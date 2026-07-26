Kevin De Bruyne geeft krachtig signaal aan Napoli: King Kev onderbreekt zijn vakantie

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Kevin De Bruyne geeft krachtig signaal aan Napoli: King Kev onderbreekt zijn vakantie
Foto: © photonews
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Kevin De Bruyne laat er geen twijfel over bestaan waar zijn toekomst ligt. Ondanks dat hij nog volop van zijn vakantie geniet na het WK, zal de Rode Duivel zijn rustperiode onderbreken om aanwezig te zijn op de viering van het honderdjarig bestaan van Napoli. 

Daarmee geeft hij een duidelijk signaal dat hij zich volledig achter het project van de Italiaanse landskampioen schaart. Op 1 augustus organiseert Napoli een groots feest op de Piazza del Plebiscito, waar de club haar honderdjarig bestaan viert.

KDB en Lukaku doen hun plicht

De Bruyne zal er samen met ploegmaat Romelu Lukaku een van de absolute blikvangers zijn. De club hechtte veel belang aan de aanwezigheid van haar grootste sterren en kreeg ook meteen gehoor van de Belgische middenvelder.

Dat is opmerkelijk, want De Bruyne keert normaal pas op 5 augustus terug naar de club voor het tweede deel van de voorbereiding in Castel di Sangro. Toch besliste hij zijn vakantie vroeger te onderbreken om aanwezig te zijn op de feestelijkheden.

Voor Napoli is dat meer dan een symbolisch gebaar. Clubvoorzitter Aurelio De Laurentiis beschouwt De Bruyne als een van de internationale uithangborden van de club. Met zijn wereldwijde bekendheid en miljoenen volgers op sociale media is de ex-speler van Manchester City niet alleen sportief, maar ook commercieel van grote waarde.

De aanwezigheid van De Bruyne lijkt bovendien een bevestiging van het vertrouwen dat de club in hem blijft stellen. De voorbije maanden doken geregeld speculaties op over zijn toekomst, nadat hij een moeilijk seizoen kende. Blessureleed speelde hem parten en ook de samenwerking met voormalig trainer Antonio Conte verliep allerminst vlekkeloos.

Hoe gaat Allegri gebruik maken van King Kev?

Onder de nieuwe coach Massimiliano Allegri lijkt de situatie echter helemaal veranderd. De Italiaan beschouwt De Bruyne als een onmisbare schakel in zijn plannen en zou de clubleiding duidelijk hebben gemaakt dat een vertrek geen optie is. Ook sportief directeur Giovanni Manna bevestigde onlangs nog dat de Belg gewoon deel uitmaakt van de toekomstplannen. De Bruyne ligt nog tot de zomer van 2027 onder contract, met bovendien een optie voor een extra seizoen.

De grote vraag is nu hoe Allegri zijn sterspeler zal inpassen. Vorig seizoen bleek het moeilijk om de juiste balans op het middenveld te vinden en ook De Bruyne haalde niet zijn gebruikelijke topniveau, zowel bij Napoli als tijdens het WK met de Rode Duivels.

Toch lijkt het vertrouwen langs beide kanten intact. Dat De Bruyne vrijwillig zijn vakantie inkort om aanwezig te zijn op een evenement van de club, wordt in Italië gezien als een belangrijk signaal van betrokkenheid. Ook Romelu Lukaku zal aanwezig zijn op de viering en bevestigt daarmee eveneens zijn engagement voor het nieuwe seizoen.

Al liggen de zaken voor Lukaku wel anders. Hij liet via zijn makelaar al verstaan dat hij niet van plan is om tweede viool te spelen, ondanks nog een contract van een jaar. Napoli had een plan om hem tweede spits te maken achter Hojlund, maar dat ziet Big Rom absoluut niet zitten.

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