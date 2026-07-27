Verrassende wending: Anderlecht-spits Luis Vazquez verhuist voor dit bedrag naar Engeland

Luis Vázquez staat op het punt Anderlecht definitief achter zich te laten. Terwijl paars-wit zich opmaakt voor de cruciale return tegen Hammarby, reist de Argentijn naar Engeland om zijn transfer naar Birmingham af te ronden. Daarmee komt zijn wisselvallige passage in Brussel ten einde.

Anderlecht staat voor een bepalende week. Paars-wit ontvangt Hammarby in het Lotto Park voor de terugwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League, nadat de heenmatch op verplaatsing op 1-1 eindigde.

Luis Vázquez zat toen de volledige wedstrijd op de bank. Veel perspectief lijkt hij in Brussel niet meer te hebben, want de Argentijn staat op het punt te vertrekken.

Volgens onze informatie verkoopt Anderlecht de 25-jarige spits voor 3,5 miljoen euro aan Birmingham. Vázquez reist weldra af om zijn overstap af te ronden. Daarmee komt er een einde aan een passage die begon in de zomer van 2023, toen Anderlecht hem voor 4,5 miljoen euro overnam van Boca Juniors.

Doorbraak bleef uit in Brussel

Vázquez kreeg bij Anderlecht geregeld zijn kansen, maar groeide nooit echt uit tot de onbetwiste nummer één in de spits. Zijn cijfers tonen een wisselend verhaal. In 116 wedstrijden voor paars-wit kwam hij tot 18 doelpunten en vijf assists.

Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan Getafe. In Spanje liep het een stuk beter en de club wilde hem graag behouden. Ook Vázquez zelf zag een langer verblijf zitten. Getafe en Anderlecht vonden echter geen akkoord, waardoor hij deze zomer opnieuw in Neerpede opdook.



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Zijn contract in Brussel liep nog tot juni 2028. Toch kiest Anderlecht nu voor een definitieve verkoop. Met 3,5 miljoen euro recupereert de club een groot deel van de investering uit 2023, al blijft de transfersom onder het bedrag dat destijds aan Boca Juniors werd betaald.

Birmingham biedt uitweg

Voor Vázquez wordt Birmingham een nieuwe kans om opnieuw een vaste rol te veroveren. De overstap komt ook op een logisch moment. Anderlecht focust volop op de return tegen Hammarby en de Argentijn speelde in de heenwedstrijd geen minuut.

Waar een verlengd verblijf bij Getafe afsprong, biedt Birmingham nu wel een concrete uitweg. Zodra de laatste formaliteiten zijn afgerond, verlaat Vázquez Anderlecht na drie seizoenen definitief. Tijd voor een nieuwe start in de Championship.