Twee keer de Europa League gewonnen, nu wil Antwerp hem binnenhalen

Antwerp werkt aan een opvallende versterking voor het middenveld. De Great Old heeft zijn oog laten vallen op Nemanja Gudelj, een 34-jarige Serviër met een bijzonder uitgebreid palmares. De ervaren verdedigende middenvelder zit momenteel zonder club nadat zijn contract bij Sevilla eind juni afliep.

Antwerp bekijkt de mogelijkheden om Gudelj naar de Bosuil te halen. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De Serviër moet er met zijn ervaring, duelkracht en leiderschap meteen een belangrijke rol opnemen. Omdat hij transfervrij is, hoeft Antwerp geen transfersom te betalen, al zal zijn loonpakket uiteraard een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen worden.

Twee keer winnaar van de Europa League

Gudelj speelde sinds 2019 voor Sevilla en kende er enkele succesvolle jaren. Met de Spaanse club won hij twee keer de Europa League. Daarmee brengt hij niet alleen ervaring uit een topcompetitie mee, maar ook een pak Europese bagage.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde nog twee miljoen euro. Dat is opvallend voor een speler zonder club, maar zegt tegelijk veel over het niveau waarop hij de voorbije jaren actief bleef. Daarnaast verzamelde Gudelj al 75 interlands voor Servië, waardoor hij ook op internationaal vlak bijzonder ervaren is.

Gudelj spreekt Nederlands

Een extra troef is dat Gudelj Nederlands spreekt. Hij groeide grotendeels op in Nederland nadat zijn familie vanwege de Joegoslavische oorlog naar daar verhuisde. Zijn aanpassing aan de Belgische competitie en de kleedkamer zou daardoor vlotter kunnen verlopen.

Gudelj zette zijn eerste stappen als prof bij NAC Breda. Nadien speelde hij voor AZ en Ajax, waardoor hij de Nederlandse competitie door en door kent. Later trok hij naar Sporting CP en kwam hij ook uit voor twee verschillende Chinese clubs, vooraleer hij bij Sevilla belandde.





Voor Antwerp zou zijn komst een duidelijke injectie van ervaring betekenen. Gudelj heeft op club- en internationaal niveau zowat alles meegemaakt en kan daardoor ook buiten het veld belangrijk worden voor de jongere spelers in de kern. Een stunttransfer kan de club na de chaotische maanden ook een ferme boost geven.