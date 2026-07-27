Van Champions League naar Den Dreef: OHL pakt uit met nieuwe aanvaller

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Van Champions League naar Den Dreef: OHL pakt uit met nieuwe aanvaller
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

OH Leuven heeft maandag op twee fronten versterking binnengehaald. Nadat Jay Shoffner eerder op de dag werd voorgesteld als nieuwe assistent van Timmy Simons, volgde ook aanvallend nieuws. Emmanuel Addai verlaat Qarabağ en tekent voor drie seizoenen op Den Dreef.

De Leuvenaars maakten de komst van de 24-jarige Ghanees bekend via hun clubkanalen. Addai is een linksbuiten en ligt meteen vast tot juni 2029. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 1,2 miljoen euro.

Europese ervaring uit Azerbeidzjan

Addai zette zijn eerste stappen in Europa bij FC 93 Bobigny in Frankrijk. In 2022 verhuisde hij naar AD Alcorcón, waar hij ervaring opdeed in het Spaanse voetbal. Twee jaar later betaalde Qarabağ één miljoen euro om hem naar Azerbeidzjan te halen.

Daar groeide hij uit tot een vaste waarde. In 88 wedstrijden voor Qarabağ scoorde Addai twaalf keer en gaf hij zes assists. Hij kwam bovendien uit in zowel de Europa League als de Champions League. Afgelopen seizoen speelde hij tien wedstrijden op het kampioenenbal.

Ook prijzen winnen is hem niet vreemd. In het seizoen 2024/25 werd hij met Qarabağ landskampioen van Azerbeidzjan. OH Leuven haalt zo een flankaanvaller binnen die ondanks zijn leeftijd al in verschillende landen en Europese competities actief was.

Nieuwe optie voor Timmy Simons

Sportief directeur Gyorgi Csepregi noemt Addai een moderne winger die in het beoogde spel van OHL past. Hij wees op zijn snelheid, creativiteit en tweebenigheid. Ook zijn versnelling en vermogen om een tegenstander uit te schakelen speelden mee in de keuze.

"Bovendien brengt hij ervaring op het hoogste niveau mee naar Leuven", aldus Csepregi. Volgens de sportief directeur was er ook concurrentie voor de handtekening van de Ghanees.

Met Addai krijgt Simons er een extra mogelijkheid bij op de linkerflank. De komst volgt op dezelfde dag als de aanstelling van Shoffner, waardoor OHL zowel naast als op het veld verder bouwt aan het nieuwe seizoen. De technische staf is compleet en nu krijgt ook de spelersgroep verder vorm.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
OH Leuven
FK Qarabag
Emmanuel Addai

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/07: Addai - Titraoui - Rousseau - Arokodare - Opoku - Virginius

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/07: Addai - Titraoui - Rousseau - Arokodare - Opoku - Virginius

19:50
Standard krijgt nee, Anderlecht ziet kansen in opvallend dossier

Standard krijgt nee, Anderlecht ziet kansen in opvallend dossier

21:20
2
KAA Gent laat zijn oog vallen op Beerschot-spits

KAA Gent laat zijn oog vallen op Beerschot-spits

22:00
STVV-fans krijgen verrassend goed nieuws over hun aanvoerder

STVV-fans krijgen verrassend goed nieuws over hun aanvoerder

21:00
1
Dit is waarom Club Brugge Onyedika voor ‘slechts’ 10 miljoen euro laat gaan

Dit is waarom Club Brugge Onyedika voor ‘slechts’ 10 miljoen euro laat gaan

20:52
4
Christian Burgess kan Rode Duivel worden: verdediger reageert op opvallende piste

Christian Burgess kan Rode Duivel worden: verdediger reageert op opvallende piste

21:30
1
🎥 Zijn moeder viel zelfs flauw: dit is het mooiste doelpunt van het WK 2026

🎥 Zijn moeder viel zelfs flauw: dit is het mooiste doelpunt van het WK 2026

20:20
KRC Genk breekt clubrecord: Karetsas naar Dortmund voor dit bedrag

KRC Genk breekt clubrecord: Karetsas naar Dortmund voor dit bedrag

19:16
10
Dit zijn pareltjes uit de Jupiler Pro League waar we in het seizoen 2026-2027 naar uitkijken

Dit zijn pareltjes uit de Jupiler Pro League waar we in het seizoen 2026-2027 naar uitkijken

18:50
1
OFFICIEEL: RAAL La Louvière pakt uit met 13e (!) versterking

OFFICIEEL: RAAL La Louvière pakt uit met 13e (!) versterking

19:00
Timmy Simons haalt ex-coach van Oostende en Lierse naar OH Leuven

Timmy Simons haalt ex-coach van Oostende en Lierse naar OH Leuven

14:30
Ze willen de jackpot: Charleroi legt bod van 7 miljoen euro naast zich neer

Ze willen de jackpot: Charleroi legt bod van 7 miljoen euro naast zich neer

18:30
2
Vincent Janssen heeft opvallende nieuwe uitdaging beet na Antwerp

Vincent Janssen heeft opvallende nieuwe uitdaging beet na Antwerp

17:30
7
Verrassende wending: Anderlecht-spits Luis Vazquez verhuist voor dit bedrag naar Engeland

Verrassende wending: Anderlecht-spits Luis Vazquez verhuist voor dit bedrag naar Engeland

16:50
6
OFFICIEEL: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

OFFICIEEL: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

16:14
3
'JPL-club grijpt ernaast, nieuwe miljoenendeal op komst voor Patro Eisden Maasmechelen'

'JPL-club grijpt ernaast, nieuwe miljoenendeal op komst voor Patro Eisden Maasmechelen'

15:30
Na alle chaos: opvallende wending in transfersoap rond Tolu Arokodare

Na alle chaos: opvallende wending in transfersoap rond Tolu Arokodare

15:00
KBVB hakt knoop door: Rode Duivels spelen in dit JPL-stadion tegen Turkije

KBVB hakt knoop door: Rode Duivels spelen in dit JPL-stadion tegen Turkije

14:00
5
Beslissende uren voor Genk en Dortmund: Karetsas is optimistisch over transfer

Beslissende uren voor Genk en Dortmund: Karetsas is optimistisch over transfer

13:30
Club Brugge, enige geloofwaardige titelkandidaat? Blauw-Zwart is deze zomer van een andere planeet

Club Brugge, enige geloofwaardige titelkandidaat? Blauw-Zwart is deze zomer van een andere planeet

12:30
12
18-jarig toptalent van OH Leuven eerste keuze bij... Feyenoord

18-jarig toptalent van OH Leuven eerste keuze bij... Feyenoord

11:00
Heel opvallend: Infantino opent aanval op critici, maar laat geen antwoorden toe

Heel opvallend: Infantino opent aanval op critici, maar laat geen antwoorden toe

12:44
14
"Hij zal de Brabançonne moeten zingen": Thibaut Courtois verwelkomt Mark Van Bommel op zijn manier

"Hij zal de Brabançonne moeten zingen": Thibaut Courtois verwelkomt Mark Van Bommel op zijn manier

12:00
11
Genk kan vier jaar later serieus profiteren van transfer: extra miljoenen in aantocht

Genk kan vier jaar later serieus profiteren van transfer: extra miljoenen in aantocht

11:30
4
15.000 (!) supporters op Fandag Club Brugge (en één speler stal de show)

15.000 (!) supporters op Fandag Club Brugge (en één speler stal de show)

10:30
2
UPDATE: Pirlo out, ook Maldini dreigt op te stappen

UPDATE: Pirlo out, ook Maldini dreigt op te stappen

10:44
3
Transfergoeroes vliegen elkaar openlijk in de haren: Fabrizio Romano en Florian Plettenberg sparen elkaar niet

Transfergoeroes vliegen elkaar openlijk in de haren: Fabrizio Romano en Florian Plettenberg sparen elkaar niet

08:30
3
Liverpool, Bayern en Arsenal weten waar ze aan toe zijn: 120 miljoen voor absolute topper

Liverpool, Bayern en Arsenal weten waar ze aan toe zijn: 120 miljoen voor absolute topper

09:00
Onhaalbaar? Antoine Sibierski mikt hoog voor nieuwe winger bij Anderlecht

Onhaalbaar? Antoine Sibierski mikt hoog voor nieuwe winger bij Anderlecht

08:00
6
Anderlecht wil kern verder afslanken en voor één overbodige speler is er al concrete interesse

Anderlecht wil kern verder afslanken en voor één overbodige speler is er al concrete interesse

07:30
10
📷 Niet alleen Defour: De Bruyne krijgt opvallend gezelschap van Rode Duivel in Zuid-Frankrijk

📷 Niet alleen Defour: De Bruyne krijgt opvallend gezelschap van Rode Duivel in Zuid-Frankrijk

07:00
3
Niet alleen de nederlaag tegen Juventus: dit viel Euvrard nog op bij Standard

Niet alleen de nederlaag tegen Juventus: dit viel Euvrard nog op bij Standard

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/07: Vazquez - Barry - Takaoka - ter Stegen

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/07: Vazquez - Barry - Takaoka - ter Stegen

23:00
Wat doet Anderlecht? Vazquez weet wat hij wil, maar transfer blijft moeilijk

Wat doet Anderlecht? Vazquez weet wat hij wil, maar transfer blijft moeilijk

23:00
1
Speler weet wat hij wil: Zulte Waregem aast op Engelse flankaanvaller met opvallend parcours

Speler weet wat hij wil: Zulte Waregem aast op Engelse flankaanvaller met opvallend parcours

22:30
1
KRC Genk laat verdediger gratis vertrekken, maar kan later nog profiteren

KRC Genk laat verdediger gratis vertrekken, maar kan later nog profiteren

26/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 31/07 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

El Malvario El Malvario over Christian Burgess a obtenu son passeport belge : "Mark van Bommel peut m'appeler, s’il le veut, oui" TIGERMANIA TIGERMANIA over OFFICIEEL: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge IXL IXL over Christian Burgess kan Rode Duivel worden: verdediger reageert op opvallende piste TIGERMANIA TIGERMANIA over Van Champions League naar Den Dreef: OHL pakt uit met nieuwe aanvaller We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Dit zijn pareltjes uit de Jupiler Pro League waar we in het seizoen 2026-2027 naar uitkijken IXL IXL over Raphael Onyedika levert Club Brugge weinig op: dit zijn de opvallende details Meut Meut over Infantino haalt ongezien hard uit: FIFA-baas viseert critici na storm van controverse Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over STVV-fans krijgen verrassend goed nieuws over hun aanvoerder Dirk1897 Dirk1897 over Standard krijgt nee, Anderlecht ziet kansen in opvallend dossier RememberLierse RememberLierse over KRC Genk breekt clubrecord: akkoord over Karetsas met Dortmund Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved