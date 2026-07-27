Na alle chaos: opvallende wending in transfersoap rond Tolu Arokodare

Tolu Arokodare krijgt dan toch zijn transfer. De voormalige spits van Racing Genk staat op het punt om Wolverhampton tijdelijk (?) te verlaten voor Ajax. De Amsterdammers huren hem één seizoen, nemen zijn volledige loon over en bedingen een aankoopoptie van 22 miljoen euro.

Volgens Fabrizio Romano gaat het om een niet-verplichte optie. Ajax betaalt ook een huursom, terwijl Wolverhampton extra bonussen kan ontvangen wanneer de Nederlandse club zich plaatst voor Europees voetbal. Daarmee lijkt een opvallende transfersoap voorlopig ten einde te komen.

🔴⚪️💥 More on Tolu Arokodare to Ajax exclusive story:



Loan with salary fully covered by Ajax, €22m buy option clause not mandatory. Loan fee also included.



Wolves to receive bonuses based on Ajax qualification for European competitions.



Here we go. 🇳🇱 pic.twitter.com/gUlEhUpO3c — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Ajax wint het pleit

De voorbije weken werd Arokodare vooral gelinkt aan Fiorentina en Trabzonspor. Wolverhampton zag een overstap naar Turkije wel zitten, maar de Nigeriaanse spits gaf zelf de voorkeur aan Italië. Dat verschil in visie zorgde voor spanningen.

De situatie escaleerde toen Arokodare door de transferperikelen niet langer mocht meetrainen. Hij kwam toch opdagen en weigerde vervolgens het veld te verlaten. De training werd uiteindelijk afgelast. Nu kiest hij dus voor Ajax, dat hem uitzicht biedt op speelminuten zonder meteen een definitieve transfersom neer te leggen.

Voor Wolverhampton is de constructie een manier om zijn loonlast te verlichten en tegelijk de deur open te houden voor een verkoop. Alleen wanneer Ajax overtuigd raakt, kan de optie van 22 miljoen euro worden gelicht.





Minder rendement in Engeland

Racing Genk verkocht Arokodare in de zomer van 2025 voor 26 miljoen euro aan Wolverhampton. In Limburg had hij met 41 doelpunten in 113 wedstrijden een stevig rapport opgebouwd. In Engeland verliep zijn eerste periode een stuk moeizamer: zes treffers in 38 wedstrijden.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde twintig miljoen euro. Ajax neemt dus een beperkt financieel risico en krijgt de kans om de spits eerst van dichtbij te beoordelen. Voor Arokodare is het vooral een kans om opnieuw ritme te vinden en zich te herpakken na enkele onrustige weken.

De deal geeft hem tegelijk een uitweg uit een situatie die bij Wolverhampton intussen volledig was vastgelopen. Het lijkt dan ook weinig waarschijnlijk dat hij nog terugkeer.