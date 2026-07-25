Straks ook officieel: Club Brugge heeft gewenste pion te pakken

Denis Odoi keert terug naar Club Brugge. Twee jaar nadat hij Jan Breydel verliet voor Antwerp, staat de 38-jarige verdediger op het punt opnieuw het blauw-zwarte shirt aan te trekken. Niet voor de A-kern, maar wel voor Club NXT, waar hij zijn ervaring zal inzetten om de jonge talenten te begeleiden.

De medische testen zijn inmiddels afgerond en de officiële aankondiging wordt binnenkort verwacht. Odoi zal een contract voor één seizoen ondertekenen en wordt één van de dispensatiespelers van Club NXT. Club Brugge kiest daarmee bewust voor extra ervaring in een erg jonge kern.

Ervaring van de Premier League en Club Brugge

Vorig seizoen kende Club NXT een wisselvallig seizoen in de Challenger Pro League en de club wil dit jaar meer stabiliteit brengen, zowel op als naast het veld. Dankzij zijn veelzijdigheid, hij kan uit de voeten als centrale verdediger, rechtsback én verdedigende middenvelder, moet Odoi een belangrijke pion worden.

Voor de verdediger is het een terugkeer naar een vertrouwde omgeving. Odoi speelde tussen 2022 en 2024 voor Club Brugge, waar hij een vaste waarde werd in de defensie. Hij veroverde met blauw-zwart de landstitel en stond bekend als een voorbeeldprof met een grote winnaarsmentaliteit. Zijn ervaring in de Premier League bij Fulham en zijn jarenlange carrière in de Jupiler Pro League maakten hem bovendien tot een belangrijke figuur in de kleedkamer.

In de zomer van 2024 trok Odoi naar Antwerp, waar hij opnieuw zijn steentje wilde bijdragen. Na zijn vertrek op de Bosuil bleef hij zonder club tot NAC zich aanbood, maar nu krijgt hij dus de kans om terug te keren naar Brugge.

Geen risico's met Club NXT dit seizoen

Club Brugge ziet in Odoi veel meer dan alleen een ervaren verdediger. Binnen Club NXT zal hij een mentorrol opnemen voor de vele jonge talenten die de stap naar de A-kern willen zetten. De Bruggelingen geloven al jaren sterk in hun jeugdopleiding, maar beseffen ook dat een jonge ploeg nood heeft aan spelers die weten wat er nodig is om op het hoogste niveau te presteren.





Voor Odoi lijkt het bovendien een ideale manier om zijn carrière verder te zetten. De voormalige Rode Duivel, die ook het shirt droeg van onder meer Anderlecht, OH Leuven, Sint-Truiden en Fulham, kan zijn rijke ervaring nu doorgeven aan de volgende generatie. Tegelijk krijgt Club NXT er een speler bij die niet alleen op het veld het verschil kan maken, maar ook naast de lijnen een belangrijke rol zal spelen in de ontwikkeling van de Brugse talenten.