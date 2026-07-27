Van Champions League naar Den Dreef: OHL pakt uit met nieuwe aanvaller

OH Leuven heeft maandag op twee fronten versterking binnengehaald. Nadat Jay Shoffner eerder op de dag werd voorgesteld als nieuwe assistent van Timmy Simons, volgde ook aanvallend nieuws. Emmanuel Addai verlaat Qarabağ en tekent voor drie seizoenen op Den Dreef.

De Leuvenaars maakten de komst van de 24-jarige Ghanees bekend via hun clubkanalen. Addai is een linksbuiten en ligt meteen vast tot juni 2029. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 1,2 miljoen euro.

Europese ervaring uit Azerbeidzjan

Addai zette zijn eerste stappen in Europa bij FC 93 Bobigny in Frankrijk. In 2022 verhuisde hij naar AD Alcorcón, waar hij ervaring opdeed in het Spaanse voetbal. Twee jaar later betaalde Qarabağ één miljoen euro om hem naar Azerbeidzjan te halen.

Daar groeide hij uit tot een vaste waarde. In 88 wedstrijden voor Qarabağ scoorde Addai twaalf keer en gaf hij zes assists. Hij kwam bovendien uit in zowel de Europa League als de Champions League. Afgelopen seizoen speelde hij tien wedstrijden op het kampioenenbal.

Ook prijzen winnen is hem niet vreemd. In het seizoen 2024/25 werd hij met Qarabağ landskampioen van Azerbeidzjan. OH Leuven haalt zo een flankaanvaller binnen die ondanks zijn leeftijd al in verschillende landen en Europese competities actief was.

Nieuwe optie voor Timmy Simons

Sportief directeur Gyorgi Csepregi noemt Addai een moderne winger die in het beoogde spel van OHL past. Hij wees op zijn snelheid, creativiteit en tweebenigheid. Ook zijn versnelling en vermogen om een tegenstander uit te schakelen speelden mee in de keuze.





"Bovendien brengt hij ervaring op het hoogste niveau mee naar Leuven", aldus Csepregi. Volgens de sportief directeur was er ook concurrentie voor de handtekening van de Ghanees.

Met Addai krijgt Simons er een extra mogelijkheid bij op de linkerflank. De komst volgt op dezelfde dag als de aanstelling van Shoffner, waardoor OHL zowel naast als op het veld verder bouwt aan het nieuwe seizoen. De technische staf is compleet en nu krijgt ook de spelersgroep verder vorm.