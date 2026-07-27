KRC Genk breekt clubrecord: Karetsas naar Dortmund voor dit bedrag

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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KRC Genk breekt clubrecord: Karetsas naar Dortmund voor dit bedrag
Foto: © photonews
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KRC Genk en Borussia Dortmund hebben een akkoord bereikt over de transfer van Konstantinos Karetsas. De 18-jarige spelmaker staat daarmee dicht bij een vertrek naar de Bundesliga. Beide clubs moeten nu enkel nog de documenten uitwisselen en de laatste formaliteiten afwerken.

Brandon Morren

Genk vangt meer dan 33 miljoen euro voor Karetsas

Er is inmiddels meer duidelijkheid over de financiële kant van de transfer. Volgens Sacha Tavolieri betaalt Borussia Dortmund 33 miljoen euro aan KRC Genk, aangevuld met bonussen. Daarmee wordt Karetsas de duurste uitgaande transfer ooit van de Limburgers.

Genk heeft bovendien een doorverkoopclausule bedongen, al is nog niet bekend welk percentage de club bij een latere verkoop zal ontvangen. Voor Karetsas ligt in Dortmund een contract van vijf jaar klaar. Zodra de documenten zijn uitgewisseld en de laatste formaliteiten zijn afgerond, kan de overgang officieel worden aangekondigd. BVB haalt zo een van de grootste jeugdproducten van de voorbije jaren binnen.

KRC Genk en Borussia Dortmund hebben een akkoord bereikt over de transfer van Konstantinos Karetsas. De 18-jarige spelmaker staat daarmee dicht bij een vertrek naar de Bundesliga. Beide clubs moeten nu enkel nog de documenten uitwisselen en de laatste formaliteiten afwerken.

Volgens Sacha Tavolieri ligt er bij Dortmund een contract voor vijf seizoenen klaar. BVB volgt Karetsas al geruime tijd en wilde snel handelen, zeker omdat ook AC Milan nog interesse toonde. De voorkeur van de speler lag al bij Dortmund. Eerder raakte bekend dat hij persoonlijk al rond was met de Duitse club.

Duurste uitgaande transfer van Genk

Het Laatste Nieuws meldt dat Karetsas het uitgaande transferrecord van Genk zal breken. Dat record staat momenteel op naam van Tolu Arokodare, die afgelopen zomer voor 26 miljoen euro naar Wolverhampton vertrok. Hoeveel Dortmund precies betaalt, is nog niet bekend.

Genk kon stevig onderhandelen. Karetsas ligt nog tot juni 2029 vast en zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 35 miljoen euro geschat. Dortmund liet echter al langer blijken dat het hem absoluut wilde halen. Dat de gesprekken uiteindelijk tot een akkoord leidden, komt dan ook niet onverwacht.

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Voor Genk betekent de transfer een flinke financiële opbrengst, maar sportief verdwijnt wel een speler die ondanks zijn jonge leeftijd al een pak verantwoordelijkheid droeg.

Al 92 wedstrijden bij de eerste ploeg

Karetsas kwam al 92 keer uit voor de hoofdmacht van Genk. Daarin scoorde hij zes doelpunten en gaf hij 23 assists. Hij speelde zich met zijn techniek en creativiteit snel in de ploeg en groeide uit tot een van de belangrijkste aanvallende middenvelders in Limburg.

Ook op internationaal vlak ging het snel. Karetsas doorliep de Belgische jeugdploegen, maar koos later voor Griekenland. Voor de Griekse nationale ploeg verzamelde hij intussen tien interlands. Daarin scoorde hij drie keer.

Zijn overstap naar Dortmund moet nu alleen nog officieel worden gemaakt. Zodra de papierwinkel afgerond is, tekent Karetsas voor vijf jaar bij BVB en komt er een einde aan zijn periode bij Genk.

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