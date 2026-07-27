Dit zijn pareltjes uit de Jupiler Pro League waar we in het seizoen 2026-2027 naar uitkijken

Over minder dan twee weken gaat de Jupiler Pro League opnieuw van start. De kernen van de ploegen in 1A zijn nog lang niet compleet, maar tegen de eerste speeldag zullen ze wellicht niet meer drastisch veranderen. Hier zijn enkele talenten die we graag aan het werk willen zien.

Anderlecht-fans kennen zijn naam al enkele maanden, en tegen Hammarby liet hij zich ook al opmerken: de piepjonge Jayden Onia-Seke is een van de nieuwe toptalenten uit Neerpede. Hij zou het seizoen 2026-2027 moeten starten als basisspeler, en als hij blijft groeien, heeft hij alles in huis om een publiekslieveling te worden in het Lotto Park.

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Als vinnige en onvoorspelbare linksbuiten heeft Onia-Seke niet de pure explosiviteit van een Doku, maar dat compenseert hij met een rijper spel en misschien ook wat meer variatie dan de Rode Duivel op dezelfde leeftijd. Om nu al te zeggen dat hij ooit dat niveau haalt, is uiteraard nog te vroeg, maar Neerpede lijkt opnieuw een ruw diamantje te hebben afgeleverd aan RSC Anderlecht.

Wie zaterdag in Sclessin aanwezig was voor het galaduel tegen Juventus, maakte kennis met de nieuwe X-factor van Standard: Salieu Drammeh. De Gambiaanse flankaanvaller kwam voor 2,2 miljoen euro over van Lillestrøm, waar hij met bijzonder interessante statistieken uitpakte.

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In deze voorbereiding zagen we zijn kwaliteiten al: een uitzonderlijke snelheid, onvoorspelbare dribbels en een tikkeltje gekte waar Sclessin wel van zal houden. Drammeh krijgt natuurlijk de zware opdracht om Rafiki Saïd te doen vergeten, en tegelijk Bruny Nsimba, de nieuwe spits van de Rouches, zo goed mogelijk te bedienen.

Carlos Mejia (18 jaar, Antwerp)

Het Antwerp-project van dit seizoen moet de komende weken vorm krijgen onder de hoede van Wouter Vandenhaute en Toby Alderweireld. Want zoals het er nu uitziet, oogt de ploeg rond Faris Haroun behoorlijk onthand: aan vertrekkers geen gebrek, met onder meer Van den Bosch, Praet, Janssen, Benitez, Kerk, Kouyaté, Al-Sahafi en Corbanie. En aan inkomende transfers? Drie 18-jarige jongens.





De Antwerpse mercato moet dus nog stevig op gang komen, maar tussen die jongeren zou Carlos Mejia nu al een rol kunnen spelen aan het begin van het seizoen. Het Ecuadoraanse toptalent kostte 2 miljoen euro en zet zijn eerste stappen in het profvoetbal, maar zijn invalbeurt in het galaduel tegen Olympiakos was ronduit sprankelend. Haroun houdt van jeugd: Carlos Mejia zou zich dus meteen bij de herstart kunnen tonen.

Sverre Nypan (19 jaar, Lommel SK)

Als je zijn Transfermarkt-pagina opent, hoef je jezelf niet te knijpen: ja, de geschatte marktwaarde van Sverre Nypan bedraagt 13 miljoen euro. Toch is het promovendus Lommel dat ervan zal profiteren, en de reden is duidelijk: de Limburgse club maakt deel uit van de City Football Group. Nypan komt op huurbasis over van Manchester City, dat hem in 2025 voor 15 miljoen euro bij Rosenborg weghaalde.

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Vorig seizoen werd Nypan uitgeleend aan Middlesbrough in de Championship. Daar speelde hij 20 wedstrijden, waarna hij terugkeerde naar de beloften van Manchester City en daar heel mooie dingen liet zien – tot het punt dat hij regelmatig meetrainde met de A-kern, waar hij zijn landgenoot en vriend Erling Haaland tegenkwam. Bij Lommel moet hij nog meer gewicht in de schaal leggen, in het eerste seizoen van de club in 1A sinds de start van het City Football Group-tijdperk.

Josué Vergara (19 jaar, KAA Gent)

Hij vierde net zijn 19e verjaardag, maar Josué Vergara stond toch in de basis bij de eerste officiële match van KAA Gent dit seizoen, tegen LNZ Cherkasy. De Panamese aanvaller kwam deze zomer over uit de Letse eerste klasse en zou wel eens een van de aangename verrassingen van de Jupiler Pro League kunnen worden. Het scheelde bovendien niet veel of hij had het WK 2026 gespeeld met zijn land, want hij is international bij de U21.

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In Letland scoorde Vergara aan de lopende band (14 goals in 20 matchen bij FK Auda), wat op zich niet alles hoeft te zeggen. Heeft Gent zijn Promise David (30 goals in 44 matchen in Estland) of Terem Moffi (21 goals in 32 matchen in Litouwen) binnen? De toekomst zal het uitwijzen.

Relebohile Mofokeng (21 jaar, Union Saint-Gilloise)

Het was een van de eerste transfers die deze zomer het label "made in WK 2026" kreeg: kort na de uitschakeling van Zuid-Afrika kondigde Union SG de komst van Relebohile Mofokeng aan in het Dudenpark. Al valt te betwijfelen of het op het WK was dat Mofokeng echt opviel bij de scouts van Union, gezien zijn cijfers bij de nationale ploeg (16 caps, geen enkele beslissende actie).

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Maar in de Zuid-Afrikaanse competitie was hij wél een vaste waarde, met 29 goals en 31 assists in 125 wedstrijden voor Orlando Pirates. De neus van USG voor talent hoeft geen bewijs meer, dus het wordt leuk om te zien hoe Mofokeng zich op de linkerflank zal tonen: kan hij hetzelfde succes kennen als landgenoot Percy Tau ooit in het Marienstadion?

Andrej Vasovic (18 jaar, Club Brugge)

Je kan niet zeggen dat Andrej Vasovic op kousenvoeten is binnengekomen: de Zwitser is simpelweg de op een na duurste transfer van deze eerste helft van de mercato, en kostte Club Brugge 7,5 miljoen euro. Vasovic komt over van FC Luzern, waar hij vooral uitblonk bij de jeugdploegen, maar ook 7 keer scoorde in 26 wedstrijden voor het eerste elftal.

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Terwijl Transfermarkt hem maar op 1,5 miljoen euro inschat, legde Club Brugge dus vijf keer (!) dat bedrag op tafel: Andrej Vasovic zal meteen met druk moeten omgaan. Hij zal misschien ook meteen de taak krijgen om Nicolo Tresoldi te doen vergeten, als die uiteindelijk het Jan Breydelstadion zou verlaten.