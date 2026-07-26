Het einde van de soap rond Karetsas? Ontknoping nadert

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Het einde van de soap rond Karetsas? Ontknoping nadert
Foto: © photonews
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Borussia Dortmund verbergt zijn plannen niet langer. De gesprekken met Genk worden intenser over de transfer van Konstantinos Karetsas. De jonge middenvelder zal zijn nieuwe club normaal gezien niet in Japan vervoegen.

Na enkele weken onderhandelen lijkt het dossier rond Konstantinos Karetsas in een stroomversnelling te komen. De gesprekken tussen Borussia Dortmund en KRC Genk lagen een tijd stil, maar recente uitspraken van de sportief directeur van de Duitse club doen vermoeden dat een akkoord nabij is. De signalen worden alsmaar positiever.

Borussia Dortmund is bereid diep in de buidel te tasten

De sportief directeur van Borussia Dortmund bevestigde dat de club voor het einde van de mercato twee aanvallende versterkingen wil binnenhalen. "We weten wat we willen: twee offensieve versterkingen", verklaarde Ole Book. Volgens journalist Patrick Berger doelde hij op Konstantinos Karetsas en Said El Mala.

De onderhandelingen haperen op het financiële plaatje. Dortmund legde een bod van 30 miljoen euro neer, plus 5 miljoen aan bonussen. Dat voorstel werd door Genk geweigerd: de Limburgers vragen 35 miljoen euro vast (exclusief bonussen) én een doorverkooppercentage.

Genk kan Karetsas gerust nog een seizoen houden

De Limburgse club staat sterk in dit dossier. Met een contract tot juni 2029 is Karetsas niet te koop tegen om het even welke prijs, en Genk is bereid hem nog een seizoen te houden als de eisen niet worden ingewilligd. Zoals we eerder al meldden, heeft de speler zelf een akkoord met Dortmund en groen licht gegeven voor een transfer.

AC Milan zit vast

De concurrentie wordt afgeremd door de onduidelijkheid rond Rafael Leão. AC Milan zal pas concreet werk maken van Karetsas als de Portugese international vertrekt, maar daar is nog geen akkoord over. Fenerbahçe toont interesse in Leão, al moet de Turkse club eerst verkopen vooraleer het een offensief kan starten. Daardoor zit Borussia Dortmund in een uitstekende positie om de jonge Belgisch-Griek binnen te halen.

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