Stijn Stijnen gaat er een 19-jarige Japanner van Southampton bijkrijgen

Patro Eisden Maasmechelen staat op het punt om zich te versterken met een opvallende buitenlandse aanwinst. De Belgische tweedeklasser staat dicht bij een akkoord over de definitieve komst van de Japanse aanvaller Rento Takaoka, die momenteel nog onder contract staat bij Southampton.

De 19-jarige Takaoka geldt al enkele jaren als een van de grootste Japanse talenten van zijn generatie. Southampton haalde hem in de zomer van 2024 naar Engeland nadat hij zich had onderscheiden in het Japanse scholierenvoetbal. De aanvaller tekende een contract zodra hij achttien werd, maar een doorbraak in de hoofdmacht van de Saints bleef uit.

Om ervaring op te doen werd Takaoka vorig seizoen uitgeleend aan het Franse Valenciennes, dat toen eveneens deel uitmaakte van de Sport Republic-groep, net als Southampton. Die uitleenbeurt draaide echter uit op een teleurstelling. Een stressfractuur in zijn voet maakte vroegtijdig een einde aan zijn seizoen.

Toch liet de Japanner af en toe zijn kwaliteiten zien. Hij kwam zestien keer in actie voor Valenciennes, scoorde drie doelpunten en verzamelde 549 speelminuten. Slechts drie keer verscheen hij aan de aftrap, waardoor hij vooral minuten maakte bij de beloften.

WK-uitblinker

Ondanks zijn moeilijke periode in Europa blijft Takaoka een speler met een uitstekend rapport. Op het WK U17 van 2023 maakte hij indruk door alle vier de Japanse doelpunten in de groepsfase voor zijn rekening te nemen. Ook op de Aziatische U20 Cup toonde hij zijn klasse met een belangrijk doelpunt voor Japan.

Southampton zag aanvankelijk een ontwikkelingsplan op lange termijn voor de jonge spits, vergelijkbaar met dat van landgenoot Kuryu Matsuki. Door zijn blessure en de sportieve situatie van de Engelse club lijkt die strategie nu echter te zijn gewijzigd. Southampton begint het nieuwe seizoen in de Championship bovendien met een puntenaftrek, waardoor de focus meer dan ooit op een snelle terugkeer naar de Premier League ligt.





Voor Patro Eisden kan de transfer een interessante opportuniteit worden. De Limburgers, die vorig seizoen als zesde eindigden in de Challenger Pro League, bieden Takaoka mogelijk het podium dat hij nodig heeft om zijn carrière opnieuw te lanceren. Een officiële bevestiging van de transfer wordt de komende dagen verwacht.