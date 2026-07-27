OFFICIEEL: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge
Foto: © photonews
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Na passages bij Antwerp en NAC Breda kiest Denis Odoi op zijn 38e opnieuw voor Club Brugge. Dit keer komt hij niet bij de A-kern terecht: de ervaren verdediger moet bij Club NXT U23 jonge spelers op het veld begeleiden en hen helpen in hun stap richting het profvoetbal.

Denis Odoi keert terug naar Club Brugge. De 38-jarige verdediger heeft er een contract voor één seizoen getekend, met een optie op nog een extra jaar. De transfer hing al even in de lucht en is nu officieel.

Voor Odoi betekent het een terugkeer naar een club waar hij twee landstitels en een Supercup won. Club haalde hem in januari 2022 weg bij Fulham. In blauw-zwarte loondienst kwam hij tot 93 wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde.

Ervaring naast jong talent

Bij Club NXT U23 krijgt Odoi een andere rol dan tijdens zijn eerste passage. Hij zal zijn ervaring delen met een jonge spelersgroep die zich verder moet ontwikkelen richting het profvoetbal.

Odoi speelde eerder voor onder meer OH Leuven, STVV en Fulham. In Engeland verzamelde hij jarenlang ervaring, waarna hij bij Club Brugge opnieuw een vaste waarde werd. Ook internationaal kwam hij in actie. De verdediger verzamelde veertien caps voor Ghana.

Zijn profiel past bij wat Club NXT U23 zoekt: iemand die op het veld kan helpen en weet wat er gevraagd wordt op verschillende niveaus. Op deze manier ligt er ook niet veel druk op hem. 

Opnieuw in Brugge na Antwerp en NAC

Na zijn periode bij Club maakte Odoi in de zomer van 2024 de overstap naar Antwerp. Een jaar later zat hij zonder club. In november 2025 dook hij op bij NAC Breda, waar Carl Hoefkens trainer is.

Nu kiest hij opnieuw voor Brugge. Niet met het oog op een rol bij de A-kern, maar als ervaren kracht binnen Club NXT U23. Voor Odoi is het een kans om nog een seizoen actief te blijven en tegelijk mee te werken aan de opleiding van jongere spelers.

Club Brugge haalt daarmee iemand terug die de club kent, prijzen won en zonder lange aanpassingsperiode kan instappen. Zijn opdracht ligt deze keer minder bij het najagen van een basisplaats en meer bij het begeleiden van spelers die richting het eerste elftal willen groeien.

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