:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 31/07 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

William Wallace William Wallace over Philippe Albert zet meteen druk op Mark van Bommel én Belgische voetbalbond: "Ik verwacht een verklaring" .. .. over Club Brugge zal met heel wat minder vrede moeten nemen dan een jaar geleden: transfer bijna rond Goro Goro over Dit wordt er in het buitenland allemaal gedacht over de aanstelling van Van Bommel Union 60 Union 60 over 🎥 Le joker de Mark Van Bommel : son adjoint parle couramment français ! Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Wouter Vandenhaute is officieel de nieuwe eigenaar van Antwerp: dit is wat hij investeert Borak Borak over Anderlecht wil na Nga Kana ook deze drie andere toptalenten langer aan zich binden Jos Het Ei Jos Het Ei over Lichtpunt voor Antwerp in woelige periode: jonge garde steelt de show tegen Olympiakos Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over Hoe Wouter Vandenhaute Antwerp in handen kreeg: het verhaal JoBg JoBg over Anderlecht a un concurrent pour Ludwig Augustinsson dans le viseur Frosties Frosties over 'Club Brugge wijst bod van 35 miljoen euro af op sterkhouder' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved