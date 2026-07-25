Makelaar Romelu Lukaku zet Napoli onder druk met klare taal en steek richting de club

De toekomst van Romelu Lukaku blijft één van de grote vraagtekens op de Italiaanse transfermarkt. De Rode Duivel heeft nog een contract voor één seizoen bij Napoli, maar zijn makelaar Federico Pastorello heeft nu een duidelijke boodschap gestuurd naar de clubleiding.

Lukaku wordt begin augustus opnieuw op de club verwacht, maar volgens Pastorello kan een langer verblijf in Napels alleen als de Belgische spits ook een hoofdrol krijgt.

"Tweede keuze? Dat kan niet"

Sinds Lukaku vorig seizoen maanden aan de kant stond met een blessure, greep Rasmus Højlund zijn kans. De Deense aanvaller maakte indruk en lijkt onder de nieuwe coach Massimiliano Allegri een belangrijke pion te blijven.

Dat betekent echter niet dat Lukaku zich zomaar bij een rol als invaller zal neerleggen, benadrukt zijn makelaar tegenover Sky Italia.

"Het kan natuurlijk niet dat Romelu tweede keuze is. Er kan bij de start van het seizoen een hiërarchie bestaan, maar uiteindelijk moet alles op het veld beslist worden", aldus Pastorello.

Hij benadrukt dat Lukaku nog altijd tot de absolute wereldtop behoort. "Romelu is een buitengewone speler. Dat heeft hij gedurende zijn hele carrière bewezen. Hij is één van de meest productieve spitsen ter wereld. Een situatie waarin hij structureel tweede keuze is, kunnen we niet aanvaarden."





Vertrek blijft een optie

Pastorello beseft dat Napoli zich in een lastige positie bevindt. De club beschikt met Lukaku en Højlund over twee topspitsen met een stevig salaris, terwijl slechts één van hen in de basis kan starten.

"Misschien wil Napoli daarom wel een andere oplossing zoeken", klinkt het. "Maar Romelu heeft zijn contract en zijn loon verdiend dankzij wat hij in zijn carrière heeft gepresteerd."

Volgens de makelaar zit de markt voor centrumspitsen voorlopig nog muurvast, waardoor een eventuele transfer nog even op zich kan laten wachten.

"Er is momenteel een impasse. Meestal komt de spitsenmarkt pas echt op gang wanneer de eerste grote transfers plaatsvinden. Eén zaak is wel duidelijk: Romelu zal niet blijven op een plaats waar hij niet gewenst is."

Steek richting Napoli

Pastorello haalde ook nog de blessureperiode van vorig seizoen aan. Toen ontstond er wrijving tussen Lukaku en Napoli omdat de aanvaller zijn revalidatie grotendeels in België wilde afwerken.

Volgens de makelaar had die situatie anders aangepakt kunnen worden. "De omstandigheden van vorig seizoen waren zeker niet uitsluitend de schuld van Romelu. Als hij zijn volledige revalidatie had mogen afwerken waar hij dat wilde, was hij misschien sneller teruggekeerd. Mogelijk had hij dan ook nog een grotere rol kunnen spelen op het WK."

Met die uitspraken zet Pastorello de druk opnieuw bij Napoli. De komende weken moet duidelijk worden of Lukaku onder Allegri de eerste keuze wordt, of dat beide partijen alsnog op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging.