Kortrijk en Antwerp spelen gelijk, Thorgan Hazard al meteen trefzeker voor Lens tegen Charleroi

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Sporting Charleroi trok naar Lens voor een galawedstrijd tegen Racing. In een match waarin de Zebra's via een strafschop op voorsprong kwamen, maar zelf ook een penalty moesten incasseren, getrapt door ene... Thorgan Hazard.