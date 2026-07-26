Bob Peeters in de wolken: SK Beveren strikt flankverdediger met Arsenal-verleden

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Bob Peeters in de wolken: SK Beveren strikt flankverdediger met Arsenal-verleden
Foto: © photonews
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SK Beveren staat voor een stevige opdracht. Na de promotie naar de Jupiler Pro League moet de club in korte tijd een kern samenstellen die ook op het hoogste niveau standhoudt. Zondag stelde de club een nieuwe versterking voor met Dominic Thompson.

De 26-jarige Engelsman komt over van Kilmarnock en tekende een contract tot 2028. SK Beveren maakte de transfer bekend op de verjaardag van Thompson. Voor de verdediger wordt België het derde land waarin hij aan de slag gaat, na Engeland en Schotland.

Opgeleid bij Arsenal, debuut in de Premier League

Thompson kreeg zijn opleiding bij Arsenal, maar brak er niet door in het eerste elftal. In 2019 trok hij naar Brentford, waar hij later wel zijn debuut in de Premier League maakte. Daarna volgden passages bij Ipswich Town, Blackpool en Forest Green Rovers.

Zijn loopbaan bracht hem vervolgens naar Schotland. Bij Motherwell en Kilmarnock deed hij ervaring op in de hoogste afdeling. Nu kiest hij voor een nieuw hoofdstuk bij een promovendus die nog volop aan zijn selectie bouwt. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 400.000 euro.

Bob Peeters ziet in Thompson een speler die meteen iets kan toevoegen.  "Hij is een explosieve en atletische speler met sterke voetballende kwaliteiten. Met zijn snelheid en intensiteit kan hij voor extra impulsen zorgen op onze linkerflank. Daarnaast beschikt hij over de mentaliteit en ingesteldheid die we in 1A nodig hebben en die perfect bij SK Beveren passen", vertelde de General Manager Sports op de clubwebsite.

Thompson kent de opdracht

De nieuwkomer weet dat SK Beveren na de promotie voor een ander soort seizoen staat. De ploeg komt uit een sterke campagne, maar zal in 1A snel moeten bewijzen dat ze ook tegen zwaardere tegenstand overeind kan blijven.

"Ik ben heel blij dat ik me bij SK Beveren kan aansluiten", reageerde Thompson. "De ploeg komt met veel vertrouwen uit een ongelooflijk ongeslagen seizoen. De stap naar 1A vormt een nieuwe uitdaging en daar moeten we klaar voor zijn."

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