Beerschot-coach Mo Messoudi maakt de balans op van zijn team en over testspeler

Beerschot heeft zijn oefenstage in het Nederlandse Venray afgesloten met een 2-1-zege tegen de Griekse eersteklasser Asteras Tripolis. Na een week vol intensieve trainingen en twee oefenwedstrijden keerde coach Mo Messoudi tevreden terug naar het Kiel.

Tijdens de stage werkte Beerschot dagelijks twee trainingssessies af en stonden ook oefenduels tegen MSV Duisburg en Asteras Tripolis op het programma. "Het was een leuke, maar ook enorm intensieve stage. We hebben hard gewerkt, maar er was ook ruimte om plezier te maken. Je merkt wel dat sommige spelers fysiek al wat verder staan dan anderen, maar dat is normaal. Jongens die uit de beloften komen of een transfer maakten, hebben nog wat achterstand goed te maken."

Teambuildingactiviteiten waren belangrijk

Naast het sportieve luik was er ook aandacht voor de groepssfeer. De spelers namen deel aan verschillende teambuildingactiviteiten, waaronder een thema-avond en een opdracht waarbij ze in groep een vlot moesten bouwen.

"Dat zijn belangrijke momenten", aldus Messoudi in GvA. "Met jongens als Glenn Claes, Mathias Van Eenoo, Jelle Vossen en Lawrence Gyamfi heb je spelers die de groep kunnen meetrekken. Zeker voor de nieuwkomers was het een ideale manier om zich sneller thuis te voelen."

Minstens even belangrijk voor de coach is dat de ziekenboeg vrijwel leeg bleef. "We hebben enkele kleine kwaaltjes gehad. Glenn Claes en Anas Haj Mohamed ondervinden wat lichte hinder en Marco Weymans kende een kleine terugval in zijn revalidatie, maar voor de rest zijn we grotendeels gespaard gebleven van blessures. Dat is in deze fase van de voorbereiding bijzonder belangrijk."

Beslissing over testspeler Toshio Lake later genomen

Tijdens de stage kreeg ook proefspeler Toshio Lake de kans om zich te tonen. De 25-jarige Nederlandse aanvaller speelde in beide oefenwedstrijden een helft. Messoudi was tevreden over zijn houding, maar een beslissing over een eventuele samenwerking volgt later.





Volgende zaterdag sluit Beerschot de voorbereiding af met de Memorial Marc Steenackers tegen Zulte Waregem. Voor Messoudi en voormalig Essevee-spits Jelle Vossen wordt dat een bijzondere affiche, maar vooral ook een laatste belangrijke test voor de start van het nieuwe seizoen.

