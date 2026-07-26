Thibaut Courtois geeft mening over Van Bommel als bondscoach en... over zijn situatie bij Rode Duivels

Thibaut Courtois heeft zich voor het eerst uitgesproken over de aanstelling van Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. Op Tomorrowland noemde de doelman van Real Madrid de keuze voor de Nederlander "een goede keuze" en liet hij tegelijkertijd verstaan dat zijn interlandcarrière niet voorbij is.

Daarmee lijkt een nieuw hoofdstuk mogelijk, al blijft er één belangrijk vraagstuk op tafel liggen. Na het voorbije WK maakte Courtois immers duidelijk dat hij nood had aan een adempauze bij de nationale ploeg. De ervaren doelman gaf toen aan dat hij de volledige Nations League-campagne liever zou overslaan om zijn lichaam de nodige rust te gunnen. Zijn bedoeling was om pas terug te keren wanneer de kwalificatiecampagne voor het EK van start gaat.

Mag Courtois de Nations League overslaan van Van Bommel?

Die beslissing kwam er na een bijzonder intens seizoen. Courtois had opnieuw een loodzware jaargang achter de rug bij Real Madrid, terwijl hij ook op het WK een sleutelrol vertolkte voor de Rode Duivels. In de verloren kwartfinale tegen Spanje liep hij bovendien een quadricepsblessure op.

Ondanks die blessure wilde de doelman op het veld blijven staan. "Ik voelde me goed en wilde blijven doorspelen", verklaarde hij na afloop. Toenmalig bondscoach Rudi Garcia besloot echter om hem uit voorzorg naar de kant te halen.

Sindsdien is de situatie veranderd. Garcia is niet langer bondscoach en met Mark van Bommel begint binnenkort een nieuw tijdperk. Vanaf midden augustus neemt de voormalige trainer van Antwerp officieel het roer over bij de Belgische nationale ploeg.

Courtois reageerde op Tomorrowland positief op die keuze. "Een goede keuze, denk ik", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. "Ik ken hem niet persoonlijk, maar zijn verhaal bij Antwerp kent iedereen. Daarnaast heeft hij als speler een heel mooie carrière gemaakt bij grote ploegen en bij het nationale elftal van Nederland. Ik kijk dus zeker uit naar een gesprek."



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Die laatste woorden zijn veelzeggend. Waar Courtois na het WK nog aangaf een jaar afstand te willen nemen van de Rode Duivels, sluit hij een verder vervolg van zijn interlandloopbaan duidelijk niet uit. De doelman lijkt vooral te willen overleggen met Van Bommel over zijn rol, zijn fysieke belasting en de planning richting de volgende grote toernooien.

Courtois wil gesprek met Van Bommel

Dat gesprek zal voor de nieuwe bondscoach meteen een van zijn eerste dossiers worden. Courtois blijft, wanneer hij fit is, zonder discussie een van de beste doelmannen ter wereld. Tegelijk zal Van Bommel ook moeten beslissen of hij kan leven met een situatie waarin zijn nummer één een volledige Nations League-campagne aan zich voorbij laat gaan.

Voor België staat er bovendien meer op het spel dan alleen de resultaten in die competitie. De Nations League biedt ook een uitgelezen kans om automatismen in te slijpen en een nieuwe speelstijl te ontwikkelen. De aanwezigheid van een ervaren leider als Courtois kan daarbij van grote waarde zijn.

Of de Real Madrid-doelman uiteindelijk terugkomt voor de Nations League of vasthoudt aan zijn oorspronkelijke plan om pas tijdens de EK-kwalificaties opnieuw aan te sluiten, zal de komende weken moeten blijken. Eén ding is wel duidelijk: de deur is niet langer dicht. De bal ligt nu voor een groot deel in het kamp van Mark van Bommel.