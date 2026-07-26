Transfernieuws en Transfergeruchten 26/07: ter Stegen

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/07: ter Stegen
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 26/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: ter Stegen

Ineens problemen bij prestigetransfer grote naam van Barcelona naar Ajax

De komst van Marc-André ter Stegen naar Ajax is opnieuw een stuk minder vanzelfsprekend geworden. Waar vrijdag nog het gevoel heerste dat de overgang van de Duitse doelman zo goed als afgerond was, zijn de onderhandelingen inmiddels weer volledig vastgelopen. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07

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