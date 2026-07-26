Ineens problemen bij prestigetransfer grote naam van Barcelona naar Ajax

De komst van Marc-André ter Stegen naar Ajax is opnieuw een stuk minder vanzelfsprekend geworden. Waar vrijdag nog het gevoel heerste dat de overgang van de Duitse doelman zo goed als afgerond was, zijn de onderhandelingen inmiddels weer volledig vastgelopen.

Volgens transferjournalist Matteo Moretto van Marca leek er aanvankelijk weinig meer in de weg te staan. Ter Stegen had een overstap naar de Amsterdammers zien zitten en ook FC Barcelona had in principe zijn medewerking verleend. Een vertrek naar de Johan Cruijff ArenA leek dan ook slechts een kwestie van tijd.

Transfersoap geworden

De situatie is de voorbije uren echter volledig omgeslagen. Moretto spreekt inmiddels zelfs van een van de grootste transfersoaps van deze zomer in Spanje. Wat eerst een administratieve formaliteit leek, is uitgegroeid tot een complex dossier waarin beide clubs voorlopig geen akkoord weten te bereiken.

Aanvankelijk draaide het dispuut vooral om fiscale afspraken, maar inmiddels vormt ook de verdeling van het salaris van Ter Stegen een groot struikelblok. Daardoor zitten Ajax en Barcelona opnieuw in een impasse en is een doorbraak voorlopig uitgebleven.

Barcelona houdt daarbij vast aan zijn financiële koers. De Catalaanse club wil, mede door de beperkingen van de financiële fairplayregels, geen extra toegevingen doen. Dat maakt het voor Ajax bijzonder lastig om de onderhandelingen opnieuw op gang te trekken.

Probleem met salarisverdeling van Ter Stegen

Ook aan Amsterdamse zijde lijkt er momenteel weinig bewegingsruimte te zijn. Zonder een compromis over de financiële voorwaarden blijft een huurtransfer voorlopig buiten bereik en is een snelle afronding van de deal niet aan de orde.





Toch is de hoop op een akkoord nog niet volledig verdwenen. De verwachting is dat beide clubs de komende dagen opnieuw rond de tafel zullen gaan om te bekijken of de resterende knelpunten alsnog kunnen worden weggewerkt.

Voorlopig blijft Ter Stegen dus gewoon speler van FC Barcelona. Of de ervaren Duitse international uiteindelijk alsnog het doel van Ajax zal verdedigen, hangt volledig af van de bereidheid van beide clubs om elkaar financieel tegemoet te komen.