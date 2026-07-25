Loïs Openda zijn nieuwe club, loon en overeenkomst voor maar liefst vijf jaar liggen op straat

De toekomst van Lois Openda lijkt eindelijk in een beslissende fase te zijn beland. De Rode Duivel staat al weken op de nominatie om Juventus te verlaten en volgens transferjournalist Nicolò Schira is een overstap naar Olympique Lyon nog slechts een kwestie van tijd.

Schira meldt dat de Franse topclub en Juventus een akkoord naderen over een huurdeal met aankoopoptie. De verwachting is dat de transfer begin volgende week wordt afgerond. Juventus zou bovendien bereid zijn een deel van het salaris van Openda, dat ongeveer vier miljoen euro per jaar bedraagt, te blijven betalen om de overgang mogelijk te maken.

Huur en vier jaar contract

Ook met de speler zelf zijn de gesprekken al afgerond. Openda zou een overeenkomst hebben bereikt over een contract tot 2031, al gaat het in eerste instantie om een huurperiode met een optie tot definitieve aankoop.

Expected the signing of Lois #Openda with #OlympiqueLyonnais at the beginning of the week. Deal on loan with the option to buy from #Juventus, which will pay a part of the salary (€4M/year). Contract until 2031 (1+4). #transfers #OL https://t.co/n3BNgJk4Xl — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 25, 2026

Voor Openda zou een vertrek geen verrassing zijn. De Belgische aanvaller kwam pas vorig jaar bij Juventus terecht na zijn succesvolle periode bij RB Leipzig, maar slaagde er nooit in een vaste basisplaats af te dwingen. Door de stevige concurrentie in Turijn moest hij het vaak doen met invalbeurten en kwam hij zelden aan een langere reeks als titularis.





Frankrijk ligt hem wel

Daardoor doken de voorbije weken almaar meer geruchten op over een vertrek. Verschillende clubs informeerden naar zijn situatie, maar Lyon lijkt nu de beste papieren te hebben. De Franse club ziet in de Rode Duivel de ideale man om de aanval te versterken en wil hem opnieuw het vertrouwen geven dat hij in Duitsland en eerder ook bij Lens genoot.

Een terugkeer naar de Ligue 1 is bovendien geen onbekend terrein voor Openda. Bij RC Lens beleefde hij in het seizoen 2022-2023 zijn grote doorbraak met 21 competitiedoelpunten. Die prestaties leverden hem een toptransfer naar RB Leipzig op, waar hij zijn sterke vorm bevestigde met 28 doelpunten in zijn eerste seizoen. Dat overtuigde Juventus uiteindelijk om fors te investeren, maar in Turijn liep het verhaal minder vlot dan gehoopt.