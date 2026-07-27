Vincent Janssen heeft opvallende nieuwe uitdaging beet na Antwerp

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Vincent Janssen heeft opvallende nieuwe uitdaging beet na Antwerp
Foto: © photonews
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Na vier seizoenen op de Bosuil kiest Vincent Janssen opnieuw voor een avontuur aan de andere kant van de oceaan. De Nederlandse spits staat dicht bij Portland Timbers. Zo komt toch een droom uit voor Janssen.

Vincent Janssen staat op het punt om zijn carrière voort te zetten in de Verenigde Staten. Volgens onze informatie is de 32-jarige spits zo goed als rond met Portland Timbers. Voor Janssen komt daarmee een wens uit die hij eerder al meermaals uitsprak: ooit in de MLS spelen.

De transfer kan snel worden afgerond, want Janssen zit zonder club. Zijn contract bij Antwerp liep na afgelopen seizoen af. Portland hoeft dus geen transfersom te betalen om de Nederlander naar Oregon te halen.

Belangrijke jaren op de Bosuil

Antwerp betaalde in de zomer van 2022 nog 5,5 miljoen euro om Janssen over te nemen van het Mexicaanse Monterrey. Die investering leverde de Great Old sportief heel wat op. Janssen werd een vaste waarde, nam verantwoordelijkheid in de kleedkamer en drukte ook met zijn cijfers zijn stempel.

In totaal speelde hij 173 wedstrijden voor Antwerp. Daarin scoorde hij 64 keer en gaf hij 27 assists. Zijn belangrijkste seizoen was zonder twijfel 2022/23. Antwerp pakte toen zowel de landstitel als de Beker van België en schreef daarmee geschiedenis.

Janssen stond niet alleen bekend om zijn doelpunten. Ook zonder bal was hij belangrijk door zijn werk in de duels en zijn rol als aanspeelpunt. Daarnaast groeide hij uit tot een van de leiders binnen de ploeg, zowel op als naast het veld.

Terug naar het Amerikaanse continent

De overstap naar Portland betekent geen eerste kennismaking met voetbal aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Tussen 2019 en 2022 kwam Janssen uit voor Monterrey in Mexico. Daarna keerde hij met zijn transfer naar Antwerp terug naar Europa.

Eerder speelde de spits ook voor Almere City, AZ, Tottenham en Fenerbahçe. Vooral bij AZ maakte hij naam als doelpuntenmaker, waarna een transfer naar de Premier League volgde.

Ook voor het Nederlands elftal kwam Janssen geregeld in actie. Hij verzamelde 22 interlands en scoorde daarin zeven keer.

Portland Timbers speelt in de Western Conference van de MLS. Voor Janssen wordt het opnieuw een avontuur buiten Europa, ditmaal op een bestemming die al langer op zijn lijstje stond. Zodra de laatste formaliteiten zijn afgehandeld, kan hij zijn contract in de Verenigde Staten ondertekenen.

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