Kortrijk en Antwerp spelen gelijk, Thorgan Hazard al meteen trefzeker voor Lens tegen Charleroi
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Sporting Charleroi trok naar Lens voor een galawedstrijd tegen Racing. In een match waarin de Zebra's via een strafschop op voorsprong kwamen, maar zelf ook een penalty moesten incasseren, getrapt door ene... Thorgan Hazard.
Antwerp met B-team gelijk tegen Lierse
Antwerp heeft daags na de overtuigende 3-0-zege tegen Olympiakos 1-1 gelijkgespeeld tegen Lierse. Op de Bosuil kwam een veredeld B-elftal van de Great Old in actie in een oefenwedstrijd die werd afgewerkt in drie blokken van dertig minuten.
De bezoekers klommen in het eerste wedstrijdbedrijf op voorsprong via Pieter De Schrijver, die raak trof na een stilstaande fase. Antwerp nam daarna steeds meer het heft in handen en kwam verdiend langszij dankzij Jeff Godelaine. In het slot ging de thuisploeg nog nadrukkelijk op zoek naar de overwinning, maar de winning goal bleef uit. De bal belandde nog op de lat, waardoor Antwerp genoegen moest nemen met een gelijkspel.
KV Kortrijk en SK Beveren hebben zaterdag allebei een overwinning geboekt in hun voorlaatste voorbereidingswedstrijden richting de start van de Jupiler Pro League.
Kortrijk rekende overtuigend af met Royal Knokke FC. De promovendus haalde het met 4-1 van de ambitieuze amateurclub en werkt later op de dag nog een tweede oefenwedstrijd af tegen het Franse Amiens.
Ook SK Beveren trok met een goed gevoel van het veld. Op bezoek bij de Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht won de promovendus een doelpuntenrijke wedstrijd met 3-4. Daarmee zet Beveren zijn voorbereiding verder op een positieve manier voort, amper twee weken voor de competitiestart.
Voor beide clubs was het opnieuw een belangrijke test richting hun terugkeer op het hoogste niveau. Kortrijk opent het nieuwe seizoen meteen met een zware opdracht op vrijdag 7 augustus, wanneer het op bezoek gaat bij landskampioen Club Brugge. SK Beveren begint zijn campagne twee dagen later met een uitwedstrijd op de Bosuil tegen Antwerp.
Sporting Charleroi trok naar Lens voor een galawedstrijd tegen Racing. In een match waarin de Zebra's via een strafschop op voorsprong kwamen, maar zelf ook een penalty moesten incasseren, getrapt door ene... Thorgan Hazard.
Het is een zeer positief resultaat voor de mannen van Mario Kohnen, als je weet dat Racing Lens vorig seizoen lang meevocht met Paris Saint-Germain voor de titel in Ligue 1. Sporting Charleroi ging namelijk een knap gelijkspel (2-2) halen op het veld van Racing Lens, dat in het Noorden zijn eerste oefenmatch speelde.
🔚 C’est terminé à Avion, les deux formations se quittent dos à dos. 🤝— Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) July 25, 2026
Bonne saison à vous @RCLens 👋#RCLRCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/OisRXpxPbJ
Het stadion werd al snel stil toen RCSC een strafschop kreeg, die Parfait Guiagon koel omzette (0-1, 7e minuut). Guiagon gebaarde zelfs naar het Lens-publiek om rustig te blijven.
Lens reageerde echter snel: een corner vond het hoofd van Sima, die Koné klopte, enkele minuten na de openingsgoal (10e). Daarna was de Franse club de betere in die eerste helft; Mohamed Koné moest nogmaals ingrijpen om te vermijden dat Charleroi met een achterstand ging rusten.
Goal van Thorgan Hazard, maar knap Carolo-resultaat
Na de pauze voerde Dino Toppmöller (die we bij ons kort leerden kennen aan het roer van... Excelsior Virton, in 2019, vooraleer zijn carrière in Duitsland in een stroomversnelling kwam) veel wissels door. Hij bracht onder meer Thorgan Hazard, die deze zomer transfervrij overkwam van Anderlecht. Opvallend: in de eerste helft stond Michal Skoras, overgekomen van AA Gent, in de basis.
Net als Guiagon in de eerste helft profiteerde Hazard snel van een penalty en zette hij zijn ploeg op voorsprong (2-1, 50'). Sporting antwoordde echter vlug met een goal van Jakob Romsaas (56', 2-2). Koné hield die stand vast voor de Zebra's, terwijl Kohnen uiteindelijk weinig wisselde tijdens de wedstrijd. Opvallend: Aiham Ousou, tot voor kort nog op de vertreklijst, stond in de basis en was kapitein.
De elf van Royal Charleroi SC: Koné - Teugels, Ousou (c), Keita, Van den Kerkhof - Khalifi, Boukamir - Guiagon, Pflucke (Romsaas, 46'), Bernier - Scheidler (Colassin, 46').
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