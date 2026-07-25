Real Madrid slaat dubbelslag? Na Rodri lonkt nu ook wereldtalent van 130 miljoen euro

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Real Madrid slaat dubbelslag? Na Rodri lonkt nu ook wereldtalent van 130 miljoen euro
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Real Madrid lijkt nog lang niet klaar op de transfermarkt. Nadat eerder bekend raakte dat De Koninklijke werkt aan een spectaculaire transfer van Rodri, is nu ook de naam van Yan Diomandé opgedoken. De 19-jarige Ivoriaanse winger van RB Leipzig staat hoog op het verlanglijstje van José Mourinho.

Volgens The Athletic heeft Real Madrid zich officieel gemeld bij RB Leipzig en lopen er gesprekken over een mogelijke transfer. Daarmee mengt de Spaanse topclub zich in de strijd met Paris Saint-Germain, dat de jonge aanvaller al langer op de radar heeft staan.

Voor PSG was Diomandé zelf lange tijd de favoriete bestemming, maar de Franse landskampioen bleek voorlopig niet bereid het astronomische bedrag op tafel te leggen dat Leipzig verlangt. Door de interesse van Real Madrid is de transfersoap in een stroomversnelling terechtgekomen.

Na Rodri nu ook een aanvallende versterking

Real Madrid is deze zomer bijzonder actief. Met Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries en Marc Cucurella werden al vier grote namen binnengehaald. Daar kan mogelijk nog Rodri bijkomen, terwijl nu ook Diomandé als prioriteit naar voren schuift.

De Spaanse topclub wil zich verzekeren van extra kwaliteit op de rechterflank, zeker omdat er de voorbije maanden onzekerheid bestond over de toekomst van Brahim Díaz. Hoewel de Marokkaanse international uiteindelijk wil blijven, ziet Real in Diomandé een speler die het verschil kan maken op de lange termijn.

Leipzig mikt op recordbedrag

RB Leipzig wil zijn goudhaantje echter niet zomaar laten vertrekken. De Bundesliga-club droomt van een transfersom van om en bij de 130 miljoen euro, waarmee Diomandé de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis zou worden. Dat zou de bedragen voor Joško Gvardiol en Benjamin Šeško ruim overtreffen.

De Ivoriaan beleefde een sensationeel debuutseizoen in Duitsland. Hij scoorde twaalf keer en gaf negen assists in 33 competitiewedstrijden, waarmee hij Leipzig naar een derde plaats en een ticket voor de Champions League loodste.

Ook op het WK maakte Diomandé indruk. De razendsnelle aanvaller speelde alle vier de wedstrijden voor Ivoorkust en bevestigde waarom hij vandaag als een van de grootste aanvallende talenten ter wereld wordt beschouwd. Zijn dribbels, explosiviteit en rendement hebben niet alleen PSG overtuigd, maar nu dus ook Real Madrid, dat naast Rodri nog een absolute toptransfer wil afronden.

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