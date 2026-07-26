Plotse carrièrestop: ex-beul van Standard stopt met voetbal om groenteteler te worden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Plotse carrièrestop: ex-beul van Standard stopt met voetbal om groenteteler te worden
Foto: © photonews
Word fan van RB Leipzig! 12

Herinner je Kevin Kampl nog? De Duits-Sloveense middenvelder had een waanzinnige elegantie aan de bal, maar het leven heeft hem ertoe aangezet om afstand te nemen van het voetbal. Getroffen door een familietragedie leeft hij vandaag als groenteteler op Mallorca.

Met zijn fluweelzachte rechtervoet en zijn manier om in het hart van het spel de ruimtes te bespelen en lijnen te doorbreken, ontpopte Kevin Kampl zich tot een van de eerste uithangborden van het Red Bull-imperium aan het begin van het vorige decennium. Opgeleid bij Bayer Leverkusen, werd hij voor drie miljoen overgenomen door Salzburg.

In het seizoen 2013/2014 maakte het Standard van Guy Luzon kennis met hem: hij gaf al een assist in de heenmatch en in de terugmatch scoorde Kampl zelf, waardoor zijn team met 1-3 won op Sclessin. Daarna werd de middenvelder opgepikt door Dortmund. Hij keerde ook terug naar Leverkusen. In 2017 legde Leipzig maar liefst 20 miljoen op tafel om hem binnen te halen.

Familie boven alles

Met 270 Bundesliga-wedstrijden en bijna honderd Europese duels op de teller leek hij nog enkele mooie jaren voor zich te hebben. Maar de voorbije maanden hebben het leven hem zwaar op de proef gesteld. In oktober vernam hij het plotse overlijden van zijn broer Seki, 51 jaar. Diep aangeslagen beëindigde Kampl zijn contract bij Leipzig om zich te richten op wat echt telt: zijn familie. Kort daarop stierf ook zijn vader.

Twee harde klappen in enkele maanden tijd die de familiebanden nog hechter maakten. De familie Kampl heeft intussen alles achtergelaten om te leven van kleinschalige, ambachtelijke landbouw op een kleine boerderij op de Balearen. "De rust en stilte op Mallorca doen iedereen op dit moment deugd", vertelt de voormalige Sloveense international aan Bild.

Op zijn 35e staat Kevin Kampl inmiddels ver weg van de voetbalwereld; hij probeert opnieuw evenwicht te vinden met zijn handen in de aarde: "We hebben meloenen, watermeloenen, tomaten, uien, paprika's en nog veel meer. Het groeit als kool. En onze olijfolie is heerlijk".

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
RB Leipzig
Kevin Kampl

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/07: Barry - Takaoka - ter Stegen

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/07: Barry - Takaoka - ter Stegen

18:50
Een duo met Wesley Hoedt? Union SG kan verdediger naar Saudi-Arabië zien vertrekken

Een duo met Wesley Hoedt? Union SG kan verdediger naar Saudi-Arabië zien vertrekken

18:50
Beerschot-coach Mo Messoudi maakt de balans op van zijn team en over testspeler

Beerschot-coach Mo Messoudi maakt de balans op van zijn team en over testspeler

17:00
Nieuwe wending in dossier Standard-Charleroi: openbaar aanklager eist veel zwaardere sancties

Nieuwe wending in dossier Standard-Charleroi: openbaar aanklager eist veel zwaardere sancties

16:30
"De trainer was geen fan van mijn speelstijl" - Ex-Standard-speler neemt geen blad voor de mond

"De trainer was geen fan van mijn speelstijl" - Ex-Standard-speler neemt geen blad voor de mond

16:00
Het einde van de soap rond Karetsas? Ontknoping nadert

Het einde van de soap rond Karetsas? Ontknoping nadert

15:00
Alleen Argentinië deed 'beter': het zorgwekkende cijfer van de Rode Duivels op het WK

Alleen Argentinië deed 'beter': het zorgwekkende cijfer van de Rode Duivels op het WK

14:30
3
Kevin De Bruyne geeft krachtig signaal aan Napoli: King Kev onderbreekt zijn vakantie

Kevin De Bruyne geeft krachtig signaal aan Napoli: King Kev onderbreekt zijn vakantie

14:00
1
Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan

Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan

13:30
9
Italië twijfelt plots aan Andrea Pirlo: Russische connectie zet aanstelling als bondscoach op losse schroeven

Italië twijfelt plots aan Andrea Pirlo: Russische connectie zet aanstelling als bondscoach op losse schroeven

12:46
3
🎥 Vrouwelijke ref loopt hersenschudding op na klap in oefenwedstrijd

🎥 Vrouwelijke ref loopt hersenschudding op na klap in oefenwedstrijd

12:30
Stijn Stijnen gaat er een 19-jarige Japanner van Southampton bijkrijgen

Stijn Stijnen gaat er een 19-jarige Japanner van Southampton bijkrijgen

12:00
1
Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië

Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië

11:30
4
Thibaut Courtois geeft mening over Van Bommel als bondscoach en... over zijn situatie bij Rode Duivels

Thibaut Courtois geeft mening over Van Bommel als bondscoach en... over zijn situatie bij Rode Duivels

10:46
9
Union incasseert miljoenen, maar ziet flink deel verdwijnen: zoveel levert transfer van Scherpen écht op

Union incasseert miljoenen, maar ziet flink deel verdwijnen: zoveel levert transfer van Scherpen écht op

10:23
2
Vincent Kompany krijgt zijn zin: Bayern München staat op zucht van definitieve deal met toptalent

Vincent Kompany krijgt zijn zin: Bayern München staat op zucht van definitieve deal met toptalent

10:00
1
Thibaut Courtois duikt op met wereldster op Tomorrowland: foto gaat meteen rond

Thibaut Courtois duikt op met wereldster op Tomorrowland: foto gaat meteen rond

09:30
1
Ineens problemen bij prestigetransfer grote naam van Barcelona naar Ajax

Ineens problemen bij prestigetransfer grote naam van Barcelona naar Ajax

08:47
De lessen die Standard trok uit het oefenduel tegen Juventus: Euvrard is heel positief Interview

De lessen die Standard trok uit het oefenduel tegen Juventus: Euvrard is heel positief

08:24
3
De grote uitdagingen van Mark Van Bommel (op en naast het veld)

De grote uitdagingen van Mark Van Bommel (op en naast het veld)

07:00
5
'Club Brugge speelt het hard, één team haakt al af'

'Club Brugge speelt het hard, één team haakt al af'

23:30
45
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07: Scherpen - Odoi - Omeonga - Lantaki - Vukanić - David

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07: Scherpen - Odoi - Omeonga - Lantaki - Vukanić - David

22:20
Onder spanning: Standard haalt hard uit met speler van Charleroi

Onder spanning: Standard haalt hard uit met speler van Charleroi

23:00
4
'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

22:20
4
Super Cup op komst: Union tankt vertrouwen, Club Brugge helemaal niet

Super Cup op komst: Union tankt vertrouwen, Club Brugge helemaal niet

21:40
Boskamp vinnig: "Wat hebben Walen tegen Hollanders?"

Boskamp vinnig: "Wat hebben Walen tegen Hollanders?"

21:00
Wat deden STVV, Essevee, Cercle, OH Leuven en Mechelen zaterdag?

Wat deden STVV, Essevee, Cercle, OH Leuven en Mechelen zaterdag?

20:20
1
Cercle Brugge stunt: 'Deal met Manchester City'

Cercle Brugge stunt: 'Deal met Manchester City'

19:40
De Bilde staalhard voor RSC Anderlecht: "Geen topclub meer"

De Bilde staalhard voor RSC Anderlecht: "Geen topclub meer"

19:00
31
Nu dan toch de gevoelige deal? 'Gewezen miljoenenflop Club Brugge op weg naar België'

Nu dan toch de gevoelige deal? 'Gewezen miljoenenflop Club Brugge op weg naar België'

25/07
1
'Club Brugge heeft akkoord over vertrek Onyedika'

'Club Brugge heeft akkoord over vertrek Onyedika'

25/07
12
🎥 16-jarig broertje van deze wereldvedette steelt nu al de show

🎥 16-jarig broertje van deze wereldvedette steelt nu al de show

25/07
Straks ook officieel: Club Brugge heeft gewenste pion te pakken

Straks ook officieel: Club Brugge heeft gewenste pion te pakken

25/07
Ex-jeugdspeler van Anderlecht en voormalig belofteninternational heeft een nieuwe uitdaging gevonden

Ex-jeugdspeler van Anderlecht en voormalig belofteninternational heeft een nieuwe uitdaging gevonden

25/07
Een groot Belgisch talent om in de gaten te houden: PSV biedt hem een nieuw contract aan

Een groot Belgisch talent om in de gaten te houden: PSV biedt hem een nieuw contract aan

25/07
1
Kortrijk en Antwerp spelen gelijk, Thorgan Hazard al meteen trefzeker voor Lens tegen Charleroi

Kortrijk en Antwerp spelen gelijk, Thorgan Hazard al meteen trefzeker voor Lens tegen Charleroi

25/07
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 31/07 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Frosties Frosties over Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan Philipdesmet Philipdesmet over 'Code donkerrood: ook AS Roma klopt aan bij Club Brugge' TatstOn TatstOn over Alleen Argentinië deed 'beter': het zorgwekkende cijfer van de Rode Duivels op het WK QuickPick QuickPick over "On s'est montrés audacieux" : comment le Standard peut sortir grandi de son duel face à la Juventus IXL IXL over Thibaut Courtois geeft mening over Van Bommel als bondscoach en... over zijn situatie bij Rode Duivels QuickPick QuickPick over Thorgan Hazard déjà buteur, mais Charleroi décroche un beau partage contre le Racing Lens Pé_1 Pé_1 over Dit wordt er in het buitenland allemaal gedacht over de aanstelling van Van Bommel Pé_1 Pé_1 over Hoe Wouter Vandenhaute Antwerp in handen kreeg: het verhaal Alexander D. Alexander D. over Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië Swakke25 Swakke25 over Union incasseert miljoenen, maar ziet flink deel verdwijnen: zoveel levert transfer van Scherpen écht op Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved