KAA Gent laat zijn oog vallen op Beerschot-spits

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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KAA Gent laat zijn oog vallen op Beerschot-spits
Foto: © photonews
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Met dertien goals en acht assists in 33 wedstrijden heeft Arnold Vula zijn waarde bij Beerschot snel bewezen. Dat rendement blijft niet onopgemerkt: clubs uit Turkije en Rusland hebben al aangeklopt, terwijl ook KAA Gent de Congolese spits op de radar heeft.

Beerschot dreigt deze zomer een van zijn meest productieve spelers kwijt te raken. Arnold Vula staat in de belangstelling van meerdere buitenlandse clubs, terwijl ook KAA Gent zijn dossier volgt. De spits maakte pas vorig jaar de overstap naar het Kiel, maar speelde zich in korte tijd nadrukkelijk in de kijker.

Volgens Loïc Tanzi van L’Équipe hebben zowel Kayserispor als een Russische club een bod uitgebracht bij Beerschot. Over de bedragen is niets bekend. KAA Gent zou zich eveneens snel kunnen melden, waardoor er mogelijk een Belgische concurrent bijkomt in de strijd om de handtekening van de Congolees.

Meteen belangrijk op het Kiel

Beerschot haalde Vula afgelopen zomer transfervrij weg bij Le Mans. Die zet pakte uitstekend uit. De 27-jarige centrumspits kwam ondertussen 33 keer in actie en was daarin goed voor 13 doelpunten en acht assists. Met 21 rechtstreekse doelpuntenbijdragen werd hij meteen een van de belangrijkste aanvallende spelers binnen de kern.

Zijn prestaties maken hem interessant voor clubs die op zoek zijn naar een spits met ervaring en rendement. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 600.000 euro. Vula ligt nog tot juni 2027 onder contract, waardoor Beerschot niet verplicht is om hem meteen te verkopen.

Van Congo via Frankrijk naar België

Vula legde een lange weg af voor hij in België terechtkwam. Hij speelde aanvankelijk in Congo en werd in 2021 door US Ivry naar Europa gehaald. Nadien kwam hij uit voor verschillende Franse clubs, waaronder Racing, Orléans en Le Mans.

Bij Beerschot vond hij snel zijn draai. Zijn cijfers vielen ook buiten België op en leveren hem nu concrete interesse op uit Turkije en Rusland. Een eventuele tussenkomst van KAA Gent kan het dossier nog een andere richting geven.

Voor Beerschot is de situatie duidelijk: de club beschikt over een spits die pas één seizoen nodig had om zijn waarde te bewijzen. Wie hem wil losweken, zal dus niet alleen Vula maar ook Beerschot moeten overtuigen.

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