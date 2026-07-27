Na alle chaos: opvallende wending in transfersoap rond Tolu Arokodare

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Na alle chaos: opvallende wending in transfersoap rond Tolu Arokodare
Foto: © photonews
Word fan van Wolverhampton! 12

Tolu Arokodare krijgt dan toch zijn transfer. De voormalige spits van Racing Genk staat op het punt om Wolverhampton tijdelijk (?) te verlaten voor Ajax. De Amsterdammers huren hem één seizoen, nemen zijn volledige loon over en bedingen een aankoopoptie van 22 miljoen euro.

Volgens Fabrizio Romano gaat het om een niet-verplichte optie. Ajax betaalt ook een huursom, terwijl Wolverhampton extra bonussen kan ontvangen wanneer de Nederlandse club zich plaatst voor Europees voetbal. Daarmee lijkt een opvallende transfersoap voorlopig ten einde te komen.

Ajax wint het pleit

De voorbije weken werd Arokodare vooral gelinkt aan Fiorentina en Trabzonspor. Wolverhampton zag een overstap naar Turkije wel zitten, maar de Nigeriaanse spits gaf zelf de voorkeur aan Italië. Dat verschil in visie zorgde voor spanningen.

De situatie escaleerde toen Arokodare door de transferperikelen niet langer mocht meetrainen. Hij kwam toch opdagen en weigerde vervolgens het veld te verlaten. De training werd uiteindelijk afgelast. Nu kiest hij dus voor Ajax, dat hem uitzicht biedt op speelminuten zonder meteen een definitieve transfersom neer te leggen.

Voor Wolverhampton is de constructie een manier om zijn loonlast te verlichten en tegelijk de deur open te houden voor een verkoop. Alleen wanneer Ajax overtuigd raakt, kan de optie van 22 miljoen euro worden gelicht.

Minder rendement in Engeland

Racing Genk verkocht Arokodare in de zomer van 2025 voor 26 miljoen euro aan Wolverhampton. In Limburg had hij met 41 doelpunten in 113 wedstrijden een stevig rapport opgebouwd. In Engeland verliep zijn eerste periode een stuk moeizamer: zes treffers in 38 wedstrijden.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde twintig miljoen euro. Ajax neemt dus een beperkt financieel risico en krijgt de kans om de spits eerst van dichtbij te beoordelen. Voor Arokodare is het vooral een kans om opnieuw ritme te vinden en zich te herpakken na enkele onrustige weken.

De deal geeft hem tegelijk een uitweg uit een situatie die bij Wolverhampton intussen volledig was vastgelopen. Het lijkt dan ook weinig waarschijnlijk dat hij nog terugkeer.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Wolverhampton
Toluwalase Arokodare

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/07: Rousseau - Arokodare - Opoku - Virginius

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/07: Rousseau - Arokodare - Opoku - Virginius

15:30
Verrassende wending: Anderlecht-spits Luis Vazquez verhuist voor dit bedrag naar Engeland

Verrassende wending: Anderlecht-spits Luis Vazquez verhuist voor dit bedrag naar Engeland

16:50
1
OFFICIEEL: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

OFFICIEEL: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

16:14
Raphael Onyedika levert Club Brugge weinig op: dit zijn de opvallende details

Raphael Onyedika levert Club Brugge weinig op: dit zijn de opvallende details

16:00
'JPL-club grijpt ernaast, nieuwe miljoenendeal op komst voor Patro Eisden Maasmechelen'

'JPL-club grijpt ernaast, nieuwe miljoenendeal op komst voor Patro Eisden Maasmechelen'

15:30
Timmy Simons haalt ex-coach van Oostende en Lierse naar OH Leuven

Timmy Simons haalt ex-coach van Oostende en Lierse naar OH Leuven

14:30
KBVB hakt knoop door: Rode Duivels spelen in dit JPL-stadion tegen Turkije

KBVB hakt knoop door: Rode Duivels spelen in dit JPL-stadion tegen Turkije

14:00
4
Beslissende uren voor Genk en Dortmund: Karetsas is optimistisch over transfer

Beslissende uren voor Genk en Dortmund: Karetsas is optimistisch over transfer

13:30
Heel opvallend: Infantino opent aanval op critici, maar laat geen antwoorden toe

Heel opvallend: Infantino opent aanval op critici, maar laat geen antwoorden toe

12:44
9
Club Brugge, enige geloofwaardige titelkandidaat? Blauw-Zwart is deze zomer van een andere planeet

Club Brugge, enige geloofwaardige titelkandidaat? Blauw-Zwart is deze zomer van een andere planeet

12:30
7
"Hij zal de Brabançonne moeten zingen": Thibaut Courtois verwelkomt Mark Van Bommel op zijn manier

"Hij zal de Brabançonne moeten zingen": Thibaut Courtois verwelkomt Mark Van Bommel op zijn manier

12:00
6
Genk kan vier jaar later serieus profiteren van transfer: extra miljoenen in aantocht

Genk kan vier jaar later serieus profiteren van transfer: extra miljoenen in aantocht

11:30
3
18-jarig toptalent van OH Leuven eerste keuze bij... Feyenoord

18-jarig toptalent van OH Leuven eerste keuze bij... Feyenoord

11:00
UPDATE: Pirlo out, ook Maldini dreigt op te stappen

UPDATE: Pirlo out, ook Maldini dreigt op te stappen

10:44
3
15.000 (!) supporters op Fandag Club Brugge (en één speler stal de show)

15.000 (!) supporters op Fandag Club Brugge (en één speler stal de show)

10:30
1
Liverpool, Bayern en Arsenal weten waar ze aan toe zijn: 120 miljoen voor absolute topper

Liverpool, Bayern en Arsenal weten waar ze aan toe zijn: 120 miljoen voor absolute topper

09:00
Transfergoeroes vliegen elkaar openlijk in de haren: Fabrizio Romano en Florian Plettenberg sparen elkaar niet

Transfergoeroes vliegen elkaar openlijk in de haren: Fabrizio Romano en Florian Plettenberg sparen elkaar niet

08:30
2
Onhaalbaar? Antoine Sibierski mikt hoog voor nieuwe winger bij Anderlecht

Onhaalbaar? Antoine Sibierski mikt hoog voor nieuwe winger bij Anderlecht

08:00
5
Anderlecht wil kern verder afslanken en voor één overbodige speler is er al concrete interesse

Anderlecht wil kern verder afslanken en voor één overbodige speler is er al concrete interesse

07:30
10
📷 Niet alleen Defour: De Bruyne krijgt opvallend gezelschap van Rode Duivel in Zuid-Frankrijk

📷 Niet alleen Defour: De Bruyne krijgt opvallend gezelschap van Rode Duivel in Zuid-Frankrijk

07:00
3
Niet alleen de nederlaag tegen Juventus: dit viel Euvrard nog op bij Standard

Niet alleen de nederlaag tegen Juventus: dit viel Euvrard nog op bij Standard

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/07: Vazquez - Barry - Takaoka - ter Stegen

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/07: Vazquez - Barry - Takaoka - ter Stegen

23:00
Wat doet Anderlecht? Vazquez weet wat hij wil, maar transfer blijft moeilijk

Wat doet Anderlecht? Vazquez weet wat hij wil, maar transfer blijft moeilijk

23:00
1
Nicky Hayen kan opnieuw niet winnen met Burnley: dit heeft hij erover te zeggen

Nicky Hayen kan opnieuw niet winnen met Burnley: dit heeft hij erover te zeggen

22:06
Speler weet wat hij wil: Zulte Waregem aast op Engelse flankaanvaller met opvallend parcours

Speler weet wat hij wil: Zulte Waregem aast op Engelse flankaanvaller met opvallend parcours

22:30
1
KRC Genk laat verdediger gratis vertrekken, maar kan later nog profiteren

KRC Genk laat verdediger gratis vertrekken, maar kan later nog profiteren

21:36
Bob Peeters in de wolken: SK Beveren strikt flankverdediger met Arsenal-verleden

Bob Peeters in de wolken: SK Beveren strikt flankverdediger met Arsenal-verleden

21:00
2
OFFICIEEL: Lommel ziet promotieheld naar Eredivisie vertrekken

OFFICIEEL: Lommel ziet promotieheld naar Eredivisie vertrekken

20:30
Zware domper voor Club Brugge: seizoensstart én transferplannen geraakt

Zware domper voor Club Brugge: seizoensstart én transferplannen geraakt

20:00
4
Twee keer de Europa League gewonnen, nu wil Antwerp hem binnenhalen

Twee keer de Europa League gewonnen, nu wil Antwerp hem binnenhalen

19:20
5
Een duo met Wesley Hoedt? Union SG kan verdediger naar Saudi-Arabië zien vertrekken

Een duo met Wesley Hoedt? Union SG kan verdediger naar Saudi-Arabië zien vertrekken

18:50
Plotse carrièrestop: ex-beul van Standard stopt met voetbal om groenteteler te worden

Plotse carrièrestop: ex-beul van Standard stopt met voetbal om groenteteler te worden

17:30
Beerschot-coach Mo Messoudi maakt de balans op van zijn team en over testspeler

Beerschot-coach Mo Messoudi maakt de balans op van zijn team en over testspeler

26/07
Nieuwe wending in dossier Standard-Charleroi: openbaar aanklager eist veel zwaardere sancties

Nieuwe wending in dossier Standard-Charleroi: openbaar aanklager eist veel zwaardere sancties

26/07
4
"De trainer was geen fan van mijn speelstijl" - Ex-Standard-speler neemt geen blad voor de mond

"De trainer was geen fan van mijn speelstijl" - Ex-Standard-speler neemt geen blad voor de mond

26/07
2
Het einde van de soap rond Karetsas? Ontknoping nadert

Het einde van de soap rond Karetsas? Ontknoping nadert

26/07

Meer nieuws

Populairste artikels

The Championship

 Speeldag 1
Wolverhampton Wolverhampton 14/08 Blackburn Blackburn
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 15/08 Preston North End Preston North End
Middlesbrough Middlesbrough 15/08 Lincoln City Lincoln City
Bristol City Bristol City 15/08 Millwall Millwall
Charlton Athletic Charlton Athletic 15/08 Derby County Derby County
Norwich City Norwich City 15/08 West Bromwich West Bromwich
Portsmouth Portsmouth 15/08 QPR QPR
Stoke City Stoke City 15/08 Swansea Swansea
Sheffield United Sheffield United 15/08 Birmingham City Birmingham City
Watford Watford 16/08 Southampton Southampton
Burnley Burnley 16/08 West Ham Utd West Ham Utd
Cardiff City Cardiff City 17/08 Wrexham Wrexham

Nieuwste reacties

Jasperd Jasperd over Verrassende wending: Anderlecht-spits Luis Vazquez verhuist voor dit bedrag naar Engeland RememberLierse RememberLierse over Club Brugge, enige geloofwaardige titelkandidaat? Blauw-Zwart is deze zomer van een andere planeet roodwit1880 roodwit1880 over "Hij zal de Brabançonne moeten zingen": Thibaut Courtois verwelkomt Mark Van Bommel op zijn manier TatstOn TatstOn over Infantino haalt ongezien hard uit: FIFA-baas viseert critici na storm van controverse RSCA FIGTHER RSCA FIGTHER over KBVB hakt knoop door: Rode Duivels spelen in dit JPL-stadion tegen Turkije FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan Jos Het Ei Jos Het Ei over Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië Jos Het Ei Jos Het Ei over Twee keer de Europa League gewonnen, nu wil Antwerp hem binnenhalen franchi franchi over Alleen Argentinië deed 'beter': het zorgwekkende cijfer van de Rode Duivels op het WK DJAMBO DJAMBO over De lessen die Standard trok uit het oefenduel tegen Juventus: Euvrard is heel positief Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved