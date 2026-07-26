Plotse carrièrestop: ex-beul van Standard stopt met voetbal om groenteteler te worden

Herinner je Kevin Kampl nog? De Duits-Sloveense middenvelder had een waanzinnige elegantie aan de bal, maar het leven heeft hem ertoe aangezet om afstand te nemen van het voetbal. Getroffen door een familietragedie leeft hij vandaag als groenteteler op Mallorca.

Met zijn fluweelzachte rechtervoet en zijn manier om in het hart van het spel de ruimtes te bespelen en lijnen te doorbreken, ontpopte Kevin Kampl zich tot een van de eerste uithangborden van het Red Bull-imperium aan het begin van het vorige decennium. Opgeleid bij Bayer Leverkusen, werd hij voor drie miljoen overgenomen door Salzburg.

In het seizoen 2013/2014 maakte het Standard van Guy Luzon kennis met hem: hij gaf al een assist in de heenmatch en in de terugmatch scoorde Kampl zelf, waardoor zijn team met 1-3 won op Sclessin. Daarna werd de middenvelder opgepikt door Dortmund. Hij keerde ook terug naar Leverkusen. In 2017 legde Leipzig maar liefst 20 miljoen op tafel om hem binnen te halen.

Familie boven alles

Met 270 Bundesliga-wedstrijden en bijna honderd Europese duels op de teller leek hij nog enkele mooie jaren voor zich te hebben. Maar de voorbije maanden hebben het leven hem zwaar op de proef gesteld. In oktober vernam hij het plotse overlijden van zijn broer Seki, 51 jaar. Diep aangeslagen beëindigde Kampl zijn contract bij Leipzig om zich te richten op wat echt telt: zijn familie. Kort daarop stierf ook zijn vader.

Twee harde klappen in enkele maanden tijd die de familiebanden nog hechter maakten. De familie Kampl heeft intussen alles achtergelaten om te leven van kleinschalige, ambachtelijke landbouw op een kleine boerderij op de Balearen. "De rust en stilte op Mallorca doen iedereen op dit moment deugd", vertelt de voormalige Sloveense international aan Bild.

Op zijn 35e staat Kevin Kampl inmiddels ver weg van de voetbalwereld; hij probeert opnieuw evenwicht te vinden met zijn handen in de aarde: "We hebben meloenen, watermeloenen, tomaten, uien, paprika's en nog veel meer. Het groeit als kool. En onze olijfolie is heerlijk".



