Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië

Nog geen twee weken na de tumultueuze WK-finale tussen Spanje en Argentinië zorgt FIFA-voorzitter Gianni Infantino voor heel wat ophef. Een gelekte brief aan de Argentijnse voetbalbond toont namelijk dat hij de vicewereldkampioen feliciteert met zijn prestaties én hun "professionalisme".

Dat terwijl de FIFA tegelijkertijd een disciplinair onderzoek voert naar de incidenten na de finale. Spanje kroonde zich vorige week tot wereldkampioen dankzij een 1-0-overwinning op Argentinië, maar na het laatste fluitsignaal liep de spanning hoog op.

Onderzoek naar gedrag van 'professionele' Argentijnen

Verschillende Argentijnse spelers, onder wie Leandro Paredes en Nahuel Molina, raakten betrokken bij opstootjes met Spaanse internationals, waardoor de feestvreugde werd overschaduwd.

Toch blijkt uit een brief van Infantino aan Claudio Tapia, de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond, dat de FIFA-baas de prestaties van de Albiceleste uitgebreid prijst. In de brief feliciteert hij Argentinië met het behaalde resultaat en bedankt hij de bond zelfs voor het "professionalisme" dat de ploeg tijdens het toernooi zou hebben getoond.

Dat zorgt voor gefronste wenkbrauwen, want de wereldvoetbalbond maakte kort na de finale zelf bekend een disciplinair onderzoek te starten naar Argentinië. De FIFA onderzoekt onder meer mogelijk "aanstootgevend gedrag, schendingen van de principes van fair play" en "wangedrag van spelers en officials" tijdens en na de eindstrijd.

Weeral vragen over neutraliteit van FIFA

De timing en inhoud van de gelekte brief lijken dan ook moeilijk te rijmen met de lopende disciplinaire procedure. Hoewel het gebruikelijk is dat de FIFA na grote toernooien de finalisten feliciteert, zal de passage over het "professionalisme" van de Argentijnse selectie ongetwijfeld vragen oproepen.





Het is voorlopig niet duidelijk wanneer de FIFA een definitieve uitspraak zal doen in het onderzoek naar de incidenten na de WK-finale. De gelekte brief zet de wereldvoetbalbond in ieder geval opnieuw onder druk en dreigt de discussie over de neutraliteit van de organisatie verder aan te wakkeren.