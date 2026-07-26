KRC Genk laat verdediger gratis vertrekken, maar kan later nog profiteren

KRC Genk ziet opnieuw een speler vertrekken die de voorbije jaren vooral zijn minuten maakte bij Jong Genk. Alfred Caicedo verlaat de Limburgse club definitief en trekt naar Portugal, waar hij zijn loopbaan verderzet bij FC Vizela.

Caicedo kwam in januari 2023 naar Genk. De Limburgers haalden hem toen weg bij SD Aucas uit Ecuador, met de bedoeling om hem verder te laten ontwikkelen binnen de eigen structuur. De rechtsachter kreeg vooral kansen bij Jong Genk en verzamelde daar 43 wedstrijden in de Challenger Pro League. De Ecuadoriaanse verdediger slaagde er ondanks zijn potentieel niet in om door te breken bij de eerste ploeg.

Geen debuut in de Cegeka Arena

Een officiële wedstrijd voor de A-ploeg van Genk zat er uiteindelijk nooit in voor Caicedo. De verdediger bleef steken bij Jong Genk en werd vorig seizoen uitgeleend aan Cádiz. Bij de Spaanse club kon hij ervaring opdoen buiten België, maar een definitieve doorbraak richting de Genkse hoofdmacht volgde niet.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 300.000 euro. Toch kiest Genk ervoor om hem zonder transfersom naar FC Vizela te laten vertrekken. De Limburgers hebben wel een belangrijk vangnet ingebouwd: bij een toekomstige transfer ontvangt de club 15 procent van de opbrengst.

In Portugal tekent Caicedo een contract tot juni 2028. Voor de 21-jarige verdediger wordt het een nieuwe kans om zich op een hoger niveau te tonen en zijn carrière opnieuw richting te geven.

Opnieuw beweging in Genkse kern

Caicedo kwam ooit nog uit voor de Ecuadoriaanse jeugdelftallen en gold bij zijn komst als een talent met groeimarge. Uiteindelijk bleef zijn verhaal in Limburg beperkt tot Jong Genk, waarna beide partijen nu kiezen voor een nieuwe uitdaging.





Voor Genk betekent zijn vertrek vooral dat er opnieuw ruimte ontstaat binnen de spelersgroep. Caicedo krijgt in Portugal de mogelijkheid om regelmatiger op een hoger niveau te spelen en alsnog de volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten. En wie weet kan Genk ooit alsnog cashen op zijn transfer.