Wat doet Anderlecht? Vazquez weet wat hij wil, maar transfer blijft moeilijk

Luis Vázquez is terug bij Anderlecht, maar zou graag bij Getafe willen blijven. De Spaanse club toont nog steeds interesse, maar moet eerst Anderlecht overtuigen. De Brusselaars proberen namelijk hun investering uit 2023 zoveel mogelijk te recupereren.

Na het vertrek van Kasper Dolberg hoopte Luis Vázquez vorig seizoen eindelijk een basisplaats af te dwingen bij Anderlecht. Dat gebeurde uiteindelijk niet, want Mihajlo Cvetkovic kreeg het grootste deel van de speelminuten. Vázquez vertrok daarom in januari op huurbasis naar Getafe.

De 25-jarige spits kende daar een sterk seizoenseinde. Hij scoorde drie keer, maar vooral zijn prestaties waren overtuigender dan bij Anderlecht. Dat was voldoende om Getafe, dat als zevende eindigde in La Liga en zich plaatste voor de voorrondes van de Conference League, te overtuigen om hem definitief te proberen behouden.

Anderlecht vroeg echter een transfersom van 2,5 miljoen euro, een bedrag dat de Spaanse club te hoog vond. De Brusselaars proberen op die manier hun investering van 4,5 miljoen euro uit 2023 deels te recupereren.

Toen haalde Anderlecht de aanvaller weg bij Boca Juniors. Zijn marktwaarde werd ooit geschat op vijf miljoen euro, maar ligt volgens Transfermarkt inmiddels op 2,5 miljoen euro, exact het bedrag dat Anderlecht verlangt.

Getafe blijft onderhandelen over Luis Vázquez

De gesprekken zijn echter niet stilgevallen. Volgens het Spaanse medium Afición Deporte blijft Getafe onderhandelen met Anderlecht om Vázquez definitief vast te leggen. Paars-wit lijkt intussen niet langer volledig op de Argentijnse spits te rekenen. Tijdens de voorbereiding kreeg Danylo Sikan namelijk een belangrijkere rol en de Oekraïner lijkt volgend seizoen meer kansen te zullen krijgen.





Volgens dezelfde bron heeft Vázquez bovendien al een akkoord met Getafe. Dat terwijl ook Birmingham interesse toont en hem een belangrijke rol wil aanbieden in de Championship.

Getafe wil volgend seizoen opnieuw meestrijden voor Europese plaatsen in Spanje. De club begint zijn campagne met de voorrondes van de Conference League, al is de tegenstander daarin nog niet bekend. Voor Vázquez ligt de keuze dus tussen een langer verblijf in Spanje of een nieuw avontuur in Engeland.