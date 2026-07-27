KRC Genk breekt clubrecord: Karetsas naar Dortmund voor dit bedrag

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KRC Genk en Borussia Dortmund hebben een akkoord bereikt over de transfer van Konstantinos Karetsas. De 18-jarige spelmaker staat daarmee dicht bij een vertrek naar de Bundesliga. Beide clubs moeten nu enkel nog de documenten uitwisselen en de laatste formaliteiten afwerken.