Speler weet wat hij wil: Zulte Waregem aast op Engelse flankaanvaller met opvallend parcours

Zulte Waregem blijft werk maken van de komst van Sylvester Jasper. Essevee is op zoek naar versterking voor de terugkeer naar de Jupiler Pro League en heeft de Engelse-Bulgaarse flankaanvaller op de radar staan.

Zulte Waregem blijft zoeken naar versterking voor zijn kern en heeft daarbij zijn oog laten vallen op Sylvester Jasper. De flankaanvaller van het Servische Železničar Pančevo staat op de radar van Essevee, dat de onderhandelingen over een mogelijke transfer momenteel verderzet.

🟢🔴 Zulte Waregem & Železničar Pančevo are still in advanced talks for Sylvester Jasper.



🇧🇬 Jasper informed Železničar Pančevo of his wishes to join Essevee.



🗣️ Still no agreement yet but Jasper is out for the second leg of the game against SC Braga next week. Talks 🔛… https://t.co/C1uybBAfop pic.twitter.com/CgaLQnS5PC — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 26, 2026

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri bevinden de gesprekken tussen beide clubs zich nog steeds in een vergevorderd stadium. Jasper zou zelf al duidelijk hebben gemaakt dat hij graag naar Zulte Waregem wil vertrekken. Een akkoord tussen de clubs is er voorlopig nog niet, maar de wens van de speler kan wel een belangrijke factor worden in het verdere verloop van de onderhandelingen

Ervaring in verschillende competities

Het is een speler met een opvallend parcours. De 24-jarige aanvaller werd geboren in Londen en beschikt over zowel de Bulgaarse als Nigeriaanse nationaliteit. In zijn jeugd kwam hij uit voor Engeland en Bulgarije en doorliep hij opleidingen bij Queens Park Rangers en Fulham.

Bij Fulham brak hij niet definitief door, maar deed hij wel ervaring op via uitleenbeurten. Zo speelde hij onder meer voor Bristol Rovers en het Schotse Hibernian. Later trok hij naar Portugal, waar hij bij Portimonense terechtkwam. Na een periode bij het Poolse Slask Wroclaw belandde hij uiteindelijk bij Zeleznicar Pancevo.





Bij de Servische club kende Jasper een degelijk seizoen. De linksvoor kwam tot 34 wedstrijden, waarin hij zeven keer scoorde en zeven assists afleverde. Zijn prestaties leverden hem opnieuw interesse op vanuit het buitenland. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 1,8 miljoen euro en zijn contract in Servië loopt nog tot juni 2027.

Essevee zoekt extra offensieve opties

Voor Zulte Waregem zou Jasper een extra optie betekenen op de flank. De club wil zijn selectie verder uitbouwen en kijkt daarbij naar spelers die ervaring combineren met nog groeimarge.

Jasper zou voorlopig nog ontbreken in de terugwedstrijd van Zeleznicar Pancevo tegen SC Braga. Dat voedt de speculaties over een mogelijke transfer naar België. De komende dagen moeten uitwijzen of Essevee en de Servische club ook tot een akkoord komen.