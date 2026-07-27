'JPL-club grijpt ernaast, nieuwe miljoenendeal op komst voor Patro Eisden Maasmechelen'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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'JPL-club grijpt ernaast, nieuwe miljoenendeal op komst voor Patro Eisden Maasmechelen'
Foto: © photonews
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Léandro Rousseau kan terugblikken op een topseizoen tijdens zijn eerste maanden in de Challenger Pro League. De aanvaller van Patro Eisden is deze zomer al bijzonder gegeerd, terwijl hij zijn laatste contractjaar ingaat.

In Eerste Nationale speelde Léandro Rousseau al een sleutelrol in de promotie van Olympic Charleroi naar de Challenger Pro League. Met 22 doelpunten was hij een van de grote uitblinkers, maar hij maakte de overstap naar het profvoetbal niet mee met Les Dogues. In plaats daarvan koos hij voor een avontuur bij Patro Eisden.

Hoewel de ploeg van Stijn Stijnen een wisselvallig seizoen kende, wist Patro zich toch te plaatsen voor de Promotion Play-offs. Rousseau speelde een hoofdrol en was in zijn eerste seizoen in het profvoetbal goed voor maar liefst 18 doelpunten.

Interesse uit Duitsland, Nederland... én België

Dat Rousseau gegeerd is op de transfermarkt, hoeft dan ook niet te verbazen. Volgens Sacha Tavolieri en Het Laatste Nieuws hebben Hertha Berlin (2. Bundesliga) en PEC Zwolle (Eredivisie) de voorbije dagen zeer concrete interesse getoond.

Het is vooral de Duitse club die wil doorduwen voor de Belg. De transferexpert meldt dat een transfer al in de komende 48 kan gerealiseerd worden.

De voormalige spits van RAEC Mons gaat bovendien zijn laatste contractjaar in bij Patro Eisden. De Limburgers beschikken echter over een optie om zijn overeenkomst met een extra seizoen te verlengen en zijn niet van plan hem zomaar te laten vertrekken.

De clubleiding zou zelfs al een bod van een Belgische eersteklasser hebben afgewezen, al is niet bekend om welke club het gaat. Afgelopen winter hadden ook KAA Gent en Club Brugge al informatie ingewonnen over de aanvaller.

Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op ongeveer één miljoen euro. Aangezien Patro hem transfervrij binnenhaalde, lijkt de club sowieso op weg naar een mooie meerwaarde.

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