OFFICIEEL: RAAL La Louvière pakt uit met 13e (!) versterking

RAAL La Louvière heeft zijn nieuwe aanvaller beet. De club kondige de komst aan van Mustapha Isah, die uitkwam voor Kristiansund in de Noorse competitie. Hij wordt op die manier al de 13e aanwinst van La Louvière.

Het was blijkbaar té rustig: na een begin van de mercato waarin 12 nieuwe spelers werden aangetrokken, was het tempo de voorbije dagen wat afgenomen bij de Easi Arena. Maar de activiteiten werden maandag gewoon hervat met een 13e (!) aanwinst.

Les Loups hebben deze keer hun offensieve compartiment versterkt, nadat ze afscheid moesten nemen van Pape Moussa Fall en Jerry Afriyie. Na Elias Filet, die in de tweede Zwitserse klasse een seizoen met 21 doelpunten achter de rug heeft, krijgt de selectie er nu opnieuw een centrumspits bij: Mustapha Isah.

Een nieuw profiel voor Edward Still

Het gaat om een 22-jarige Nigeriaan die uitkwam voor de Noorse club Kristiansund. Zijn eerste stappen in Europa zette hij echter in Denemarken, waar hij een transfer naar Randers FC versierde. Die club leende hem vervolgens uit aan IK Start. In de Noorse tweede klasse liet hij zich opmerken met zes doelpunten in twaalf wedstrijden.

Isah maakte in januari 2025 de overstap naar Kristiansund. In de Eliteserien was hij goed voor negen doelpunten en vijf assists. Hij werd er ook geregeld als flankaanvaller uitgespeeld.





Hoewel hij in Noorwegen nog tweeënhalf jaar onder contract lag, zet hij zijn carrière voort bij RAAL La Louvière. Omdat de Noorse competitie volgens een andere kalender wordt afgewerkt dan de Belgische, haalt La Louvière bovendien een speler binnen die al over het nodige wedstrijdritme beschikt.