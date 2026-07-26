Stijn Stijnen gaat er een 19-jarige Japanner van Southampton bijkrijgen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Stijn Stijnen gaat er een 19-jarige Japanner van Southampton bijkrijgen
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Patro Eisden Maasmechelen staat op het punt om zich te versterken met een opvallende buitenlandse aanwinst. De Belgische tweedeklasser staat dicht bij een akkoord over de definitieve komst van de Japanse aanvaller Rento Takaoka, die momenteel nog onder contract staat bij Southampton.

De 19-jarige Takaoka geldt al enkele jaren als een van de grootste Japanse talenten van zijn generatie. Southampton haalde hem in de zomer van 2024 naar Engeland nadat hij zich had onderscheiden in het Japanse scholierenvoetbal. De aanvaller tekende een contract zodra hij achttien werd, maar een doorbraak in de hoofdmacht van de Saints bleef uit.

Om ervaring op te doen werd Takaoka vorig seizoen uitgeleend aan het Franse Valenciennes, dat toen eveneens deel uitmaakte van de Sport Republic-groep, net als Southampton. Die uitleenbeurt draaide echter uit op een teleurstelling. Een stressfractuur in zijn voet maakte vroegtijdig een einde aan zijn seizoen.

Toch liet de Japanner af en toe zijn kwaliteiten zien. Hij kwam zestien keer in actie voor Valenciennes, scoorde drie doelpunten en verzamelde 549 speelminuten. Slechts drie keer verscheen hij aan de aftrap, waardoor hij vooral minuten maakte bij de beloften.

WK-uitblinker

Ondanks zijn moeilijke periode in Europa blijft Takaoka een speler met een uitstekend rapport. Op het WK U17 van 2023 maakte hij indruk door alle vier de Japanse doelpunten in de groepsfase voor zijn rekening te nemen. Ook op de Aziatische U20 Cup toonde hij zijn klasse met een belangrijk doelpunt voor Japan.

Southampton zag aanvankelijk een ontwikkelingsplan op lange termijn voor de jonge spits, vergelijkbaar met dat van landgenoot Kuryu Matsuki. Door zijn blessure en de sportieve situatie van de Engelse club lijkt die strategie nu echter te zijn gewijzigd. Southampton begint het nieuwe seizoen in de Championship bovendien met een puntenaftrek, waardoor de focus meer dan ooit op een snelle terugkeer naar de Premier League ligt.

Voor Patro Eisden kan de transfer een interessante opportuniteit worden. De Limburgers, die vorig seizoen als zesde eindigden in de Challenger Pro League, bieden Takaoka mogelijk het podium dat hij nodig heeft om zijn carrière opnieuw te lanceren. Een officiële bevestiging van de transfer wordt de komende dagen verwacht.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
Valenciennes
Rento Takaoka

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/07: Takaoka - ter Stegen

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/07: Takaoka - ter Stegen

12:00
Het einde van de soap rond Karetsas? Ontknoping nadert

Het einde van de soap rond Karetsas? Ontknoping nadert

15:00
Alleen Argentinië deed 'beter': het zorgwekkende cijfer van de Rode Duivels op het WK

Alleen Argentinië deed 'beter': het zorgwekkende cijfer van de Rode Duivels op het WK

14:30
Kevin De Bruyne geeft krachtig signaal aan Napoli: King Kev onderbreekt zijn vakantie

Kevin De Bruyne geeft krachtig signaal aan Napoli: King Kev onderbreekt zijn vakantie

14:00
Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan

Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan

13:30
2
Italië twijfelt plots aan Andrea Pirlo: Russische connectie zet aanstelling als bondscoach op losse schroeven

Italië twijfelt plots aan Andrea Pirlo: Russische connectie zet aanstelling als bondscoach op losse schroeven

12:46
2
🎥 Vrouwelijke ref loopt hersenschudding op na klap in oefenwedstrijd

🎥 Vrouwelijke ref loopt hersenschudding op na klap in oefenwedstrijd

12:30
Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië

Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië

11:30
2
Thibaut Courtois geeft mening over Van Bommel als bondscoach en... over zijn situatie bij Rode Duivels

Thibaut Courtois geeft mening over Van Bommel als bondscoach en... over zijn situatie bij Rode Duivels

10:46
6
Union incasseert miljoenen, maar ziet flink deel verdwijnen: zoveel levert transfer van Scherpen écht op

Union incasseert miljoenen, maar ziet flink deel verdwijnen: zoveel levert transfer van Scherpen écht op

10:23
1
Vincent Kompany krijgt zijn zin: Bayern München staat op zucht van definitieve deal met toptalent

Vincent Kompany krijgt zijn zin: Bayern München staat op zucht van definitieve deal met toptalent

10:00
1
Thibaut Courtois duikt op met wereldster op Tomorrowland: foto gaat meteen rond

Thibaut Courtois duikt op met wereldster op Tomorrowland: foto gaat meteen rond

09:30
1
Ineens problemen bij prestigetransfer grote naam van Barcelona naar Ajax

Ineens problemen bij prestigetransfer grote naam van Barcelona naar Ajax

08:47
De lessen die Standard trok uit het oefenduel tegen Juventus: Euvrard is heel positief Interview

De lessen die Standard trok uit het oefenduel tegen Juventus: Euvrard is heel positief

08:24
3
De grote uitdagingen van Mark Van Bommel (op en naast het veld)

De grote uitdagingen van Mark Van Bommel (op en naast het veld)

07:00
4
'Club Brugge speelt het hard, één team haakt al af'

'Club Brugge speelt het hard, één team haakt al af'

23:30
43
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07: Scherpen - Odoi - Omeonga - Lantaki - Vukanić - David

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07: Scherpen - Odoi - Omeonga - Lantaki - Vukanić - David

22:20
Onder spanning: Standard haalt hard uit met speler van Charleroi

Onder spanning: Standard haalt hard uit met speler van Charleroi

23:00
4
'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

22:20
4
Super Cup op komst: Union tankt vertrouwen, Club Brugge helemaal niet

Super Cup op komst: Union tankt vertrouwen, Club Brugge helemaal niet

21:40
Boskamp vinnig: "Wat hebben Walen tegen Hollanders?"

Boskamp vinnig: "Wat hebben Walen tegen Hollanders?"

21:00
Wat deden STVV, Essevee, Cercle, OH Leuven en Mechelen zaterdag?

Wat deden STVV, Essevee, Cercle, OH Leuven en Mechelen zaterdag?

20:20
1
Cercle Brugge stunt: 'Deal met Manchester City'

Cercle Brugge stunt: 'Deal met Manchester City'

19:40
De Bilde staalhard voor RSC Anderlecht: "Geen topclub meer"

De Bilde staalhard voor RSC Anderlecht: "Geen topclub meer"

19:00
31
Nu dan toch de gevoelige deal? 'Gewezen miljoenenflop Club Brugge op weg naar België'

Nu dan toch de gevoelige deal? 'Gewezen miljoenenflop Club Brugge op weg naar België'

18:30
1
'Club Brugge heeft akkoord over vertrek Onyedika'

'Club Brugge heeft akkoord over vertrek Onyedika'

18:00
11
🎥 16-jarig broertje van deze wereldvedette steelt nu al de show

🎥 16-jarig broertje van deze wereldvedette steelt nu al de show

17:30
Straks ook officieel: Club Brugge heeft gewenste pion te pakken

Straks ook officieel: Club Brugge heeft gewenste pion te pakken

17:00
Ex-jeugdspeler van Anderlecht en voormalig belofteninternational heeft een nieuwe uitdaging gevonden

Ex-jeugdspeler van Anderlecht en voormalig belofteninternational heeft een nieuwe uitdaging gevonden

16:30
Een groot Belgisch talent om in de gaten te houden: PSV biedt hem een nieuw contract aan

Een groot Belgisch talent om in de gaten te houden: PSV biedt hem een nieuw contract aan

16:00
1
Kortrijk en Antwerp spelen gelijk, Thorgan Hazard al meteen trefzeker voor Lens tegen Charleroi

Kortrijk en Antwerp spelen gelijk, Thorgan Hazard al meteen trefzeker voor Lens tegen Charleroi

15:50
1
Zware transferbom op komst? Arsenal wil absolute wereldster van Real Madrid

Zware transferbom op komst? Arsenal wil absolute wereldster van Real Madrid

25/07
7
Loïs Openda zijn nieuwe club, loon en overeenkomst voor maar liefst vijf jaar liggen op straat

Loïs Openda zijn nieuwe club, loon en overeenkomst voor maar liefst vijf jaar liggen op straat

25/07
1
OFFICIEEL: Westerlo haalt jong Danish Dynamite in huis

OFFICIEEL: Westerlo haalt jong Danish Dynamite in huis

25/07
Genk kan zich opmaken voor biedoorlog: AC Milan kijkt uit naar vers geld voor Karetsas

Genk kan zich opmaken voor biedoorlog: AC Milan kijkt uit naar vers geld voor Karetsas

25/07
2
OFFICIEEL: KV Mechelen verhuurt jonge linksachter (ex-Anderlecht) aan Nederlandse club

OFFICIEEL: KV Mechelen verhuurt jonge linksachter (ex-Anderlecht) aan Nederlandse club

25/07
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 1
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 14/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
Seraing Seraing 14/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 15/08 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 15/08 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 15/08 Lierse SK Lierse SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 16/08 KAA Gent KAA Gent
Luik FC Luik FC 17/08 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

wiad wiad over OVERZICHT: Hier is het Belgisch voetbal komend seizoen te zien én we geven meteen de prijzen mee RememberLierse RememberLierse over Dit wordt er in het buitenland allemaal gedacht over de aanstelling van Van Bommel PhP PhP over Thibaut Courtois geeft mening over Van Bommel als bondscoach en... over zijn situatie bij Rode Duivels Mike59 Mike59 over Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Zware transferbom op komst? Arsenal wil absolute wereldster van Real Madrid Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Italië twijfelt plots aan Andrea Pirlo: Russische connectie zet aanstelling als bondscoach op losse schroeven MALYNWA MALYNWA over Onder spanning: Standard haalt hard uit met speler van Charleroi De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over De grote uitdagingen van Mark Van Bommel (op en naast het veld) JaKu JaKu over Makelaar Romelu Lukaku zet Napoli onder druk met klare taal en steek richting de club Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved