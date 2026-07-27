Twee jaar geleden nog in de JPL, nu strijden PSG en Juventus om speler van 30 miljoen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Twee jaar geleden nog in de JPL, nu strijden PSG en Juventus om speler van 30 miljoen
Foto: © photonews
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Zion Suzuki kan amper twee jaar na zijn vertrek uit Sint-Truiden opnieuw een grote stap zetten. Zowel Paris Saint-Germain als Juventus praat met Parma over de Japanse doelman. De 23-jarige staat daardoor mogelijk voor een transfer naar een Europese topclub.

Volgens Fabrizio Romano ziet PSG Suzuki vooral als een investering voor de toekomst. De Franse club kan hem voorlopig geen vaste basisplaats garanderen. Juventus bekijkt hem dan weer als mogelijke eerste doelman, maar alleen als de piste rond Emiliano Martínez niets oplevert. Suzuki zelf staat open voor Turijn, al heeft Parma nog geen toestemming gegeven om de deal door te drukken.

Van Stayen naar de Europese top

In België brak Suzuki door bij STVV. De Truienaars huurden hem in augustus 2023 van Urawa Reds en namen hem enkele maanden later definitief over voor vier miljoen euro. Zijn passage op Stayen duurde uiteindelijk slechts één seizoen.

Suzuki speelde 32 wedstrijden voor STVV en hield daarin zes keer de nul. Toch was zijn indruk groot genoeg om Parma te overtuigen. De Italiaanse club betaalde in de zomer van 2024 8,2 miljoen euro. Voor STVV betekende dat een snelle en stevige meerwaarde op een speler die nog maar kort definitief was vastgelegd.

Sindsdien is zijn status verder gestegen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde inmiddels op 30 miljoen euro. Ook bij Japan is hij intussen de vaste nummer één. Suzuki verzamelde al 28 interlands en speelde op het WK elke wedstrijd.

Parma houdt voorlopig de deur dicht

De interesse van PSG en Juventus toont hoe snel zijn ontwikkeling is gegaan. In Parijs zou hij geduld moeten hebben, terwijl Juventus hem mogelijk meteen een belangrijke rol wil geven. Dat verschil kan zwaar doorwegen in zijn keuze.

Voorlopig ligt de beslissing echter niet alleen bij de doelman. Parma moet nog groen licht geven voor verdere onderhandelingen. De Italiaanse club weet dat Suzuki na zijn sterke ontwikkeling veel meer waard is dan het bedrag dat het twee jaar geleden aan STVV betaalde.

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