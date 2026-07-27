🎥 Zijn moeder viel zelfs flauw: dit is het mooiste doelpunt van het WK 2026

De prijs voor het mooie doelpunt van het WK is toegekend aan de Kaapverdische speler Sidny Lopes Cabral. De linksachter van Trabzonspor kreeg die bekroning voor zijn prachtige treffer in de zestiende finales tegen Argentinië (3-2 verlies na verlengingen).

Argentinië en Kaapverdië stonden op 4 juli tegenover elkaar in de zestiende finales van het WK. De Albiceleste plaatste zich uiteindelijk, maar gemakkelijk ging het allerminst. De Argentijnen hadden het veel lastiger dan verwacht tegen de Afrikaanse underdog en pas na verlengingen viel de beslissing.

Een goal voor de geschiedenis, ondanks de uitschakeling

Na een doelpunt van Lisandro Martínez vroeg in de verlengingen (92e, 2-1) leek Argentinië weer op weg, maar Kaapverdië sloeg nog voor de pauze terug (103e, 2-2). Sidny Lopes Cabral krulde toen een indrukwekkende bal vanop links, van aan de rand van de zestien, heerlijk binnen.

Alleen: die prachtige treffer volstond niet om door te stoten. In de 111e minuut werkte Diney Borges de bal ongelukkig in eigen doel (3-2), waardoor de ploeg van Lionel Scaloni zich alsnog kwalificeerde.

A goal that captured your hearts. 💙⚽️



Sidny Lopes Cabral is your Hyundai GOTT Round of 32 winner and advances to the final vote.#FIFAWorldCup #Hyundai #HyundaiGOTT2026 #GoalOfTheTournament @Hyundai_Global pic.twitter.com/3cEDG0zwWw — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026

Maar ondanks de nederlaag maakte Kaapverdië indruk op waarnemers wereldwijd. Weinigen gaven deze ploeg vooraf veel kansen, maar ze haalden wél de zestiende finales en bezorgden de titelverdediger flink wat problemen.





De goal van Sidny Lopes Cabral zette de voetbalwereld in vuur en vlam en werd intussen ook verkozen tot doelpunt van het toernooi. Dat gebeurde na een stemming op de website van de FIFA, waarbij hij 12 andere geselecteerde treffers achter zich liet. Oezbeek Eldor Shomurodov (tegen DR Congo) en Haïtiaan Wilson Isidor (tegen Marokko) vervolledigen het podium.

Sidny Lopes Cabral reageerde op zijn goal

De Kaapverdische linksachter blikte in een interview met de FIFA terug op zijn treffer: "Zodra ik mijn tegenstander uitschakelde, zag ik een opening en dacht ik: 'Probeer het gewoon.' Ik heb een goed schot met beide voeten. Ik zag de ruimte en mikte op de kruising. Ik zette mijn trap klaar en raakte de bal echt perfect."

"Toen ik opkeek en zag hoe de bal recht in de kruising vloog, dacht ik: 'Wat heb ik nu net gedaan?' Ik kon het niet geloven. Ik keek naar mijn ploegmaats. Iedereen schreeuwde, handen op het hoofd, helemaal door het dolle heen", vervolgde de tweede verdediger ooit die deze prijs wist te winnen.

Helemaal door het dolle heen

Voor de 23-jarige speler was het een compleet surrealistisch moment: "Ik begon overal heen te rennen. Toen besefte ik pas dat ik net een spectaculaire goal had gemaakt op een WK. Iedereen droomt ervan om te scoren in deze competitie. Maar het op deze manier doen, op zo’n gigantisch podium en tegen zo’n ploeg, dat was ongelooflijk. Ik zweefde."

De speler verklapte zelfs dat zijn moeder helemaal van haar melk was na die prestatie: "Voor de match had ik tegen mijn moeder en mijn vriendin gezegd dat ik, als ik zou scoren, naar hen toe zou lopen. Toen ik aan de zijlijn aankwam, zag ik mijn moeder in tranen. Ze had niet eens door dat ik daar stond. Iedereen was rond haar bezig omdat ze op het moment van de goal flauwviel!"



Het is natuurlijk één van de mooiste verhalen die dit WK 2026 ons heeft opgeleverd. Nog maar drie jaar geleden speelde de Rotterdammer in de vijfde klasse in Duitsland en gebruikte hij vuilniszakken om gordijnen te maken. Vandaag maakte hij het mooiste doelpunt van het WK 2026. Een verhaal zoals alleen voetbal het kan schrijven.