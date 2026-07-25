Super Cup op komst: Union tankt vertrouwen, Club Brugge helemaal niet

Nog een week en dan beginnen we eraan in de Belgische competitie. Dan is er de Supercup tussen Union SG en Club Brugge. Beide ploegen willen er vol voor gaan, ook vermoedelijk in een nieuwe titelstrijd tussen beide ploegen. De Brusselaars zijn voorlopig wel al iets beter in vorm dan de Bruggelingen.

Union Saint-Gilloise heeft vlak voor de Belgische Supercup een flinke portie vertrouwen getankt. De Brusselaars sloten hun voorbereiding af met een 2-1-zege tegen Lille, een tegenstander die het hen ondanks een numerieke minderheid gedurende een groot deel van de wedstrijd bijzonder lastig maakte. Een geslaagde laatste test richting de eerste officiële afspraak van het seizoen 2026 - 2027 volgende week tegen Club Brugge bovendien.

Stevige tackle die Kamiel Van de Perre had kunnen blesseren

Kamiel Van de Perre werd het slachtoffer van een zeer stevige tackle van Saad Boussadia. De scheidsrechter trok meteen rood, ook al ging het om een oefenwedstrijd. De Union-middenvelder kon bekomen en ontsnapte aan een blessure die, zo vlak voor de herstart, zware gevolgen had kunnen hebben.

🗣️ | L’Union SG et le LOSC ont tenté de déroger à la règle, mais Bram Van Driessche laisse les Lillois à 10. 😬🟥 #USGLOSC pic.twitter.com/EnpMEHbV20 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) July 25, 2026

Union was voor het halfuur op voorsprong gekomen. Louis Patris werd in de diepte weggestuurd door Van de Perre en verschalkte de doelman van Lille. Ondanks hun numerieke minderheid kwamen de Fransen na de pauze toch langszij via Gaëtan Perrin: 1-1. Een kwartier voor tijd zette Besfort Zeneli de Brusselaars opnieuw op voorsprong.

Club Brugge krijgt derde optater op een rij

Met Club Brugge gaat het veel minder. De tijd begint te dringen voor Ivan Leko. Minder dan een week voor de Belgische Supercup tegen Union Sint-Gillis heeft Club Brugge opnieuw verloren in de voorbereiding. Tegen Rennes werd het 2-1, waardoor blauw-zwart nu al een derde nederlaag op rij slikte en voorlopig weinig zekerheden uitstraalt.





Het belangrijkste was niet het resultaat, maar de inhoud. En net daar ligt er voor Leko nog flink wat werk voor de competitiestart. Club had het moeilijk om in de wedstrijd te komen. Rennes was nauwkeuriger in de passing en gevaarlijker in de zone van de waarheid en kwam na een halfuur dan ook verdiend op voorsprong. Kévin Lepaul profiteerde van te slap verdedigen en kopte binnen voorbij Yann Sommer.

Sterke reddingen van Yann Sommer

Sommer, die in doel startte, pakte uit met enkele belangrijke interventies, vooral in het wedstrijdbegin. Vooraan was Carlos Forbs de meest dreigende Bruggeling. De Portugees zorgde voor verschil op zijn flank, maar zijn voorzetten leverden te weinig op. Tresoldi miste een strafschop, Sabbe scoorde na een hoekschop en Rennes kon in de slotfase alsnog winnen. Meerdere sterkhouders, onder wie Hans Vanaken, Brandon Mechele, Joaquin Seys en Joel Ordóñez, zijn nog niet terug, maar de tijd begint stilaan te korten.