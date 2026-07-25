OFFICIEEL: KV Mechelen verhuurt jonge linksachter (ex-Anderlecht) aan Nederlandse club

KV Mechelen laat Wassim Lantaki komend seizoen ervaring opdoen in Nederland. De 22-jarige linksachter maakt op huurbasis de overstap naar Helmond Sport, waar hij meer speelminuten moet verzamelen.

Lantaki, een Belgisch-Marokkaanse verdediger, genoot zijn opleiding onder meer bij Lille en Anderlecht. Bij KV Mechelen slaagde hij er echter niet in om een vaste plaats af te dwingen, waardoor een uitleenbeurt de logische volgende stap is in zijn ontwikkeling.

De linksachter kijkt zelf vol enthousiasme uit naar zijn nieuwe avontuur in de Keuken Kampioen Divisie. "Ik kijk er enorm naar uit om bij Helmond Sport aan de slag te gaan. Ik wil mezelf hier verder ontwikkelen, veel speelminuten maken en met mijn inzet en kwaliteiten een belangrijke bijdrage leveren aan het team. Samen gaan we er een succesvol seizoen van maken", klinkt het.

Ervaring opdoen in Nederlandse tweede klasse

Bij Helmond Sport zijn ze ervan overtuigd dat Lantaki perfect past binnen de speelstijl van de club. Technisch manager Dirk Jan Derksen is dan ook tevreden met de komst van de flankverdediger.

"Wassim is een linksback met een uitstekend loopvermogen en veel snelheid. Hij past perfect bij onze manier van spelen door zijn constante dreiging op de helft van de tegenstander", aldus Derksen.

"Met zijn kwaliteiten, maar ook met de drive en energie die hij in elke wedstrijd legt, is hij meer dan een goede versterking voor Helmond Sport."





Lantaki kwam in zijn jeugd uit voor de nationale jeugdelftallen van zowel België als Marokko. Bij Helmond Sport hoopt hij nu vooral een volledig seizoen als basisspeler af te werken en zo de volgende stap in zijn carrière te zetten.